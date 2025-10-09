Uno Entre Rios | Ovación | Franco Benítez

Franco Benítez y Basilio Cañas estarán en una Concentración Nacional M19

Franco Benítez, de Tilcara, y Basilio Cañas, de Estudiantes fueron citados por la UAR a la concentración que se realizará del 13 al 15 de octubre en Hindú.

9 de octubre 2025
Franco Benítez sigue en la consideración de los entrenadores nacionales.

Franco Benítez sigue en la consideración de los entrenadores nacionales.

Buenas noticias para los jugadores del rugby paranaense Franco Benítez y Basilio Cañas. Los representantes de los clubes Tilcara y Estudiantes, respectivamente, fueron convocados por la Unión Argentina de Rugby (UAR) a una Concentración Nacional M19, que se desarrollará del 13 al 15 de octubre en las instalaciones de Hindú.

Será una gran oportunidad para los jugadores entrerrianos, ya que podrán demostrar sus cualidades ante los entrenadores del selecciona nacional y medir sus capacidades con los mejores del país en esta categoría.

Los convocados a la Concentración Nacional M19

