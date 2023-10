Condenaron al joven que asaltó, maniató y abusó de una mujer

La sentencia la dictó la jueza de Garantías N° 7 de Paraná, Carola Bacaluzzo el 8 de septiembre, pero recién se conoció este mes ante la consulta de UNO. La magistrada homologó el acuerdo celebrado entre el Ministerio Público Fiscal, las abogadas de la querella particular y la defensa técnica de Núñez. El hombre ya tenía antecedentes judiciales: en octubre de 2020 fue condenado a dos años y cuatro meses de prisión por 14 hechos, entre los que había robos por escalamiento y agresiones.

Si bien la jueza le aplicó cuatro años y seis meses de prisión efectiva, Núñez no fue alojado en la Unidad Penal N° 1 de Paraná. Y es que las partes acordaron que el joven cumpla su pena en "Casa San Juan Canabria", de la Capilla San Cayetano, ubicada en González Catán, provincia de Buenos Aires "a fin de someterse en dicho lugar a un tratamiento contra las adicciones".

Se resaltó que deberá cumplir con las normas del lugar, que tiene un estricto régimen de puertas cerradas, y que "en caso de incumplimiento, deberá ser alojado de manera inmediata en la Unidad Penal Nº 1 de esta ciudad de Paraná".

Bulevar Racedo abuso mujer.jpg

Un robo seguido de abuso sexual

El primer hecho que admitió Núñez ocurrió el 8 de julio de 2022, cuando ingresó a las 4 de la madrugada a la casa de una sexagenaria, en la zona de bulevar Racedo. El hombre trepó un muro de dos metros y luego accedió a la vivienda por una ventana del dormitorio. Una vez dentro, maniató a la mujer con un cable y le colocó una toalla en la boca.

Según la descripción hecha por la fiscalía, luego de recolectar una gran cantidad de artículos, Núñez regresó a la habitación en la que dejó atada a la mujer y la agredió sexualmente. El sujeto intentó violarla y la mujer logró resistir, causándole una herida en el pene. Finalmente, el joven se retiró con algunos objetos electrónicos, 700 dólares y 20 mil pesos.

En la investigación, también fue valorado el testimonio de un remisero quien contó que el 8 de julio, alrededor de las 11.30 trasladó a Núñez junto a una mujer y una niña. Contó que llevaban artículos de electrónica y le pidieron que los lleve a comprar drogas y cambiar dólares. Y precisó que cambiaron el dinero en un supermercado de origen oriental y que luego los dejó en los vagones del tren.

En la fiscalía, la mujer hizo un estremecedor relato con detalles de lo padecido: "Estuvo una hora aproximadamente (NdelaR: el ladrón abusador), no sé cuánto pero estuvo muchísimo. Luego, se retiró por la misma ventana que había ingresado. Yo vivo sola y estuve 7 horas así. Yo iba intentando arrastrarme pero no podía liberarme, hacía fuerza con mis pies y no podía desatarme, recién a las 11 llegó mi hermana. Cuando me encuentra, llamaron a la policía y vinieron enseguida. Fui asistida y me fui al hospital San Martín".

El segundo hecho que admitió el joven dice que el 1° de junio de ese año, alrededor de las 21, accedió a otro domicilio trepando un tapial. Del interior sustrajo "una Play Station 4, dos controles de Play Station 4, videojuegos de Play Station 4, dos controles de Xbox y videojuegos de Xbox".

Finalmente, reconoció que el 6 de julio, alrededor de las 11.20, ingresó a uno de los vagones de un tren del predio Ferroviario de Trenes Argentinos, ubicado en calle Racedo y Pronunciamiento de Paraná y del interior sustrajo tres caños de maquinarias ferroviales.

Agravantes y atenuantes

La jueza valoró como atenuantes el reconocimiento de Núñez, su situación de vulnerabilidad (residía en los vagones del ferrocarril); la posibilidad de que al momento del hecho se hallara bajo los efectos de estupefacientes y que no haya incumplido las medidas impuestas tras ser detenido.

Como elementos agravantes, enumeró "la afectación de diversos bienes jurídicos de la víctima (propiedad, libertad ambulatoria, integridad física y libertad sexual); la calidad de los motivos que lo llevaron a delinquir (ánimo de lucro y satisfacción de deseos propios, impulso sexual), el aprovechamiento de la edad (65 años) y contextura delgada de la víctima que repercute sobre sus posibilidades de defensa; la cosificación de la víctima y el aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad respecto del delito sexual; la edad del imputado y que registra una condena firme a la pena de dos años y seis meses de cumplimiento efectivo dictada el 08/10/2020; que venció el 19/05/2022".

"Por lo expuesto, considero que el monto de la pena acordada resulta proporcional al concreto contenido de injusto, culpabilidad y punibilidad de los hechos y es respetuosa de la medida del reproche personalizado. Por ende, corresponde condenar al imputado a la pena de cuatro años y seis meses de prisión de ejecución efectiva", añadió.

Finalmente, dispuso que el condenado cumpla su pena en la institución "Casa San Juan Canabria" de la Capilla San Cayetano ubicada en calle Garmendia y Echaurri en González Catán, Provincia de Buenos Aires, "a fin de someterse en dicho lugar a un tratamiento contra las adicciones, considero que tal modalidad es posible y razonable en el caso atento a los precedentes jurisprudenciales que son de aplicación al presente por tratar idéntica situación".