Causa Christe: Cánepa rechazó la recusación contra Malvasio y advirtió sobre el uso de falsedad informativa

El juez Alejandro Cánepa resolvió este miércoles rechazar la recusación contra el juez Juan Malvasio, planteada por la defensa de Jorge Christe.

27 de agosto 2025 · 08:33hs
Foto: UNO/Gonzalo Núñez

El juez Alejandro Cánepa dio a conocer este miércoles su rechazo al planteo de recusación contra su colega, el juez Juan Francisco Malvasio, en el marco de la causa que investiga a Jorge Julián Christe, acusado del femicidio de su pareja, María Julieta Riera, ocurrido en abril de 2020 en Paraná.

Audiencia Christhe

La recusación fue presentada por la defensa del imputado, representada por la abogada Mariana Barbitta, quien sostiene que existe una relación de íntima amistad entre el juez Malvasio y el abogado querellante Pedro Fontanetto. El planteo se apoya en una fotografía difundida por un blog en la que se ve al juez junto al exdiputado Alejandro Bahler en el casamiento de Fontanetto, realizado en 2021.

Durante la audiencia del lunes, el propio Christe manifestó su falta de confianza en el juez Malvasio, a quien también había recusado anteriormente ya que antes de ser juez fue fiscal. Por su parte, tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella solicitaron el rechazo del planteo. Sostienen que no se da el presupuesto de "íntima amistad" entre ambas partes que prevé el artículo 38 inciso k del Código Procesal Penal entrerriano como una de las razones para el apartamiento. Además, consideran que se trata de una maniobra dilatoria.

La decisión será clave en el desarrollo del proceso, que actualmente se encuentra a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mientras Christe permanece con prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná desde el 1° de agosto, cuando Malvasio revocó la domiciliaria por entender que violó la medida al sacar un pie afuera de la Casa Quinta ubicada en calle Blas Parera. Una fotografía y un informe policial fueron clave para esa decisión. Esta determinación fue apelada por la defensa.

Recusación Malvasio

La recusación

En la audiencia del lunes, Barbitta pidió que el juez sea apartado ya que, a su entender, mantiene una relación de amistad con el querellante Fontanetto. Para sustentar su afirmación, citó un artículo del blog La Caldera -que administraría un abogado con causas judiciales pendientes-, en el que se menciona que el magistrado asistió a la boda del letrado el 10 de abril de 2021. El líbelo está acompañado de una fotografía en la que se ve al juez junto a Alejandro Bahler, exdiputado provincial por el Frente Renovador y suegro de Fontanetto (hijo de los exdiputados Enrique Fontanetto y Ana D’Angelo). En el escrito se afirma, falsamente, que la imagen fue tomada por el fiscal Alfieri.

La abogada defensora sostuvo: "El Dr. Malvasio acaba de revocar el arresto domiciliario de Christe. A raíz de esa resolución, salió en todos los medios, y por eso nosotros lo tomamos como un hecho nuevo, esta relación de íntima amistad que había entre el Dr. Fontanetto y el juez". También agregó que el querellante "fue abogado del juez en el ámbito del Consejo de la Magistratura".

Recusación Malvasio Caso Christe

A su tiempo, el fiscal Alfieri pidió rechazar el pedido de recusación por entender que el planteo no tiene sustento. "Malvasio es amigo de Bahler y no de Fontanetto. Realmente asombra cómo se pueda seguir sosteniendo que todos los invitados son de Fontanetto. Yo no fui a ese casamiento, yo no saqué esa foto", señaló y añadió que en la discusión se invisibiliza a la esposa del letrado, quien, lógicamente, también llevó invitados a su boda. El acusador también refirió que los artículos que citó Barbitta eran de dudoso origen periodístico. Destacó que no se identificó ni el autor ni el propietario o responsable de los portales en cuestión.

A su tiempo, el abogado Fontanetto explicó que efectivamente el juez Malvasio fue a su boda, pero invitado por su suegro, el exlegislador Bahler. "Con el juez Malvasio no soy amigo, pero me lo cruzo todos los días por la ciudad, porque fue fiscal, porque ahora es juez, porque va al mismo club al cual voy yo, al cual va el doctor Alfieri, va usted (por Cánepa) y va Germán (por Palomeque)", dijo el letrado, quien es conocido por su desempeño como Director Técnico de rugby del CAE.

La última palabra fue para el imputado Christe, quien le dijo al juez Cánepa que no confía en el juez Malvasio. "Ya perdí la confianza en Malvasio, sobre todo por esta última resolución que tomó, que por estar a centímetros parado en un lado de la puerta recibiendo a mi hijo, ni siquiera sonó la tobillera electrónica, me envió de vuelta a la cárcel. Yo ya prácticamente ni siquiera quiero hacer un descargo ante Malvasio, ni hablar porque ya sé que todo lo que yo haga va a ser con un resultado negativo", cerró.

Christe Recusación Justicia
