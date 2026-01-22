Detienen al "Chelo" Lima en Concordia por violar medidas judiciales y amenazas

La Policía de Concordia detuvo a José María “Chelo” Lima por violar medidas judiciales y amenazar al intendente, funcionarios y vecinos.

La Policía de Concordia detuvo este miércoles a José María “Chelo” Lima, en el marco de un allanamiento solicitado por la fiscal Macarena Mondragón y ordenado por la jueza de Garantías Gabriela Seró.

Según la fiscalía, existen elementos suficientes para considerar que Lima habría incumplido las medidas judiciales que se le habían impuesto durante la jornada del martes 20 de enero, en el marco de una causa por amenazas. Ese mismo día, la Policía había allanado su vivienda debido a denuncias por amenazas de muerte contra el intendente Francisco Azcué, funcionarios del gabinete municipal y provincial, y otros vecinos de la zona.

El pedido de captura se emitió luego de que Lima supuestamente violara una de las restricciones judiciales, amenazando nuevamente a una de las víctimas, esta vez con un cuchillo e incluso con matarla.

Las denuncias y los elementos recabados por el personal policial fueron considerados suficientes para solicitar su detención, según consigna Concordia Policiales. El operativo fue coordinado por el jefe de la División Operaciones, Roberto Barboza, y el jefe Departamental, José María Rosatelli.

El escándalo del comando

José María Lima, de 61 años, fue conocido en la década del ’90 y principios de los 2000 como referente de movimientos de desocupados. Su nombre adquirió repercusión nacional en 2000 por el episodio del “Comando Sabino Navarro”, una puesta en escena difundida por televisión que simulaba la aparición de un grupo insurgente y que luego fue investigada judicialmente.

Con esta detención, la Justicia busca garantizar el cumplimiento de las medidas restrictivas y avanzar en la investigación de las amenazas que pesan sobre autoridades y vecinos de Concordia.