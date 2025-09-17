Liverpool pisó fuerte en Anfield y logró una agónica victoria en un partidazo ante Atlético de Madrid en la primera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League. Tuvieron participación varios jugadores argentinos, más la atenta mirada de Diego Simeone, DT del Colchonero.
Agónico triunfo de Liverpool en un partidazo ante Atlético de Madrid por la Champions League
Liverpool se impuso 3-2 sobre los Colchoneros con un gol en el descuento en la primera fecha de la fase de liga. Mac Allister ingresó en la segunda etapa.
Los Reds, que contaron con el ingreso de Alexis Mac Allister, tuvieron un arranque arrollador y en seis minutos ganaban 2-0 por Andrew Robertson y Mohamed Salah, pero los de Diego Simeone, que tuvieron a Giuliano Simeone y Nicolás González como titulares y el ingreso de Nahuel Molina, lo empataron con un doblete de Marcos Llorente. En el descuento Virgil Van Dijk sentenció el 3-2 para los de Arne Slot.
Liverpool ganó un partidazo en Anfield
En la próxima jornada, Atlético de Madrid recibirá al Eintracht Frankfurt el martes 30 de septiembre, mientras que Liverpool visitará el mismo día al Galatasaray de Turquía.
Otros resultados de la Champions League
Olympiacos 0 - 0 Pafos FC
Slavia Praga 2 - 2 Bodo Glimt
Ajax 0 - 2 Inter Milán
Bayern Munich 3 - 1 Chelsea
PSG 4 - 0 Atalanta