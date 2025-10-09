La Municipalidad de Paraná abrió las inscripciones para los Espacios de Primera Infancia 2026.

La Municipalidad de Paraná informó que están abiertas las inscripciones para el Ciclo Lectivo 2026 para los Espacios de Primera Infancia 2026.

La Municipalidad de Paraná informó que ya están abiertas las inscripciones para el Ciclo Lectivo 2026 de los Espacios de Primera Infancia. Es de recordar que estos lugares están destinados a niños/as de entre 45 días y 3 años.

En tanto, desde la comuna se avisó que la documentación se recibe en la sede de cada EPI, de lunes a viernes, de 7 a 13, hasta el 14 de noviembre inclusive.

Datos solicitados desde la Municipalidad de Paraná

Ubicados en distintos barrios de la ciudad, los EPI ofrecen un ambiente de contención y estimulación para las infancias con personal municipal capacitado. Además, se les brinda desayuno y almuerzo.

El objetivo es fomentar el crecimiento y el desarrollo saludable de los niños/as paranaenses.

Documentación a presentar

- DNI/CUIL del niño/a o constancia en trámite.

- DNI/CUIL de madre, padre o tutor o constancia en trámite.

- Datos del grupo familiar: apellidos y nombres, fecha de nacimiento y número de DNI. En caso de que el niño/a esté a cargo de personas que no sean sus padres, se deberá presentar fotocopia de la tenencia extendida por el Juzgado de Familia o el Copnaf.

- Libreta de Salud Infantil o Cuaderno de Control Pediátrico.

Los Espacios Municipales de Primera Infancia en Paraná

-Abejitas (Los Chanás 1644, barrio Anacleto Medina).

-Amiguitos (Intendente Forzano 775, barrio Paraná V).

-Arroyito (Florencio Sánchez 733, barrio 33 Orientales).

-Casita de ensueño (Roberto Satler y Mario Abel Amaya, barrio Santa Lucía).

-Costeritos (Fragata de Sarmiento y Juan Pringles).

-El Boyerito (19 de abril 1228, barrio Mariano Moreno).

-El Peludito (Ricardo Balbín 648, ruta 11 km 4 ½).

-El Principito (Soldado Aeronáutico Luna 2270, Base Aérea).

-El Trencito (Del Facón y Del Espinel, Estación Parera).

-Estrellita (Cesar Blas Pérez Colman y Saba Fernández, barrio Yatay).

-Evita (Lorenzo Gioria y Germán Burmeister, barrio Paraná XVI).

-Gurisitos (Alte. Brown 2306, barrio Aatra).

-Humito Azul (Cura Gil Obligado al final, barrio Humito).

-Isleritos San Martín (Florencio Ameghino al final, barrio San Martín).

-Isleritos Puente Blanco (Costa rica 203, barrio Puente Blanco).

-La Princesita (Pronunciamiento 905, barrio Belgrano).

-Los Jilgueritos (Brigadier López y Coronel Dominguez, barrio 3 de febrero).

-Las Lomitas (Quinquela Martín 2437, barrio Lomas del Mirador).

-Los Gauchitos de la Virgen de Luján (Calle 1011 y 1008, barrio Gaucho Rivero).

-Los Pollitos (Calle 899 y 896, barrio Francisco Ramírez).

-Pancitas Verdes (Illia 162)

-Patito Sirirí (Av. Estrada 3675, barrio Bajada Grande).

-Pimpollitos (Monte caseros y Villaguay).

-Los Pinguinitos (Rep. de Siria 705, barrio Antártida Argentina).

-Tortuguitas (Sara Eccleston y Coronel Díaz, barrio Villa Mabel).

-Rayito de Luz (calles Villa Hernandarias y Aldea Santa María, barrio Parque Mayor).

-San Pablo (Simón Bolivar 1121, barrio El Morro).

-Semillitas de Ilusión (Virrey Vertiz 2420, barrio Gaucho Rivero).

-Oro de sol (Santos Vega 1749, barrio El Sol).

-Puente de colores (Avenida Churruarín 1379, barrio Pagani).