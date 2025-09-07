Uno Entre Rios | Policiales | Concordia

Concordia: allanaron un búnker de venta de cocaína y detuvieron a dos personas

En la ciudad de Concordia se llevó a cabo un allanamiento en un búnker que era utilizado por la venta de cocaína en el barrio Pampa Soler.

7 de septiembre 2025 · 17:28hs
En Concordia allanaron un búnker de venta de cocaína y detuvieron a dos personas.

En Concordia allanaron un búnker de venta de cocaína y detuvieron a dos personas.

Una precaria construcción sin muebles ni elemento alguno para habitarla era utilizada exclusivamente para la venta de cocaína en el barrio Pampa Soler de la ciudad de Concordia. Tras una investigación de la División Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos, la Justicia autorizó el allanamiento, donde secuestraron unas bolsitas de droga y detuvieron a dos personas.

El hecho en Concordia

Se informó que el procedimiento se llevó adelante el sábado por la tarde, en inmediaciones de las calles Pública 1 y Entre Ríos, con la orden del Juzgado de Garantías N° 2 de Concordia, a cargo de Edwin Ives Bastián, con intervención del fiscal Fabio Zabaleta.

En el lugar, los efectivos incautaron 41 envoltorios de nailon con cocaína, dinero en efectivo, un celular, una tijera y recortes utilizados para fraccionamiento de sustancias. Asimismo, se procedió a la detención de dos hombres mayores de edad, quienes quedaron incomunicados a disposición de la Justicia.

Se destacó desde la fuerza de seguridad que el inmueble allanado carecía de mobiliario y estaba ambientado exclusivamente para la actividad ilícita, funcionando como búnker para la venta de drogas, señala Análisis.

La gacetilla policial concluye que “con este operativo, la Policía de Entre Ríos reafirma su compromiso en la prevención y combate al narcomenudeo, dando respuesta a una problemática que afecta a la comunidad y poniendo a disposición de la Justicia a los responsables de estas conductas ilícitas”.

