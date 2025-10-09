Uno Entre Rios | La Provincia | Municipalidad de Paraná

La Municipalidad de Paraná abrió las inscripciones para los Espacios de Primera Infancia 2026

La Municipalidad de Paraná informó que están abiertas las inscripciones para el Ciclo Lectivo 2026 para los Espacios de Primera Infancia 2026.

9 de octubre 2025 · 20:51hs
La Municipalidad de Paraná abrió las inscripciones para los Espacios de Primera Infancia 2026.

La Municipalidad de Paraná abrió las inscripciones para los Espacios de Primera Infancia 2026.

La Municipalidad de Paraná informó que ya están abiertas las inscripciones para el Ciclo Lectivo 2026 de los Espacios de Primera Infancia. Es de recordar que estos lugares están destinados a niños/as de entre 45 días y 3 años.

En tanto, desde la comuna se avisó que la documentación se recibe en la sede de cada EPI, de lunes a viernes, de 7 a 13, hasta el 14 de noviembre inclusive.

La Municipalidad de Paraná recordó sobre la renovación de beneficios SUBE.

La Municipalidad de Paraná recordó sobre la renovación de beneficios SUBE

La Municipalidad de Paraná repavimentó un tramo de calle México.

La Municipalidad de Paraná repavimentó un tramo de calle México

LEER MÁS: La Municipalidad de Paraná continúa el programa de salud bucal en jardines municipales

Datos solicitados desde la Municipalidad de Paraná

Ubicados en distintos barrios de la ciudad, los EPI ofrecen un ambiente de contención y estimulación para las infancias con personal municipal capacitado. Además, se les brinda desayuno y almuerzo.

El objetivo es fomentar el crecimiento y el desarrollo saludable de los niños/as paranaenses.

Documentación a presentar

- DNI/CUIL del niño/a o constancia en trámite.

- DNI/CUIL de madre, padre o tutor o constancia en trámite.

- Datos del grupo familiar: apellidos y nombres, fecha de nacimiento y número de DNI. En caso de que el niño/a esté a cargo de personas que no sean sus padres, se deberá presentar fotocopia de la tenencia extendida por el Juzgado de Familia o el Copnaf.

- Libreta de Salud Infantil o Cuaderno de Control Pediátrico.

Los Espacios Municipales de Primera Infancia en Paraná

-Abejitas (Los Chanás 1644, barrio Anacleto Medina).

-Amiguitos (Intendente Forzano 775, barrio Paraná V).

-Arroyito (Florencio Sánchez 733, barrio 33 Orientales).

-Casita de ensueño (Roberto Satler y Mario Abel Amaya, barrio Santa Lucía).

-Costeritos (Fragata de Sarmiento y Juan Pringles).

-El Boyerito (19 de abril 1228, barrio Mariano Moreno).

-El Peludito (Ricardo Balbín 648, ruta 11 km 4 ½).

-El Principito (Soldado Aeronáutico Luna 2270, Base Aérea).

-El Trencito (Del Facón y Del Espinel, Estación Parera).

-Estrellita (Cesar Blas Pérez Colman y Saba Fernández, barrio Yatay).

-Evita (Lorenzo Gioria y Germán Burmeister, barrio Paraná XVI).

-Gurisitos (Alte. Brown 2306, barrio Aatra).

-Humito Azul (Cura Gil Obligado al final, barrio Humito).

-Isleritos San Martín (Florencio Ameghino al final, barrio San Martín).

-Isleritos Puente Blanco (Costa rica 203, barrio Puente Blanco).

-La Princesita (Pronunciamiento 905, barrio Belgrano).

-Los Jilgueritos (Brigadier López y Coronel Dominguez, barrio 3 de febrero).

-Las Lomitas (Quinquela Martín 2437, barrio Lomas del Mirador).

-Los Gauchitos de la Virgen de Luján (Calle 1011 y 1008, barrio Gaucho Rivero).

-Los Pollitos (Calle 899 y 896, barrio Francisco Ramírez).

-Pancitas Verdes (Illia 162)

-Patito Sirirí (Av. Estrada 3675, barrio Bajada Grande).

-Pimpollitos (Monte caseros y Villaguay).

-Los Pinguinitos (Rep. de Siria 705, barrio Antártida Argentina).

-Tortuguitas (Sara Eccleston y Coronel Díaz, barrio Villa Mabel).

-Rayito de Luz (calles Villa Hernandarias y Aldea Santa María, barrio Parque Mayor).

-San Pablo (Simón Bolivar 1121, barrio El Morro).

-Semillitas de Ilusión (Virrey Vertiz 2420, barrio Gaucho Rivero).

