Se inició la séptima fecha de la Liga Provincial

Se jugaron los partidos de las conferencias 1 y 3 de la Liga Provincial que organiza la FBER. El domingo habrá acción en las conferencias 2 y 4.

13 de septiembre 2025 · 16:40hs




Arrancó la 7º fecha de la Liga Provincial de Básquet que organiza la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER) y en la Conferencia 1 ganaron los de arriba, perdieron los de abajo y no hubo grandes cambios en las posiciones.

Ferro de San Salvador sigue marcando tendencias, mantuvo el invicto al superar a Olimpia, lo que le permite liderar el grupo con personalidad.









Sionista, Ciclista y Sportivo San Salvador lo corren desde atrás. Sioni le ganó en su cancha con autoridad a Echagüe; mientras que el Verde hizo su trabajo para imponerse ajustadamente sobre Sarmiento de Villaguay. Mientras que en Villaguay Sportivo San Salvador no tuvo inconvenientes para golear a Parque.

Los resultados:

Ciclista 68–Sarmiento 65

Ferro 83–Olimpia 75

Sionista 86–Echagüe 62

Parque 52–Sp. San Salvador 85

Las posiciones: Ferro 14 puntos; Sp. San Salvador 13; Sionista 12; Ciclista 11; Olimpia y Sarmiento 7; Echagüe y Parque 8.

La Conferencia 3 de la Liga Provincial

Mientras que en el otro grupo que tuvo acción el viernes, la Conferencia 3, perdieron los de arriba y eso permitió que haya tres líderes actualmente.

Los resultados:

San José 63-Ferro (Concordia) 61

Santa Rosa Chajarí 80-Social (Federación) 66

Estudiantes (Concordia) 84-Vélez (Chajarí) 86

Sábado

20: Capuchinos (Concordia)-La Armonía (Colón)

Las posiciones: Estudiantes, Santa Rosa y Vélez 12 puntos; Ferro 11; Social 10; San José 9; La Armonía 8; Capuchinos 7.

El domingo continuará la séptima fecha

Este domingo se jugarán los encuentros correspondientes a la Conferencia 2 y 4 del certamen organizado por la FBER.

Por la Conferencia 2:

20: Paracao-Quique

20: Urquiza (Santa Elena)-Estudiantes

20: Talleres-Recreativo

20: Independiente (La Paz)-Progreso (Santa Elena)

Posiciones: Urquiza 12 puntos; Talleres, Recreativo y Estudiantes 10; Quique 9; Independiente, Paracao y Progreso 7.

Por la Conferencia 4:

20: Juventud Unida (Gualeguaychú)-Regatas Uruguay

20: Atlético Tala-Luis Luciano (Urdinarrain)

20: Zaninetti (Concepción del Uruguay)-Atlético BH (Gualeguay)

20: Bancario (Gualeguay)-Peñarol (Rosario del Tala)

Posiciones: Regatas, Peñarol y BH 10 puntos; Bancario y Atlético Tala 9; Luis Luciano 8; Zaninetti 7; Juventud Unida 6.


Marcos Molinari destacó lo logrado por sus dirigidas pese a que la institución no cuenta con la infraestructura necesaria para un trabajo óptimo.

Marcos Molinari tras la consagración de Echagüe: "Las chicas jugaron en un gran nivel"

Echagüe ganó los cinco partidos de la Copa de Oro sin ceder ni un solo set.

Echagüe es el campeón de la Liga Provincial Femenina Sub18





Godoy Cruz sigue sin poder ganar como local.

Godoy Cruz y Barracas Central no abrieron el marcador

