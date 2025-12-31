Encontraron a una joven pidiendo ayuda durante la madrugada en Paraná Una joven de unos 25 años fue hallada desnuda y en estado de ebriedad en la vía pública durante la mañana del miércoles, y fue asistida tras dar aviso a la Policía. 31 de diciembre 2025 · 11:07hs

Durante la mañana de este miércoles, una mujer de alrededor de 25 años fue encontrada en la vía pública en Paraná en una situación de extrema vulnerabilidad. El hecho ocurrió cerca de las 6.30 en la intersección de Boulevard Racedo y calle Perón, en la capital entrerriana.

Según se informó, la joven se encontraba desnuda, con signos de ebriedad y pidiendo ayuda. Un grupo de personas que circulaba por el lugar advirtió la situación y se acercó para asistirla, ya que estaba desorientada.

Posteriormente, dieron aviso a un patrullero que recorría la zona para que interviniera.