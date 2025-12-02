Discuten la continuidad de la domiciliaria de Pablo Actis y exigen acelerar estudios médicos clave

Nueve años después de la condena a prisión perpetua de Pablo Actis por el femicidio de María Agustina Turano, su situación procesal volvió a debate este martes en una audiencia ante el juez de de Juicio y Apelaciones Rafael Cotorruelo. El eje de la discusión fue la demora en la realización de estudios neurológicos que permitirán determinar si Actis puede continuar o no con el régimen de arresto domiciliario que mantiene desde hace aproximadamente tres años, con salidas terapéuticas autorizadas y monitoreo por tobillera electrónica. Esta morigeración fue dispuesta por el Juzgado de Ejecución de Penas.

La audiencia que presenció UNO se dio en el marco del recurso de apelación presentado por Juan Carlos Turano , padre de la víctima y exvocal del Superior Tribunal de Justicia, representado por su abogado Raúl Barrandeguy. Si bien el primero no habló en la audiencia -ya que se recupera de un problema de salud-, sí incorporó al expediente un escrito dando sus razones a la apelación. Su abogado explicó que cuestionan que los estudios a Actis fueron definidos en una audiencia en agosto de este año y recién tiene turno para enero de 2026 , lo que consideran una dilación injustificada que incumple la Ley de Ejecución Penal N° 24.660. El querellante insistió en que no se opone a los estudios médicos, pero pidió celeridad para realizarlos.

El segundo punto planteado fue que se disponga un mayor control sobre las salidas terapéuticas de Actis. "Si se le da la salida para que recorra la plaza, que lo haga con una vigilancia permanente y presente, porque sino puede tratar de dar una vuelta más allá y profugarse. Nosotros no tenemos objeciones por la forma de intervenir en estos casos de los jueces. Sí queremos que ese funcionario se ajuste a la necesidad de dar el cumplimiento a la salida", remarcó.

Actis.jpg

Planteo de la defensa y la resolución

La defensora pública Paula Montefiori recordó que “en agosto se realizó una audiencia en la que se dispuso que Actis continúe con arresto domiciliario hasta que se realicen los estudios neurológicos”. Explicó que el turno médico está fijado para enero de 2026 y que, recién en febrero —tras la feria judicial—, podrían incorporarse los resultados al expediente para definir los próximos pasos en el cumplimiento de la condena.

Montefiori detalló además el estado de salud de Actis: “Tiene convulsiones crónicas, que son un tipo de convulsiones que fueron constatadas por un médico y están grabadas. Los médicos que la están atendiendo dispusieron que el control y el nuevo estudio deben realizarse en otro lugar. Tiene turno para enero porque los médicos tienen que verificar el cambio de medicación. El estudio tiene una justificación médica”.

Añadió que “todas la resonancias están agregadas al expediente. En fecha 4 de julio del 2024 está la resonancia del cerebro y la de columna. También está el pedido de autorización para actividad física. Respecto de la autorización para la realización de actividades físicas, informo que se hace en horarios y en lugares que no son públicos, que no hay mucha gente, que es una cuestión médica. Además cuenta con tobillera electrónica y debe dar aviso al Patronato de Liberados cada vez que hace la salida y en qué horario las hace".

El fiscal Lisandro Álvarez acompañó el pedido de la defensa, señalando que la prioridad es el cumplimiento de la pena, pero considerando la situación médica del condenado.

Finalmente, el juez Cotorruelo rechazó el planteo de la querella respecto a imponer un control presencial de las salidas, al considerar suficiente la supervisión mediante tobillera electrónica. No obstante, exhortó a que los estudios neurológicos se realicen “con celeridad”, dado que Actis permanece fuera de la Unidad Penal desde que se le otorgó el régimen domiciliario transitorio.

La definición final sobre su permanencia bajo arresto domiciliario quedará sujeta a los resultados de los estudios programados para enero de 2026.

El caso

Actis fue sentenciado en 2016 a prisión perpetua por homicidio doblemente agravado por el vínculo y violencia de género. La Sala Primera de la Cámara del Crimen de Paraná, en fallo unánime, lo consideró culpable del crimen de su pareja María Agustina Turano, ocurrido en la capital entrerriana el 18 de mayo de 2014. Actis, que entonces tenía 23 años, vivía junto a Turano, de 25, y la pequeña hija de ambos, de sólo un año.

La víctima fue encontrada sin vida en la vivienda de calle Maestro Alberdino 80 e inicialmente se pensó que se había suicidado. En aquella sentencia de primera instancia, el Tribunal sostuvo que “está acreditada la muerte violenta de María Agustina Turano”. La condena fue revisada y confirmada por tribunales de alzada a pesar del reclamo de la defensa. Cabe señalar que el hombre es una de las personas privadas de su libertad que no tiene ningún registro de mala conducta en su estadía en la Unidad Penal N°1 de Paraná.