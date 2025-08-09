Uno Entre Rios | Policiales | accidente

Fatal accidente en Ruta 38: un motociclista murió en San Salvador

Fatal accidente vial en Ruta Provincial 38, San Salvador: un motociclista de 39 años murió al chocar contra dos ciclistas que resultaron heridos.

9 de agosto 2025 · 21:50hs
El accidente ocurrió en la ruta 38 a la altura de San Salvador.

Un fatal accidente de tránsito ocurrió en la Ruta Provincial N° 38, en San Salvador. Un motociclista de 39 años murió tras chocar contra dos ciclistas que iban en el mismo sentido. Las víctimas fueron trasladadas al hospital local. Intervino la Unidad Fiscal y se secuestraron los rodados para la investigación.

Un trágico accidente vial se registró este sábado 9 de agosto de 2025, alrededor de las 20:25, en la Ruta Provincial N° 38, a 100 metros al norte de Calle Las Calaveras, en la ciudad entrerriana de San Salvador.

Según el parte oficial de la Jefatura Departamental, una motocicleta Honda XLR blanca, conducida por un hombre de 39 años oriundo de San Salvador, circulaba en sentido sur-norte por la mencionada ruta. Por causas que se tratan de establecer, impactó contra dos ciclistas que transitaban en el mismo sentido.

Como consecuencia del fuerte choque, ambos ciclistas —personas mayores de edad y también residentes de la ciudad— resultaron con lesiones y fueron trasladados al hospital local para su atención.

En tanto, el conductor de la moto sufrió heridas de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar del siniestro. El cuerpo fue trasladado a la ciudad de Concordia para la realización de la autopsia correspondiente.

En el lugar trabajaron personal de la Sección Asuntos Judiciales, Policía Científica, el médico policial y efectivos de la comisaría local. Por disposición de la Unidad Fiscal, a cargo del doctor Méndez, se secuestraron los vehículos involucrados para su posterior peritaje.

