Un vecino halló el cuerpo de un hombre en el Río Paraná, en la zona de Bajada Grande. Según los primeros indicios, el hombre habría sido asesinado.

Encontraron un cuerpo en el Río Paraná: confirman que el hombre fue asesinado.

Este martes, fue encontrado un cuerpo en el Río Paraná, en la zona del Camino Costero de Bajada Grande , más específicamente en la Avenida Larramendi, al final. El hallazgo lo realizó un vecino que se encontraba buscando carnada. En principio, se estaría ante un nuevo homicidio.

Las autoridades confirmaron que la víctima es un hombre mayor de edad, pero aún se encuentran trabajando en su identificación.

En este momento, se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hallazgo y el origen del cuerpo.

El comisario Horacio Blason, Director de Investigaciones e Inteligencia Criminal, confirmó que la muerte habría ocurrido por causas violentas, ya que el cuerpo presentaba heridas compatibles con varias puñaladas en la zona del tórax.