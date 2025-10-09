Parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo descansarán en el Gigante de Arroyito

Gonzalo Belloso confirmó que es la intención de la familia de Miguel Ángel Russo. Sería en el próximo partido de local, ante Platense.

Desde La Bombonera, donde se realiza el velatorio de Miguel Ángel Russo, el presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, confirmó este jueves que el club rendirá un homenaje muy especial al entrenador que marcó una huella profunda en la historia canalla: “En el próximo partido de Central, ante Platense, la familia de Miguel arrojará parte de sus cenizas en el Gigante de Arroyito”.

El gesto fue acordado con los familiares de Russo y se transformará en uno de los tributos más sentidos que el club le ofrecerá a su exentrenador y campeón. “Abriremos la casa de par en par para que vuelva Miguel y para que lo podamos despedir como se merece y como está pasando ahora en la Bombonera”, expresó Belloso en diálogo Cadena 3 Rosario.

La intención de la familia es dispersar los restos del técnico en las diferentes instituciones que lo marcaron y donde fue feliz.

La noticia de que parte de las cenizas de Russo reposarán en el Gigante de Arroyito fue recibida con profunda emoción por los hinchas canallas, que ya preparan su propio homenaje para el encuentro frente a Platense. Se prevé que haya un minuto de silencio, un aplauso sostenido y distintas acciones en su memoria antes del inicio del partido.

Los últimos momentos de Miguel Ángel Russo

El dirigente, en contacto con la prensa, también compartió un relato conmovedor sobre los últimos momentos de Russo, a quien acompañó junto a su esposa Carolina durante sus horas finales: “Nosotros sabíamos que estaba mal y con Carolina vinimos a su casa, nos metimos en un hotel para estar a disposición de su señora, de sus hijos. En el momento final, la mujer necesitaba un padre (religioso) porque ya estaba medio en desenlace ayer. Llamamos a la AFA y a la hora teníamos un cura ahí, que le dio una bendición. Ese fue el momento final, todos rodeándolo, rodeando la bendición. El cura dijo unas palabras muy lindas de cómo es el paso al cielo. Y de la mano de su señora. Y cuando se terminó de rezar el Padre Nuestro, falleció Miguel”.

Conmovido, Belloso resumió la despedida como un instante de enorme serenidad y amor: “Una cosa única, increíble, privada, pero bueno, ya lo saben porque su hija estaba completamente emocionada y lo contó en varios lugares. Entiendo que se fue en paz. Rodeado. Un tipo sumamente respetado y querido, y supongo que la gente de bien espera irse así de esta vida”.