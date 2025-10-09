Emiliano Stang expectante ante el desafiante El Zonda de San Juan

El crespense Emiliano Stang se enfrentará al exigente autódromo sanjuanino. “Súper exigente, donde el error se paga caro”, comentó el piloto de Toyota.

El entrerriano tiene un buen presente en la categoría y va ante una nueva experiencia.

Luego de seis años el TC 2000 volverá a rugir este fin de semana en el desafiante Autódromo El Zonda Eduardo Copello de San Juan, donde se correrá la novena fecha del año con los nuevos vehículos SUV de 500 hp de potencia. Allí estará presente el crespense Emiliano Stang, quien viene transitando una gran primera temporada dentro de la categoría.

Esta será la visita Nº33 de la categoría al trazado ubicado en la Quebrada de Zonda (Rivadavia, San Juan) donde se disputaron 37 carreras y el máximo ganador es Juan María Traverso con seis triunfos. Stang, con el Toyota del equipo Gazoo Racing es el escolta del torneo, por debajo de su compañero de equipo, Matías Rossi.

“Entusiasmado por conocer una nueva pista. Súper exigente, donde el error se paga caro. No hay que equivocarse sobre todo en las primeras vueltas. Es desafiante, hay que ver cómo me cae, veremos el fin de semana”, comentó el joven piloto.

Será la primera experiencia de Stang sobre el histórico escenario sanjuanino que desde 1981 es visitado por el TC 2000. “Hice un poco de simulador, vi cámaras on board para ver como son las pistas y ver como son las curvas. Cuando estaba en la Fórmula Nacional no se concretó, debe estar sucia al principio porque hace tiempo no se corre. Un error en el Zonda se paga caro, así que tenemos que tener cuidado”, agregó.

Los desafíos para San Juan

También, sostuvo: “En ninguna pista me pasó de ir con duda hasta donde tirarme, siempre en la vuelta tiramos y si me pasaba no pasaba nada. Ahora vamos siempre de menos a más, acá podés pegarle a la pared o la montaña. Impone mucho respeto”.

Stang arribó a los “200 Kilómetros de Buenos Aires” a tan solo un punto de Matías Rossi en el campeonato, pero terminó a 26. Por ello, se mostró ofuscado al hablar sobre la pelea en el torneo: “Estamos bien, peor que antes. En cuanto a los puntos fue horrible, muy malo, está complicado. Es casi una fecha entera de diferente, tenemos que descontar. Fue malo en cuanto a los puntos. Hay que empezar a acortar mucho”.

La última visita del TC 2000 a San Juan fue el 15 de septiembre de 2019 y el triunfador fue Matías Milla con el Renault Fluence oficial.