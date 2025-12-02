Uno Entre Rios | Policiales | Río Paraná

Encontraron un cuerpo en el Río Paraná: confirman que el hombre fue asesinado

Un vecino halló el cuerpo de un hombre en el Río Paraná, en la zona de Bajada Grande. Según los primeros indicios, el hombre habría sido asesinado.

2 de diciembre 2025 · 15:55hs
Este martes, fue encontrado un cuerpo en el Río Paraná, en la zona del Camino Costero de Bajada Grande, más específicamente en la Avenida Larramendi, al final. El hallazgo lo realizó un vecino que se encontraba buscando carnada. En principio, se estaría ante un nuevo homicidio.

Las autoridades confirmaron que la víctima es un hombre mayor de edad, pero aún se encuentran trabajando en su identificación.

Hallazgo de cuerpo en la zona de miradores del Río Paraná: autoridades intentan identificarlo

En este momento, se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hallazgo y el origen del cuerpo.

El comisario Horacio Blason, Director de Investigaciones e Inteligencia Criminal, confirmó que la muerte habría ocurrido por causas violentas, ya que el cuerpo presentaba heridas compatibles con varias puñaladas en la zona del tórax.

