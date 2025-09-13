En el estadio Feliciano Gambarte de Mendoza, por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) 2025, Godoy Cruz y Barracas Central empataron 0 a 0, resultado que le cae mucho mejor al equipo visitante.
Godoy Cruz y Barracas Central no abrieron el marcador
Por la octava fecha, el Tomba y el Guapo empataron 0 a 0 en Mendoza. Godoy Cruz tuvo las más claras pero no pudo capitalizarlo.
13 de septiembre 2025 · 16:56hs
Si bien el Tomba mantuvo una amplia posesión, no pudo romper el cero, tampoco logró repetir lo hecho ante Platense y continúa sin ganar como local. Por otro lado, el Guapo sumó un punto que le sirve para afianzar su liderato en el grupo A con 15 puntos.
En la próxima jornada, Godoy Cruz recibirá a Instituto el domingo 21 de septiembre a las 16.45, mientras que Barracas jugará ante Sarmiento en el estadio Claudio Tapia el sábado 20 a las 14.30.