UPCN advirtió: "Tenemos que organizarnos y lograr la unidad de los trabajadores"

La Secretaria Adjunta, Carina Domínguez, destacó el avance con las recategorizaciones, pero a la vez advirtió que “el contexto es grave” ante la falta de llamado a paritarias y de propuesta salarial. El Sindicato llevó adelante este martes el último UPCN Cerca del año, en el marco del estado de alerta y movilización.

“Tenemos que seguir organizándonos y lograr la unidad de los trabajadores”, expresó en ese sentido la Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez. Este jueves habrá reunión de delegados en la sede sindical.

Riesgos laborales

Una nueva edición del programa nacional UPCN Cerca se desarrolló frente a Casa de Gobierno, donde el Sindicato brindó información a los trabajadores acerca de sus distintas propuestas en capacitación y servicios, y donde se pusieron en debate temas como la reforma laboral y el convenio colectivo de trabajo, el funcionamiento de la OSER, los riesgos laborales y ART, y la salud mental, entre otros.

“Estamos en un momento difícil y clave pare definir qué va a pasar con nuestros trabajadores”, expuso Carina Domínguez. Al referirse a la situación en la provincia, señaló que “el contexto es grave: no hay llamado a paritarias, no hay propuesta salarial”.

Ante ese escenario anticipó: “Tenemos que prepararnos para dar una pelea que puede ser larga y en la que tendremos que aguantar”.

De todos modos destacó que “sí se avanzó en forma notoria, y creería definitiva, sobre las recategorizaciones”. Apuntó que “UPCN fue el único que hizo significativos aportes para el instructivo” y mencionó en primer lugar a “la capacitación, que es la impronta de la nueva administración pública”.

La dirigente gremial llamó al gobierno provincial a no condicionar las recategorizaciones a lo salarial. “No se pueden perder las recategorizaciones porque no quieren dar aumento para los estatales”, aseveró al respecto.

Asimismo informó que el jueves 27 de noviembre se realizará una reunión de delegados en la sede sindical. “Estamos en estado de alerta y movilización. Vamos a definir cómo seguiremos dando la lucha por lo salarial, más allá de que firmemos o no las recategorizaciones ”, adelantó y subrayó: “Avanzaremos en los pasos necesarios para la recuperación de nuestros salarios”.

Estar en el territorio

Domínguez anticipó que este miércoles participará, junto al Secretario General José Allende, de una reunión del Consejo Directivo Nacional de UPCN y resaltó la postura adoptada por el nuevo triunvirato de la CGT. “Hay una CGT que está interpretando el momento y generando un acercamiento mayor con los trabajadores”, subrayó al hacer referencia a la presencia del cosecretario general Cristian Jerónimo en el acampe de trabajadores de la empresa de cerámicas ILVA, para acompañar a 300 compañeros que fueron despedidos en forma repentina.

“Esa es la metodología: ir a los lugares de trabajo, escuchar a la gente, estar ahí a pesar del enojo, de las demandas y del reclamo. Ese es nuestro desafío como sindicato, como trabajadores, como dirigentes. Nuestra tarea es estar al lado del problema de los trabajadores”, aseveró la Secretaria Adjunta de UPCN.

A propósito de la intención del gobierno nacional de desarticular a las organizaciones gremiales a través de una polémica Reforma Laboral, Domínguez aseguró: “Vamos a defender el modelo sindical argentino. Hay un delegado de UPCN en cada lugar de trabajo: porque en este momento el llamado es a estar y debatir”.

Por último, la dirigente gremial remarcó que “UPCN Cerca es un llamado a la participación de todos los trabajadores. Contengámonos, vayamos al frente y abracémonos entre nosotros, es lo único que nos puede salvar”.