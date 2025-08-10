Ruta 18: murió niño tras ser atropellado por un auto mientras circulaba en bicicleta

El chico iba a la vera de la ruta 18 en bicicleta junto a su primo de 9 años, quien sobrevivió y entró en una crisis de nervios.

Un accidente fatal ocurrió este domingo en la Ruta Nacional Nº 18, a la altura del kilómetro 201 y terminó con la muerte de un niño de 10 años que circulaba en bicicleta. El siniestro, registrado alrededor de las 11:20, involucró a un automóvil Renault Logan negro conducido por un hombre de 69 años, oriundo de Villa Domínguez (departamento Villaguay).

Según supo UNO, el vehículo se desplazaba en sentido oeste-este cuando, por causas que se investigan, colisionó con el menor, quien viajaba en la misma dirección. El niño estaba acompañado por su primo de 9 años, que iba en otra bicicleta y no fue embestido, aunque debió recibir atención médica por una crisis nerviosa.

Un detenido

El conductor del automóvil quedó aprehendido por el supuesto delito de “Homicidio culposo en accidente de tránsito agravado por conducción de vehículo con motor“. Luego fue trasladado hacia la Dependencia policial donde quedará alojado a disposición de la magistratura interviniente.-

Se informó a la Unidad Fiscal San Salvador a cargo del Dr. Fernando Mendez quien dispuso se labraran las actuaciones de estilo. Interviene médico policial en turno Dr. Andini Angel, Sección Judiciales y Gabinete Criminalístico.