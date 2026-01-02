Arranca el 2026 y ya hay expectativas por conocer cuándo será el próximo fin de semana largo. Aquí el calendario

El Gobierno nacional dispuso que los feriados trasladables podrán moverse a viernes o lunes.

Uno por uno, todos los feriados del 2026

Antes de fin de año, la Jefatura de Gabinete de Ministros estableció el calendario oficial de feriados, con los correspondientes días no laborables y decidió cuáles son los asuetos inamovibles y cuáles los trasladables.

Por un lado, el Gobierno fijó tres días no laborables con fines turísticos para 2026, en ejercicio de las facultades previstas en la Ley 27.399 y el Decreto 614/2025: el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre. Con estos días, serán un total de 12 fines de semana largos los que tenga el 2026.

El detalle del calendario nacional de feriados de 2026

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Lunes 16 y Martes 17 de febrero: Carnaval.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (es el miércoles 17)

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (es el viernes 20)

Días no laborables

Lunes 23 de marzo: antes del feriado del 24 de marzo.

Viernes 10 de julio: para extender el descanso tras el 9 de julio.

Lunes 7 de diciembre: antes del feriado del 8 de diciembre.