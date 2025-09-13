Uno Entre Rios | Ovación | Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi se llevó el Sprint de local

El italiano Marco Bezzecchi con la Aprilia fue el ganador del Sprint en San Marino. Le ganó el duelo a Marc Márquez, que se cayó.

13 de septiembre 2025 · 18:23hs
El italiano se llevó el triunfo en el sprint sabatino y buscará repetir este domingo.

El local Marco Bezzecchi consiguió este sábado prevalecer tras un duelo con el líder del campeonato, Marc Márquez, durante la primera parte del Sprint disputado en Misano para el Gran Premio de San Marino; su escolta fue Álex Márquez seguido por Di Giannantonio.

Moto GP
Marco Bezzecchi se encaminó a la victoria.

Todo se definió entre la sexta y séptima vuelta de las 13 que demandó la carrera Sprint, cuando Marc Márquez (largó 4°) consiguió efímeramente tomar la vanguardia con la Ducati oficial tras superar al poleman Bezzecchi, y en el tránsito de la penúltima curva el piloto de Cervera perdió la estabilidad y se cayó, retomando el local de Rimini el liderazgo y con ello vencer por primera vez en esta instancia en el Campeonato Mundial de Motociclismo, además de cortar la racha de los Marquez y Ducati.

La solidez de Marco Bezzecchi

Precisamente, Álex, hermano de Marc, intentó descontarle las diferencias con el objetivo de acecharlo pero Bezzecchi aceleró su Aprilia y así dio por tierra el plan del español que terminó a un segundo exacto al cruzar la bandera de cuadros; tercero, a 2”5/10, fue el romano Fabio Di Giannantonio (Ducati), subiendo al podio sabatino para recibir la medalla en la premiación.

Con este resultado, la disputa por el campeonato se centra entre los hermanos Marc (487) y Álex Marquez (314); Francesco Bagnaia (Ducati) quedó fuera de la puja por la corona que ostentó hace un par de años. La carrera de Moto GP se largará hoy a las 9 de Argentina.

Pole de Valentín Perrone

El hispano argentino Valentín Perrone con KTM de Red Bull Tech3 se quedó con la pole de la división en el Gran Premio de San Marino, 16ª fecha del campeonato mundial, tal como lo había logrado en Austria.

El piloto hispano argentino superó a los australianos Joel Kelso (por 25 milésimas) y Jacob Roulstone (compañero suyo, por 92/1000); detrás quedaron los españoles José Rueda (líder del campeonato), David Muñoz y Adrián Fernández, quienes completarán la segunda fila de partida para la carrera de este domingo, a partir de las 6 de Argentina.

