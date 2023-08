Mujer atacada con machete por su ex: "Fue un intento de femicidio"

Un hombre de Santa Elena intentó atacar con un machete a su ex y la Policía lo detuvo a tiempo. La fiscal recriminó a la víctima no utilizar el botón antipánico

UNO dialogó con V.A. quien fue tajante sobre lo vivido: "Fue un intento de femicidio".

El acusado, Luis Ángel Ruiz Díaz, de 30 años, oriundo de Santa Elena, se desempeña en un frigorífico de Oro Verde. Estuvo detenido en la Jefatura Departamental La Paz de Policía y luego de unas horas recuperó su libertad. Actualmente se encuentra con medidas de restricción de acercamiento y habita a pocos metros del domicilio de la víctima.

El domingo último, el agresor violó las medidas de prohibición de acercamiento dictadas por el Juzgado de Paz local y se presentó en la vivienda de su ex, en calle Lacaze. Ingresó, golpeó al amigo de la mujer y se retiró. Atemorizada por lo ocurrido, V.A. radicó una denuncia en la Comisaría N° 15 local. De inmediato, dos uniformados fueron enviados para brindarle protección en su domicilio.

Minutos más tarde, Ruiz Díaz regresó con una clara intensión de ir más allá que en la primera oportunidad. "Entró por el fondo de casa con un machete. Iba a pasar por el costado de mi casa y cuando pasa se encuentra con los efectivos policiales. Él pensó que estaba sola. Él venia a buscarme a mi. En ningún momento pensó que se iba a encontrar con la policía", señalo V.A.

Y añadió: "Cuando los vio los empezó a atacarlos a ellos. Estuvieron forcejeando. Se escuchó un estruendo. Él los estaba atacando. No llegó a entrar a buscarme a mi porque lo agarraron ellos. Fue un intento de femicidio".

El tenso momento terminó con Ruiz Díaz reducido y aprehendido. Luego se realizaron los trámites de rigor: el secuestro del machete, el traslado a la Comisaría local y, más tarde, su alojamiento en la Jefatura Departamental en la localidad de La Paz. La causa contra el violento está a cargo de la fiscal Valentina Ayala.

El acusado, con restricciones

Actualmente, Ruiz Díaz se encuentra con una libertad restringida. Debe cumplir ciertas reglas de conducta o, de lo contrario, volverá a ser detenido. Esta circunstancia no conforma a la víctima, quien manifestó su preocupación: "Anda como si nada en Santa Elena. Está paseando por todos lados. Vivía a una cuadra y media de mi casa. Tengo que estar encerrada y él como si nada. Desde fiscalía nunca me avisaron que le habían dado la libertad. Nunca notificaron a la policía para que me avisen. Yo tengo hijos menores, de 12 y 11 años, los llevo y busco de la escuela, salgo a hacer mandados. Estaba tranquila y no sabía que estaba en libertad".

V.A. refirió que los hechos de violencia en su contra vienen desde hace un tiempo. "Esto vienen desde el 16 de junio. Todos los fines de semana él viola la perimetral. Se metía a mi casa y yo activaba el boto antipánico y nunca lo podían agarrar porque se escapaba. Me amenazaba con llamadas telefónicas con distintos números. Cambiaba de número todo el tiempo. Me llamaba, yo lo bloqueaba, él volvía a cambiar de número y así todo el tiempo. Era amenazas tras amenazas".

Por otra parte, la joven contó que manifestó su temor a la fiscal de la causa: "Le dije a la fiscal que él entró con un arma y venía decidido a matarme. Él venía a buscarme a mi pensando que estaba sola. A eso volvió. La fiscal me dijo que yo tenía todas las medidas de prevención, que tenía el botón antipánico, que lo podía activar en cualquier momento. Le dije: '¿en qué momento querés que lo active, cuando esté encima mío? No puedo agarrar el teléfono y buscar la aplicación. Ese día alcancé a salir corriendo descalza cuando entró y empezó a pegarle a mi amigo. El teléfono quedó arriba de la mesa, no pude presionar el botón antipánico, ¿qué estás esperando? ¿que me encuentren muerta para hacer algo? No me decía nada, me miraba nomás".