Uno Entre Rios | Policiales | Concordia

Detienen al "Chelo" Lima en Concordia por violar medidas judiciales y amenazas

La Policía de Concordia detuvo a José María “Chelo” Lima por violar medidas judiciales y amenazar al intendente, funcionarios y vecinos.

22 de enero 2026 · 08:09hs
La Policía de Concordia detuvo a José María “Chelo” Lima por violar medidas judiciales y amenazar al intendente

La Policía de Concordia detuvo a José María “Chelo” Lima por violar medidas judiciales y amenazar al intendente, funcionarios y vecinos.  

La Policía de Concordia detuvo este miércoles a José María “Chelo” Lima, en el marco de un allanamiento solicitado por la fiscal Macarena Mondragón y ordenado por la jueza de Garantías Gabriela Seró.

Según la fiscalía, existen elementos suficientes para considerar que Lima habría incumplido las medidas judiciales que se le habían impuesto durante la jornada del martes 20 de enero, en el marco de una causa por amenazas. Ese mismo día, la Policía había allanado su vivienda debido a denuncias por amenazas de muerte contra el intendente Francisco Azcué, funcionarios del gabinete municipal y provincial, y otros vecinos de la zona.

Boda en Concordia: la novia entró a caballo y emocionó a la comunidad.

Boda en Concordia: la novia entró a caballo y emocionó a la comunidad

José María “Chelo” Lima es investigado por presuntas amenazas de muerte contra el intendente de Concordia, Francisco Azcué, y otros funcionarios.

El posteo contra Azcué por el que es investigado el "comandante Chelo" Lima en Concordia

Chelo Lima

LEER MÁS: El posteo contra Azcué por el que es investigado el "comandante Chelo" Lima en Concordia

El pedido de captura se emitió luego de que Lima supuestamente violara una de las restricciones judiciales, amenazando nuevamente a una de las víctimas, esta vez con un cuchillo e incluso con matarla.

Las denuncias y los elementos recabados por el personal policial fueron considerados suficientes para solicitar su detención, según consigna Concordia Policiales. El operativo fue coordinado por el jefe de la División Operaciones, Roberto Barboza, y el jefe Departamental, José María Rosatelli.

El escándalo del comando

José María Lima, de 61 años, fue conocido en la década del ’90 y principios de los 2000 como referente de movimientos de desocupados. Su nombre adquirió repercusión nacional en 2000 por el episodio del “Comando Sabino Navarro”, una puesta en escena difundida por televisión que simulaba la aparición de un grupo insurgente y que luego fue investigada judicialmente.

Con esta detención, la Justicia busca garantizar el cumplimiento de las medidas restrictivas y avanzar en la investigación de las amenazas que pesan sobre autoridades y vecinos de Concordia.

Concordia amenazas Detención
Noticias relacionadas
En Concordia investigan amenazas digitales contra Francisco Azcué, funcionarios municipales y provinciales. Allanaron al dirigente social Marcelo Chelo Lima

Concordia: allanaron vivienda por amenazas a Francisco Azcué

Una mujer denunció que sufre desde hace años hostigamiento y acoso por parte de un abogado. Cuestionó la inacción de la Justicia y del Colegio de la Abogacía.

Una mujer denunció acoso y hostigamiento por parte de un abogado de Concordia

Personal policial realizó el traslado del cuerpo a la morgue para su identificación. 

Hallaron sin vida a una persona en Concordia

La persona quedó a disposición de la justicia tras la acción cometida en Federación.

Cargó combustible en Federación, se fue sin pagar y fue detenido

Ver comentarios

Lo último

Cine: Belén quedó fuera de los Premios Oscar

Cine: Belén quedó fuera de los Premios Oscar

El embajador argentino en Francia hizo tapar un mapa que mostraba a las Malvinas como territorio británico

El embajador argentino en Francia hizo tapar un mapa que mostraba a las Malvinas como territorio británico

España: tercer choque de trenes en cuatro días deja al menos dos heridos

España: tercer choque de trenes en cuatro días deja al menos dos heridos

Ultimo Momento
Cine: Belén quedó fuera de los Premios Oscar

Cine: Belén quedó fuera de los Premios Oscar

El embajador argentino en Francia hizo tapar un mapa que mostraba a las Malvinas como territorio británico

El embajador argentino en Francia hizo tapar un mapa que mostraba a las Malvinas como territorio británico

España: tercer choque de trenes en cuatro días deja al menos dos heridos

España: tercer choque de trenes en cuatro días deja al menos dos heridos

La plaza del Patito Sirirí luce renovada tras su puesta en valor

La plaza del Patito Sirirí luce renovada tras su puesta en valor

La Justicia anuló la sanción a un concejal entrerriano tras considerarla ilegal

La Justicia anuló la sanción a un concejal entrerriano tras considerarla ilegal

Policiales
Detienen al Chelo Lima en Concordia por violar medidas judiciales y amenazas

Detienen al "Chelo" Lima en Concordia por violar medidas judiciales y amenazas

El posteo contra Azcué por el que es investigado el comandante Chelo Lima en Concordia

El posteo contra Azcué por el que es investigado el "comandante Chelo" Lima en Concordia

Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

Ovación
La concordiense Paula Pedrozo: Estamos muy contentas y emocionadas por este mérito

La concordiense Paula Pedrozo: "Estamos muy contentas y emocionadas por este mérito"

La cuarta edición de Don Cristóbal Segunda se espera con gran expectativa

La cuarta edición de Don Cristóbal Segunda se espera con gran expectativa

Mariano Werner tiene el número definido para el TC

Mariano Werner tiene el número definido para el TC

La Comisión Municipal de Boxeo brindará una charla sobre las modificaciones del reglamento argentino

La Comisión Municipal de Boxeo brindará una charla sobre las modificaciones del reglamento argentino

Victorias de Liverpool, Barcelona y Bayern Múnich en la Champions League

Victorias de Liverpool, Barcelona y Bayern Múnich en la Champions League

La provincia
La plaza del Patito Sirirí luce renovada tras su puesta en valor

La plaza del Patito Sirirí luce renovada tras su puesta en valor

La Justicia anuló la sanción a un concejal entrerriano tras considerarla ilegal

La Justicia anuló la sanción a un concejal entrerriano tras considerarla ilegal

SMN: alerta meteorológica por altas temperaturas

SMN: alerta meteorológica por altas temperaturas

Frigerio recibe a Diego Santilli en medio de la denuncia de espionaje

Frigerio recibe a Diego Santilli en medio de la denuncia de espionaje

Intendentes de Juntos por Entre Ríos respaldan a Frigerio tras denuncia de espionaje

Intendentes de Juntos por Entre Ríos respaldan a Frigerio tras denuncia de espionaje

Dejanos tu comentario