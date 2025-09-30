Uno Entre Rios | Ovación | Atlético de Madrid

Giuliano y Julián dijeron presente en la goleada del Atlético de Madrid

Con goles de Raspadori, Le Normand, Griezmann, Giuliano y Julián, el Atlético goleó 5-1 al Frankfurt y logró su primer triunfo en la Champions League.

30 de septiembre 2025 · 18:10hs
Por la segunda fecha de la Champions League, el Atlético de Madrid consiguió su primera victoria en la competencia con una goleada contundente ante el Eintracht Frankfurt. El equipo de Diego Simeone fue ampliamente superior y selló un 5-1 que ilusiona a los hinchas colchoneros.

El primer tanto llegó bien temprano, a los 4 minutos, gracias a Giacomo Raspadori, que definió tras un centro de Giuliano Simeone. A los 33, un córner ejecutado por Julián Álvarez derivó en varios rebotes que terminaron con el gol de Robin Le Normand, quien puso el 2-0.

LEER MÁS: Con Mastantuono y un brillante Mbappé, Real Madrid goleó a Kairat

El Atlético aplastó al Frankfurt y sumó sus primeros puntos en la Champions

Antes del entretiempo, apareció Antoine Griezmann, el hombre de los goles históricos. El francés anotó el 3-0 tras una jugada brillante de Julián Álvarez, que desbordó por izquierda y asistió al Principito, quien llegó así a su gol número 200 con el Atlético.

En el segundo tiempo, el equipo bajó la intensidad y el Eintracht descontó con un tanto de Jonathan Burkardt a los 57 minutos. Sin embargo, la reacción del Atlético no tardó en llegar: Giuliano Simeone anotó el cuarto tras una gran jugada colectiva, y Julián Álvarez selló el 5-1 definitivo con un penal picado a los 82 minutos.

Con esta victoria, el Atlético suma sus primeros tres puntos en la Champions y da un golpe de autoridad en el inicio del torneo. Goleada, figuras en alto nivel y la ilusión europea que vuelve a encenderse en Madrid.

Atlético de Madrid Champions League Eintracht Frankfurt
