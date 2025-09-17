Agónico triunfo de Liverpool en un partidazo ante Atlético de Madrid por la Champions League

Liverpool se impuso 3-2 sobre los Colchoneros con un gol en el descuento en la primera fecha de la fase de liga. Mac Allister ingresó en la segunda etapa.

Liverpool pisó fuerte en Anfield y logró una agónica victoria en un partidazo ante Atlético de Madrid en la primera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League. Tuvieron participación varios jugadores argentinos, más la atenta mirada de Diego Simeone, DT del Colchonero.

Los Reds, que contaron con el ingreso de Alexis Mac Allister, tuvieron un arranque arrollador y en seis minutos ganaban 2-0 por Andrew Robertson y Mohamed Salah, pero los de Diego Simeone, que tuvieron a Giuliano Simeone y Nicolás González como titulares y el ingreso de Nahuel Molina, lo empataron con un doblete de Marcos Llorente. En el descuento Virgil Van Dijk sentenció el 3-2 para los de Arne Slot.