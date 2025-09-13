Se inició la séptima fecha de la Liga Provincial

Se jugaron los partidos de las conferencias 1 y 3 de la Liga Provincial que organiza la FBER. El domingo habrá acción en las conferencias 2 y 4.

Sionista venció a Echagüe en su duelo de la Liga Provincial.

Arrancó la 7º fecha de la Liga Provincial de Básquet que organiza la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER) y en la Conferencia 1 ganaron los de arriba, perdieron los de abajo y no hubo grandes cambios en las posiciones.

Ferro de San Salvador sigue marcando tendencias, mantuvo el invicto al superar a Olimpia, lo que le permite liderar el grupo con personalidad.

Martín Chervo fue elegido el MVP de la Semana 6 de la Liga Provincial

Sionista, Ciclista y Sportivo San Salvador lo corren desde atrás. Sioni le ganó en su cancha con autoridad a Echagüe; mientras que el Verde hizo su trabajo para imponerse ajustadamente sobre Sarmiento de Villaguay. Mientras que en Villaguay Sportivo San Salvador no tuvo inconvenientes para golear a Parque.

Los resultados:

Ciclista 68–Sarmiento 65

Ferro 83–Olimpia 75

Sionista 86–Echagüe 62

Parque 52–Sp. San Salvador 85

Las posiciones: Ferro 14 puntos; Sp. San Salvador 13; Sionista 12; Ciclista 11; Olimpia y Sarmiento 7; Echagüe y Parque 8.

La Conferencia 3 de la Liga Provincial

Mientras que en el otro grupo que tuvo acción el viernes, la Conferencia 3, perdieron los de arriba y eso permitió que haya tres líderes actualmente.

Los resultados:

San José 63-Ferro (Concordia) 61

Santa Rosa Chajarí 80-Social (Federación) 66

Estudiantes (Concordia) 84-Vélez (Chajarí) 86

Sábado

20: Capuchinos (Concordia)-La Armonía (Colón)

Las posiciones: Estudiantes, Santa Rosa y Vélez 12 puntos; Ferro 11; Social 10; San José 9; La Armonía 8; Capuchinos 7.

El domingo continuará la séptima fecha

Este domingo se jugarán los encuentros correspondientes a la Conferencia 2 y 4 del certamen organizado por la FBER.

Por la Conferencia 2:

20: Paracao-Quique

20: Urquiza (Santa Elena)-Estudiantes

20: Talleres-Recreativo

20: Independiente (La Paz)-Progreso (Santa Elena)

Posiciones: Urquiza 12 puntos; Talleres, Recreativo y Estudiantes 10; Quique 9; Independiente, Paracao y Progreso 7.

Por la Conferencia 4:

20: Juventud Unida (Gualeguaychú)-Regatas Uruguay

20: Atlético Tala-Luis Luciano (Urdinarrain)

20: Zaninetti (Concepción del Uruguay)-Atlético BH (Gualeguay)

20: Bancario (Gualeguay)-Peñarol (Rosario del Tala)

Posiciones: Regatas, Peñarol y BH 10 puntos; Bancario y Atlético Tala 9; Luis Luciano 8; Zaninetti 7; Juventud Unida 6.