Concordia: "Si hubiera tenido un arma, los mato", dijo la víctima de un robo

En declaraciones exclusivas a LT 15 AM 560, la víctima contó: “Cuando vi a esas personas, en caballo y en el patio de mi casa, miedo no tenía. Es más, si hubiera tenido un arma los mato”. Tras esto aclaró que su reacción se habría dado por la adrenalina del momento. “El loco en caballo me tiró a matar, fue todo muy rápido. Después sí, vos lo pensás y caés que hubiera podido morir allí, pero en ese momento me salió así por la calentura que tenía”, agregó.

concordia a caballo y a los tiros vivienda.jpg El vecino de Concordia que sufrió el violento asalto por parte de dos personas a caballo y a los tiros habló y cuestionó el accionar policial

Ruiz Díaz comentó que es algo que nunca pasó en el barrio donde vive y por eso los vecinos quedaron anonadados. Relató más en detalle la situación diciendo: “En un momento uno de ellos dice ‘vuelvan que si sale lo matamos’. Yo estaba agachado en un muro pero llega otro corriendo al ternero que me querían robar por lo que me ve, yo salgo corriendo y ahí me tiran de vuelta. Cuando lo pensé en frío me dije, si hubiera salido al patio a mí me matan”.

Además, el vecino aprovechó la comunicación para criticar algunas declaraciones públicas del subjefe de la Policía local que no cayeron bien en él y su familia en relación al vínculo que su esposa tiene con uno de los cuatro atacantes. “Mi señora es pariente de sangre de uno, pero nunca nos juntamos, no tenemos vínculos con ellos ni sé quiénes son. Nosotros somos Ruiz Díaz, con mi señora nos conocemos hace un año, ella se vino a vivir conmigo, es docente especial, de la parte de su familia quedamos separados y ella no tiene trato con ninguno”. En ese sentido agregó: “El fiscal del caso fue muy atento, me llamó y me fue contando cada paso de la investigación; me saco el sombrero ante él”.

Luego agregó que no tiene o tuvo problemas con nadie que hubiese motivado a querer hacerle daño. “Yo tengo un taller de chapa y pintura, no tenemos antecedentes, somos conocidos en el barrio, nunca nos metimos en nada turbio y que un policía de alto rango te relacione con gente de esa calaña a mí no me gustó”, declaró.

Cabe recordar que luego de este episodio que repercutió en toda la provincia los vecinos de Villa Adela se movilizaron en reclamo de seguridad para el barrio. Fueron con carteles hasta la rotonda de avenida Frondizi y Juan Domingo Perón, donde se hicieron oír con gritos y bocinazos.

La masiva convocatoria cortó el tránsito de la concurrida avenida por varios minutos, lo que derivó en largas colas de vehículos congestionados que incluía desde motocicletas hasta autos y camiones.