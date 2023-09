Condenaron al violento del machete y deberá avisar cuando ingrese a Santa Elena

Como informó UNO, el agresor violó las medidas de prohibición de acercamiento y se presentó en la vivienda de su ex, en calle Lacaze. Ingresó, golpeó al amigo de la mujer y se retiró. Atemorizada por lo ocurrido, V.A. radicó una denuncia en la Comisaría N° 15 local. De inmediato, dos uniformados fueron enviados para brindarle protección en su domicilio. Minutos más tarde el hombre volvió con un machete e intento ingresar. Fue sorprendido por los policías que estaban protegiendo a la mujer. El sujeto fue detenido luego de una pelea y una persecución.

Machete Santa Elena.jpg

Tras el hecho, UNO dialogó con la víctima quien manifestó que fue "un intento de femicidio". Entonces también cuestionó a la fiscal por un comentario sobre el uso del botón antipánico:"Le dije a la fiscal que él entró con un arma y venía decidido a matarme. Él venía a buscarme a mi pensando que estaba sola. A eso volvió. La fiscal me dijo que yo tenía todas las medidas de prevención, que tenía el botón antipánico, que lo podía activar en cualquier momento. Le dije: '¿en qué momento querés que lo active, cuando esté encima mío? No puedo agarrar el teléfono y buscar la aplicación. Ese día alcancé a salir corriendo descalza cuando entró y empezó a pegarle a mi amigo. El teléfono quedó arriba de la mesa, no pude presionar el botón antipánico, ¿qué estás esperando? ¿que me encuentren muerta para hacer algo? No me decía nada, me miraba nomás".

Exactamente un mes después del grave hecho de violencia, el caso se resolvió con un juicio abreviado. El acuerdo fue presentado ayer por la fiscal Valentina Ayala y el defensor Martín Millán y este miércoles el juez de Garantías de La Paz, Ramón Lell, lo homologó en todos sus términos. Cabe señalar que el mismo contó con el consentimiento de la víctima, quien logró que se modifique una parte sustancial del acuerdo que, en una primera instancia, era más beneficioso para el imputado.

Violento machete.jpg Violento amenazó con un machete a su ex, a su acompañante y a dos policías en Santa Elena.

De acuerdo a la resolución a la que accedió UNO, el juez Lell dispuso para Ruiz Díaz, además de la pena condicional, el cumplimiento de reglas de conducta durante un plazo de dos años, entre las que se destaca la prohibición de contacto por cualquier medio o realizar cualquier tipo de actos molestos, violento y/o perturbado hacia su expareja.

También tiene prohibido acercarse "en un radio inferior a los 200 metros del domicilio de la víctima, como en cualquier lugar público o privado en el que la joven se encuentre". Entre las medidas se destaca que deberá dar aviso a la Comisaría de Santa Elena "del día concreto y el rango horario en el que ingresará y egresará de la localidad, con motivo del régimen de comunicación con sus hijos menores, que serán dos sábados al mes, ingresando y egresando de la ciudad en un mismo día, solo pudiendo permanecer en dicha localidad a dichos fines".

Además, se ordenó el decomiso del machete marca Colombia, con una hoja de 50 centímetros, y comunicar la resolución al Registro Nacional de Reincidencia, a la Jefatura Departamental La Paz y al Juzgado de Paz de Santa Elena.

Hechos

En el acuerdo, el violento admitió que en julio envió mensajes intimidatorios a su expareja a través de las redes sociales, principalmente WhatsApp. Con esa conducta desobedeció las medidas dispuestas de prohibición de realizar actos molestos o intimidatorios que ordenó el juez de Paz el 18 de junio.

Asimismo, reconoció el hecho principal ocurrido el domingo 6 de agosto, cuando alrededor de las 3.15, forzó una ventana de la vivienda de su ex, rompió los vidrios del frente de ingreso a la vivienda y, una vez dentro, se trenzó a golpes con un compañero de la víctima.

La mujer denunció ese primer hecho y por ello la Policía envió a dos agentes para protegerla. Minutos más tarde, Ruiz Díaz regresó con un machete de grandes proporciones con claras intenciones de reincidir en su ataque. Sin embargo, se encontró con los uniformados, quienes actuaron para evitar que concrete su ataque.

Machete acusado.jpg Luis Ruiz Díaz fue detenido cuando intentaba un ataque con un machete.

En la causa se dejó asentado el testimonio de la víctima, quien relató en la Comisaría de Santa Elena la violenta secuencia: "Mientras estábamos en el interior de la casa y los funcionarios en el costado, en la zona oscura, escuchamos que los mismos estaban forcejeando y mientras había uno solo con él (por Ruiz Díaz), en ese forcejeo Luis sale corriendo con dirección al zanjón que está enfrente de mi casa y es ahí cuando uno de ellos le tira un disparo preventivo con la escopeta y salen detrás de él. Dejo en claro en mi casa había quedado un machete de tamaño grande que poseía Luis en el momento que había ingresado a mi casa por segunda vez, el cual secuestrado por los policías. Quiero que tomen medidas estrictas con Luis porque está en peligro mi vida y la de mis hijos, ya que el mismo está dispuesto a todo".

Por su parte, un Oficial Inspector que declaró en la investigación penal preparatoria dio su versión, coincidente con el de la víctima. Comentó que el violento saltó el cerco de la vivienda e ingresó al domicilio, donde se encontró cara a cara con los uniformados que estaban allí. "Sorprende a los dos funcionarios apostados en el lugar a los que intenta agredir con un machete. Ante esta situación de alto riesgo para la integridad física de las personas presentes, el agente Cardozo efectúa un disparo con la escopeta calibre 12/70, que se encontraba con munición antitumulto, impactando algunas postas de goma en el brazo derecho de Ruiz Díaz. Luego de un desorden generalizado en el lugar, en donde se intentaba reducir al agresor, éste logra escapar y emprende la fuga por la zona del zanjón, pero esta vez por el puente que conecta con barrio Martín García, con intenciones de ingresar a su vivienda que se encuentra a pocos metros del lugar, por lo realizan la persecución y lo atrapan", finalizó.