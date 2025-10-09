Franco Benítez y Basilio Cañas estarán en una Concentración Nacional M19

Franco Benítez, de Tilcara, y Basilio Cañas, de Estudiantes fueron citados por la UAR a la concentración que se realizará del 13 al 15 de octubre en Hindú.

Buenas noticias para los jugadores del rugby paranaense Franco Benítez y Basilio Cañas. Los representantes de los clubes Tilcara y Estudiantes, respectivamente, fueron convocados por la Unión Argentina de Rugby (UAR) a una Concentración Nacional M19, que se desarrollará del 13 al 15 de octubre en las instalaciones de Hindú.