-Oro de sol (Santos Vega 1749, barrio El Sol).

-Puente de colores (Avenida Churruarín 1379, barrio Pagani).

Municipalidad de Paraná inscripciones Primera Infancia
Noticias relacionadas
La Municipalidad de Paraná trabaja en la erradicación de minibasurales.

La Municipalidad de Paraná trabaja en la erradicación de minibasurales

Se realizará una caminata cultural desde la Casa de la Cultura hasta la Estación del Ferrocarril General Urquiza, el encuentro será este sábado, desde las 10.

La Municipalidad de Paraná invita a un recorrido histórico por hitos culturales de la ciudad

La Municipalidad de Paraná renovó la plaza Héroes de Malvinas.

La Municipalidad de Paraná renovó la plaza Héroes de Malvinas

Ricky Melgarejo: el paranaense que busca su revancha en Gran Hermano

Ricky Melgarejo: el paranaense que busca su revancha en Gran Hermano

Ver comentarios

Lo último

Messi afuera, doble 9 y la chance para Nico Paz: el plan de Scaloni para enfrentar a Venezuela

Messi afuera, doble 9 y la chance para Nico Paz: el plan de Scaloni para enfrentar a Venezuela

Dojo Pantera, presente en el Clausura de Judo en San Juan

Dojo Pantera, presente en el Clausura de Judo en San Juan

Ricky Melgarejo: el paranaense que busca su revancha en Gran Hermano

Ricky Melgarejo: el paranaense que busca su revancha en Gran Hermano

Ultimo Momento
Messi afuera, doble 9 y la chance para Nico Paz: el plan de Scaloni para enfrentar a Venezuela

Messi afuera, doble 9 y la chance para Nico Paz: el plan de Scaloni para enfrentar a Venezuela

Dojo Pantera, presente en el Clausura de Judo en San Juan

Dojo Pantera, presente en el Clausura de Judo en San Juan

Ricky Melgarejo: el paranaense que busca su revancha en Gran Hermano

Ricky Melgarejo: el paranaense que busca su revancha en Gran Hermano

La Municipalidad de Paraná abrió las inscripciones para los Espacios de Primera Infancia 2026

La Municipalidad de Paraná abrió las inscripciones para los Espacios de Primera Infancia 2026

Franco Benítez y Basilio Cañas estarán en una Concentración Nacional M19

Franco Benítez y Basilio Cañas estarán en una Concentración Nacional M19

Policiales
Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

Golpe al narcomenudeo en Gualeguay: seis detenidos y secuestro de más de 700 dosis de cocaína

Golpe al narcomenudeo en Gualeguay: seis detenidos y secuestro de más de 700 dosis de cocaína

Deportaron a Bolivia a la reina de belleza que aterrizó con 359 kilos de cocaína en Entre Ríos

Deportaron a Bolivia a la reina de belleza que aterrizó con 359 kilos de cocaína en Entre Ríos

Ovación
Messi afuera, doble 9 y la chance para Nico Paz: el plan de Scaloni para enfrentar a Venezuela

Messi afuera, doble 9 y la chance para Nico Paz: el plan de Scaloni para enfrentar a Venezuela

Emiliano Stang expectante ante el desafiante El Zonda de San Juan

Emiliano Stang expectante ante el desafiante El Zonda de San Juan

Parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo descansarán en el Gigante de Arroyito

Parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo descansarán en el Gigante de Arroyito

Se conoció la sanción a Rocky Balboa por escupir al Marcos Acuña

Se conoció la sanción a Rocky Balboa por escupir al Marcos Acuña

Dojo Pantera, presente en el Clausura de Judo en San Juan

Dojo Pantera, presente en el Clausura de Judo en San Juan

La provincia
Ricky Melgarejo: el paranaense que busca su revancha en Gran Hermano

Ricky Melgarejo: el paranaense que busca su revancha en Gran Hermano

La Municipalidad de Paraná abrió las inscripciones para los Espacios de Primera Infancia 2026

La Municipalidad de Paraná abrió las inscripciones para los Espacios de Primera Infancia 2026

Lisandro Catalán y Rogelio Frigerio mantuvieron una agenda de trabajo

Lisandro Catalán y Rogelio Frigerio mantuvieron una agenda de trabajo

Realizaron en Paraná la capacitación para la implementación de la Boleta Única de Papel

Realizaron en Paraná la capacitación para la implementación de la Boleta Única de Papel

Federico Sturzenegger en Concordia: El objetivo es que nuestros hijos decidan quedarse en el país

Federico Sturzenegger en Concordia: "El objetivo es que nuestros hijos decidan quedarse en el país"

Dejanos tu comentario