Femicidio de Alejandra Silva: Facundo Siegfried quiere que lo salve la Corte

Alejandra 'Rucu' Silva, de 28 años, fue asesinada el 24 de septiembre de 2018, en su cumpleaños, cuando recibió un disparo en la cabeza en una vivienda del barrio El Morro en Paraná. Este trágico suceso dejó a dos niñas sin su madre. En el juicio, Siegfried, de 27 años, fue encontrado culpable del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género.

La sentencia de primera instancia fue el 22 de febrero de 2023. La emitió el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná (integrado por Alejandro Grippo, Gervasio Labriola y Walter Carballo). En la resolución, se consideró que Siegfried era pareja de Silva y por ello se agravó su condena.

El segundo fallo fue el 23 de agosto de 2023, cuando la Cámara de Casación Penal de Paraná confirmó la sentencia en todos sus términos. Allí, el defensor del joven planteó que no se había probado que Siegfried haya sido quien disparó contra Silva; y, en segundo término, que no tenía una relación de pareja con la joven.

Entonces hizo un planteo alternativo -en subsidio, como se lo denomina en el ámbito judicial-. Solicitó que, de confirmarse la condena, se le aplique a su defendido el delito de homicidio simple, con una pena de ocho años de cárcel. La Casación fue contundente: confirmó la condena y mantuvo la pena a prisión perpetua que está cumpliendo en la cárcel.

En octubre del año pasado el tribunal revisor le rechazó un recurso ante la Sala Penal del STJ; y en febrero de este año dicha sala del máximo tribunal provincial desestimó otra presentación. Finalmente, el 24 de junio los vocales Claudia Mizawak y Daniel Omar Carubia le denegaron la concesión del recurso extraordinario federal. Fue así que el defensor interpuso la queja directa ante la Corte.

Qué dijo la Procuración

En el trámite ante la Sala Penal del STJ se pronunció el Procurador General Jorge Amilcar García, quien cuestionó los argumentos defensivos. Sostuvo que "tanto en Juicio como en la revisión Casatoria se contiene la misma autocontradicción ilocuicionaria que se reitera aquí, toda vez que la Defensa interesa la absolución sobre la base de la ajenidad del disparo mortal para luego argüir que la adequatio legis ad factum correcta es la de homicidio simple, interesando se imponga la pena mínima".

Puntualizó que "esta táctica procesal contiene en realidad la antiquísima autocontradicción aristotélica: así como no se puede sostener A y no A al mismo tiempo, no se puede decir al mismo tiempo que A no es autor del hecho y luego que realizó el tipo doloso del art. 79 CP., ya que esto último presupone la autoría del hecho". Señaló que también es "una falacia que se diga que lo segundo se enuncia en subsidio".

Enseguida, el Jefe de los Fiscales indicó que "la reconstrucción histórica de lo sucedido durante el procedimiento, la escena de la muerte intencional de la novia de Siegfried se acredita a través de los testimonios coherentes y concordantes de personas muy cercanas al propio acusado quienes los ven discutir, él empuñando el arma, sienten el disparo, ven a la víctima muerta por el disparo en la cabeza y la riña con su hermano, que le recrimina el ilícito".

Resolución

La vocal del STJ, Claudia Mizawak, fue quien argumentó el voto en contra de que el caso llegue a la Corte Suprema. En tanto, Carubia adhirió y María Laura Soage se abstuvo de votar puesto que ya se había alcanzado la mayoría.

Mizawak subrayó que "en el caso sometido a decisión, el núcleo argumental del remedio federal deducido se dirige a cuestionar el rechazo del recurso de queja incoado contra la resolución de la Cámara de Casación Penal que denegó la concesión de la impugnación extraordinaria, es decir, una cuestión procesal, extraña en principio a la competencia del Máximo Tribunal Federal".

Y explicó: "En efecto, las resoluciones que declaran improcedentes recursos interpuestos ante tribunales provinciales, por supuestos incumplimientos de los requisitos de admisibilidad establecidos en los códigos de procedimiento local, no justifican en principio la apertura de la vía extraordinaria federal prevista en el art. 14 de la Ley Nº48, salvo que se constate la existencia de un censurable exceso ritual susceptible de frustrar la garantía de defensa en juicio, lo que no se desprende de la compulsa de las constancias del expediente ni de las alegaciones de la parte recurrente".

No conforme con esta respuesta, la defensa de Siegfried acudió a la Corte con un recurso directo.