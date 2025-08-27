Nathán, un "regalo de Dios" en busca de un milagro en México

Gabriela Abud recauda dinero para llevar a su hijo Nathán, con parálisis cerebral, a México. Allí accederían a un tratamiento para mejorarle la calidad de vida

Gabriela Abud, una arquitecta de 51 años, enfrenta una batalla incansable para mejorar la calidad de vida de su hijo Nathán, un niño con parálisis cerebral. Su historia, marcada por la adopción y la búsqueda constante de un diagnóstico y tratamiento, es un testimonio de amor y perseverancia. El objetivo actual es llevar a Nathán a México para un tratamiento innovador que podría reemplazar las neuronas dañadas en su cerebro, y para ello, Gabriela lanzó una campaña solidaria: "Todos con Nathán".

A raíz de su condición Nathán no puede hablar y tiene discapacidad intelectual. Para brindarle una mejor calidad de vida, necesitan recaudar 40 millones de pesos para un tratamiento especializado en México. El tratamiento se basa en tecnología de vanguardia que utiliza ondas electromagnéticas para regenerar neuronas y mejorar su condición. Este tratamiento tiene un costo de 35 mil dólares, y también se requieren fondos para los gastos de viaje y estadía.

Gabriela Abud adoptó a Nathán cuando tenía solo un año y dos meses. “Nathán significa un regalo de Dios”, consideró. En diálogo con La Red Paraná (88.7) contó que el niño nació con una prematurez extrema, a las 28 semanas de gestación. "Ésto le provocó una lesión cerebral grado cuatro. Si bien los médicos indicaron que se iba a desarrollar un poco más lento, el diagnóstico preciso tardó en llegar debido a la pandemia y la falta de tecnología. Fue hace apenas un año, después de visitar neurólogas en Paraná, Santa Fe y el instituto Fleni en Buenos Aires, que una especialista en Rosario finalmente confirmó el diagnóstico: parálisis cerebral. "Estaba contenta porque tenía un diagnóstico", afirma Gabriela. En este sentido explicó que las madres de hijos con discapacidad: "siempre buscamos el diagnóstico para ver cómo seguimos, para ver cómo vamos abordando todas las situaciones", dijo.

La neuróloga le dio una esperanza crucial: "Tu hijo tiene parálisis cerebral, pero no significa que su cerebro se le haya paralizado", le explicó. Nathán recibe intensas terapias que incluyen kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacional y psicopedagogía.

Apoyo en el camino

La búsqueda de información llevó a Gabriela a seguir a una madre argentina residente en México, quien tiene un hijo con parálisis cerebral y cuya historia fue llevada al cine por Netflix en la película "Los dos hemisferios de Luca". Gabriela se sintió muy identificada con la odisea de esta madre.

En esta travesía, Gabriela no está sola. Aunque es una familia monoparental, cuenta con un sólido pilar de apoyo que incluye a su hermana, sobrinos, padres, la niñera de Nathán, amigas, primas y tíos. "Gracias a ellos, que son los que nos sostienen y acompañan", dijo y destacó que este apoyo la motiva, empuja hacia adelante y sostiene.

Detalles del tratamiento

El objetivo principal hoy es llevar a Nathán a México para un tratamiento innovador. Después de completar la documentación y las entrevistas, esperan el turno, que podría demorar entre un mes y mes y medio debido a la alta demanda. Gabriela calculó que la fecha para viajar podría ser en febrero o marzo de 2026.

El viaje implica 28 días de tratamiento, con dos días de evaluación antes y dos o tres días después para monitorear el progreso. El tratamiento consiste en una hora diaria en un equipo llamado Saitatron, similar a un resonador. Dentro de este tubo, el equipo emite ondas electromagnéticas al cerebro del pequeño, estimulando las células progenitoras para que se transformen en neuronas. Estas nuevas neuronas "van a ir a reemplazar las neuronas que en el caso de Nathán se murieron cuando tuvo esa lesión cerebral al nacer".

Campaña en marcha

Para recaudar los fondos necesarios para este viaje y tratamiento, Gabriela puso en marcha varias iniciativas solidarias:

• Alias de la cuenta bancaria: todosconnathan. Gabriela Pilar Abud es la titular de la cuenta.

• Instagram: todosconnathan es un espacio donde comparten la vida de Nathán y los avances de la campaña.

• Futuros eventos: están organizando eventos y propuestas solidarias, ya que han recibido muchas ideas y apoyo.