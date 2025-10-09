Buenas noticias para los jugadores del rugby paranaense Franco Benítez y Basilio Cañas. Los representantes de los clubes Tilcara y Estudiantes, respectivamente, fueron convocados por la Unión Argentina de Rugby (UAR) a una Concentración Nacional M19, que se desarrollará del 13 al 15 de octubre en las instalaciones de Hindú.
Franco Benítez y Basilio Cañas estarán en una Concentración Nacional M19
Franco Benítez, de Tilcara, y Basilio Cañas, de Estudiantes fueron citados por la UAR a la concentración que se realizará del 13 al 15 de octubre en Hindú.
9 de octubre 2025 · 20:25hs
Será una gran oportunidad para los jugadores entrerrianos, ya que podrán demostrar sus cualidades ante los entrenadores del selecciona nacional y medir sus capacidades con los mejores del país en esta categoría.