García pidió la absolución de Josefina Etienot, por la caducidad del Jury

El procurador general Jorge García resolvió no proseguir con los cargos contra la jueza de Familia Josefina Etienot

El procurador general Jorge García resolvió no proseguir con los cargos contra la jueza de Familia Josefina Etienot, a quien hoy se iniciaba un Jury de Enjuiciamiento. La decisión se basa en la consideración de que los plazos para el proceso expiraron. Durante su presentación, García hizo referencia a casos previos de enjuiciamiento de jueces en la provincia, como los de Rossi, Salem y Flores.

En el inicio del jury que se sustancia contra la jueza de Familia de Diamante, Josefina Etienot, ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento (HJE), el procurador general de la provincia, jefe de los fiscales, adelantó que no sostendrá la acusación por vencimiento de los plazos procesales, instó su sobreseimiento y advirtió al Jurado de Enjuiciamiento que de decidir continuar con el proceso, se estaría incurriendo en un acto ilegal.

Embed

En el inicio del jury que se sustancia contra la jueza de Familia de Diamante, Josefina Etienot, ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento (HJE), el procurador general de la provincia, jefe de los fiscales, adelantó que no sostendrá la acusación por vencimiento de los plazos procesales, instó su sobreseimiento y advirtió al Jurado de Enjuiciamiento que de decidir continuar con el proceso, se estaría incurriendo en un acto ilegal. El Jurado dictó un cuarto intermedio y se retiró a deliberar.

El Jurado de Enjuiciamiento es presidido por la senadora provincial Gladys Domínguez, que intervendrá junto a los vocales del STJ Leonardo Portela, Gisela Schumacher y Miguel Ángel Giorgio; el diputado provincial Marcelo López, y los abogados Gonzalo García Garro y María Victoria Giménez. Por el Ministerio Público Fiscal participa el procurador general Jorge Amílcar García, mientras que la defensa técnica de Etienot será ejercida por el abogado Leopoldo Lambruschini, que no concurrió a la audiencia.

El comienzo del proceso, constitucional de naturaleza política, comenzó sin la presencia de la denunciada por dos hechos de violencia laboral contra sendas empleadas del Juzgado de Familia de Diamante. A primera hora de la mañana presentó a través de su defensa un recurso de revocatoria en el que se reiteraron los planteos de caducidad de la acusación.

06 f1.jpg A medias. En la pesquisa solamente se peritó el celular de Etienot. Juan Ignacio Pereira. UNO

Durante su alegato, García desarrolló un discurso en el que abordó desde la filosofía del Derecho el caso. Citó los casos de otros jueces sometidos al jury y explicó por qué no se correspondían con el que se sustancia contra Etienot.

Una parte importante de su alocución versó sobre el jury al ex juez Carlos Rossi, que fue sometido al proceso por ordenar la libertad ambulatoria, mientras purgaba una condena, del femicida de Micaela García. Así, sostuvo que en aquel caso el Ministerio Público Fiscal (MPF) se abstuvo de acusar, y argumentó que la decisión de Rossi se dio dentro de lo que establecen las normas del régimen de la ejecución de la pena, que en el caso se verificaron. Aludió y adhirió a los fundamentos del voto en minoría que en aquel caso emitió el vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Daniel Carubia.

García cuestionó el clima de “grieta” y de violencia discursiva que se está viviendo. Entendió que hay un “vendaval” de procesos contra magistrados por sus sentencias. Sostuvo que eso afecta la garantía de independencia de los magistrados. Refirió a la denuncia que un abogado, al que calificó de “personaje foráneo”, que ante el rechazo del planteo del Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema en la causa que condenó al ex gobernador, Sergio Urribarri, y varios ex funcionarios de sus dos gestiones, denunció a todos los funcionarios que intervinieron en caso alegando una supuesta “asociación ilícita” judicial que habría perjudicado al ex mandatario condenado.

También aludió, sin dar precisiones, a “un personaje político” parte de los funcionarios condenados por “Enriquecimiento ilícito y con causas pendientes” y a un “abogado mediático” que denunciaron a una vocal, que integra el HJE, por una sentencia que no les satisfizo.

García concluyó que el HJE y el MPF perdieron la facultad de sostener el proceso puesto que entendió, que según sostienen las normas que citó profusamente, “en ningún caso el término puede superar los seis meses” y solicitó, por lo que desarrolló, que se dicte la absolución de los cargos.

TE PUEDE INTERESAR >>> La jueza Josefina Etienot será juzgada por maltrato laboral desde el 26 de mayo

El caso

El 20 de septiembre de 2023 el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos aprobó la información sumaria dispuesta en agosto de aquel año, en el juzgado de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de Diamante, y resolvió denunciar ante el HJE a Etienot. También se dispuso su suspensión en el cargo. La medida, fue adoptada por resolución del Tribunal de Superintendencia.

La decisión se fundó en el resultado y las pruebas agregadas en la información sumaria, iniciada por disposición del Tribunal de Superintendencia el 15 de agosto de 2023; con el objeto de establecer causas y circunstancias de sucesos ocurridos en el juzgado de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de Diamante en el marco de una causa, así como toda circunstancia para establecer la eventual existencia de patrones de violencia institucional y laboral, sean o no en razón del género y del funcionamiento del organismo en cuestión y de sus integrantes.

Josefina Etienot.jpg

Aquellos elementos se entendieron suficientes para la remisión de formal denuncia ante el HJE, por considerar que las infracciones que se le atribuyen a la jueza exceden el marco de las facultades disciplinarias propias del Alto Cuerpo .

También, en 2023, se dispuso, la suspensión de la magistrada denunciada, con goce de haberes y mientras dure el proceso ante el HJE , atento a la gravedad de los hechos y con carácter precautorio, en orden a garantizar la investigación y proteger a quienes han declarado como testigos en el marco de la información sumaria.

Este lunes 26 de mayo, con los alegatos de apertura, se había iniciado el proceso contra la jueza Josefina Etienot, titular del Juzgado de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de Diamante, en el marco del Jurado de Enjuiciamiento. La magistrada había sido denunciada por el Tribunal de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en 2023.

El Jurado de Enjuiciamiento fue presidido por la senadora provincial Gladys Domínguez, que intervino junto a los vocales del STJ Leonardo Portela, Gisela Schumacher y Miguel Ángel Giorgio; el diputado provincial Marcelo López, y los abogados Gonzalo García Garro y María Victoria Giménez. Por el Ministerio Público Fiscal participó el procurador general Jorge Amílcar García, mientras que la defensa técnica de Etienot fue ejercida por el abogado Leopoldo Lambruschini.