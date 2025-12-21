Uno Entre Rios | Policiales | fiesta clandestina

Fiesta clandestina: secuestran armas a menores y mayores de edad

Dos menores de edad con armas fueron identificados y otras personas mayores detenidas en operatico de desarticulación de fiesta clandestina, en Paraná

21 de diciembre 2025 · 13:04hs
Dos menores de edad con armas fueron identificados y otras personas mayores detenidas en operatico de desarticulación de fiesta clandestina en Paraná

Dos menores de edad con armas fueron identificados y otras personas mayores detenidas en operatico de desarticulación de fiesta clandestina en Paraná

Durante la mañana deeste domingo, personal de la Comisaría Quinta de Paraná llevó a cabo la desarticulación de una fiesta clandestina que reunía aproximadamente a 100 personas en una vivienda situada en calle Mirian Romina Ibarra y cortada 538, en barrio Mosconi. Ante la situación, se solicitó la presencia de Control Urbano de la Municipalidad, quienes confeccionaron el acta pertinente.

Con la colaboración de otros móviles policiales, se procedió a desarticular la fiesta y a realizar requisas a cada persona que salía del lugar. En medio de este procedimiento, un menor de 15 años intentó darse a la fuga y fue demorado. En su poder, se encontró un arma de juguete y un cuchillo. El menor fue trasladado a la División Minoridad por disposición de la fiscal de menores.

Fiesta Clandestina Paraná armas adultos detenidos menores

Continuando con las acciones, personal de la Guardia Especial observó un auto Chevrolet Corsa que funcionaba como remis. En un momento dado, dos mujeres que salían del domicilio intentaron subirse rápidamente al vehículo en cuestión. Los funcionarios las demoraron y solicitaron que exhibieran el contenido de sus carteras, hallando en su interior dos armas de fuego, cartuchería y dos celulares. Una de las mujeres tenía 14 años y la otra 23. La mayor fue detenida y trasladada a la Alcaidía de Tribunales, mientras que la menor fue llevada a la División Minoridad.

Además, en el frente de la vivienda donde se desarrollaba el evento, se encontró un aire comprimido modificado calibre .22. Todas las armas y los demás elementos fueron secuestrados.

Colaboraron con el procedimiento personal de Comisaria Sexta, Decimosexta y de la División 911.

fiesta clandestina Paraná Armas Menores adultos
