Uno por uno, todos los feriados del 2026

Arranca el 2026 y ya hay expectativas por conocer cuándo será el próximo fin de semana largo. Aquí el calendario

2 de enero 2026 · 10:18hs
Uno por uno, todos los feriados del 2026
El Gobierno nacional dispuso que los feriados trasladables podrán moverse a viernes o lunes.

Antes de fin de año, la Jefatura de Gabinete de Ministros estableció el calendario oficial de feriados, con los correspondientes días no laborables y decidió cuáles son los asuetos inamovibles y cuáles los trasladables.

Por un lado, el Gobierno fijó tres días no laborables con fines turísticos para 2026, en ejercicio de las facultades previstas en la Ley 27.399 y el Decreto 614/2025: el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre. Con estos días, serán un total de 12 fines de semana largos los que tenga el 2026.

El detalle del calendario nacional de feriados de 2026

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Lunes 16 y Martes 17 de febrero: Carnaval.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (es el miércoles 17)

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (es el viernes 20)

Días no laborables

Lunes 23 de marzo: antes del feriado del 24 de marzo.

Viernes 10 de julio: para extender el descanso tras el 9 de julio.

Lunes 7 de diciembre: antes del feriado del 8 de diciembre.

