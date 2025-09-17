El equipo comandado por Javier Frana logró una cómoda clasificación para los cuartos de final del torneo de tenis y ahora chocará con Alemania.

Luego de lograr una cómoda clasificación al Final 8 de la Copa Davis tras la victoria ante Países Bajos en Groningen, Argentina ya sabe que el rival en la próxima instancia, que se jugará entre el 18 y el 23 de noviembre en Bologna, será Alemania.

El combinado teutón viene de ganar sin problemas 4-0 la serie ante Japón . Lo alarmante es que lo hicieron sin su principal figura y raqueta número 1 del país, Alexander Zverev . Jan Lennard-Struff (97º) y Yannick Hanfmann (134º) se hicieron cargo de los singles mientras que el punto fuerte de los alemanes es en el dobles, con la pareja Tim Puetz y Kevin Krawietz , números 13 y 12 del mundo respectivamente, con 11 y 12 torneos ganados en la especialidad para cada uno.

En el caso de Struff, es un experimentado dentro del circuito. Aunque su momento de gloria ya parece haber pasado tras ser 21º del ranking hace dos años, viene de alcanzar los octavos de final en el US Open. Hanffman vive una situación similar, ya que en 2023 también alcanzó su mejor puesto (45º), pero hoy en día esta fuera del Top 100.

Argentina enfrentará a Alemania

Copa Davis tenis 1 Se sortearon los cruces de la Copa Davis: Argentina enfrentará a Alemania.

En caso de que el equipo comandado por Javier Frana logre superar a Alemania, deberá enfrentar al ganador de la llave entre España y República Checa. Ambos países vienen de superar series increíbles: sin Carlos Alcaraz, los españoles remontaron en el último punto a Dinamarca gracias a la heróica victoria de Pedro Martínez sobre Holger Rune, mientras que los checos le ganaron a un equipo estadounidense repleto de figuras como Ben Shelton, Taylor Fritz o Frances Tiafoe, por lo cual serán rivales durísimos pensando en meterse en la final.

El dato para ilusionarse es que el elenco argentino tiene saldo favorable ante los germanos. Se enfrentaron en diez ocasiones en el torneo, entre 1939 y 2019, con siete victorias para los albicelestes y tres derrotas. Sin embargo, el último antecedente fue favorable para los bávaros, ya que triunfaron por 3-0 en la fase de grupos de la edición de 2019.

