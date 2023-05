Concordia: parapsicólogo acusado de abuso compareció

"Se tomaron medidas, como que no puede salir del país, también cautelares para con las víctimas. Además deberá firmar una asistencia todos los días para corroborar que está en la ciudad. Cuando le consultaron por qué no informó el cambio de domicilio, dijo que se siente hostigado por las víctimas, los medios y la gente. En ningún momento se lo hostigó, nunca di su nombre, eso comenzó a correr por cuenta de otras personas. Uno tiene que hacerse cargo de lo que hace y sus consecuencias. Él se fue y debe informar a la Justicia si cambia su dirección porque hay una causa penal", manifestó la denunciante.

"Somos 25 personas atrás de esto. Basta de tomarnos de estúpidas, ignorantes y que no sabemos movernos. Todo esto tiene un trasfondo y no quiero que me traten de estúpida. Esto me duele, me enoja y me pone mal porque esta persona sigue haciendo lo que quiere y no se hace responsable de sus actos. Yo amo mi ciudad y no puedo creer que se haya permitido que este vago abusara por tanto tiempo. Lo único que quiero es verlo preso", expresó.

Tribunales de Concordia Justicia parapsicólogo capturas abuso sexual 2.jpg

Tras haber realizado públicamente su denuncia en sus redes sociales, la joven de 25 años recibió mensajes con múltiples testimonios de personas que manifestaron haber sido abusadas por este conocido curandero. Según indicó A.P.L a UNO, serían 26 las presuntas víctimas en total y tres las que decidieron radicar sus denuncias en la Justicia. Sin embargo, recientemente se conoció que habrían dos causas que iniciaron anteriormente pero que quedaron en la nada.

"Como víctima estoy indignada. La gente me conoce porque hice pública esta denuncia, pero atrás mío hay 25 personas más, pero creo que somos el 5% de lo que hizo este tipo en su vida. El consultorio se debería haber clausurado y allanado antes, no se presentó y hace lo que quiere. Con tres denuncias legales, dos causas investigadas y un montón de testimonios se da el tupé de no presentarse a las audiencias. Demuestra que dije la verdad, sino, ¿por qué no se presentaría o se hace responsable?", cuestionó la joven concordiense a UNO el viernes por la mañana y agregó: "Me enteré que está enojado que haga esto público, pero esta es la única forma que hay para que nos den bolilla. Pido a la gente que sigan compartiendo y hablando del tema, porque este hombre debe estar en prisión preventiva hasta el juicio y hasta que demostremos legalmente lo que nos hizo".

Denuncia viral

Hace más de un mes A.P.L denunció en sus redes sociales que fue víctima de abuso sexual por un conocido parapsicólogo de la localidad de Concordia, cuyo consultorio se encontraba en calle Las Heras, cuando ella tenía 13 años. Siete meses antes, en octubre del año pasado, radicó su denuncia en la Justicia y la carátula lleva el número 10.459/22.

Tribunales de Concordia Justicia parapsicólogo capturas abuso sexual 1.jpg

La denunciante había relatado a UNO: "Llegué al consultorio mediante familiares (...) Mi papá murió cuando tenía cuatro años y el duelo lo empecé a vivir en esa etapa, así que estaba depresiva y tuve intentos de suicidio. Él me dijo que estaba embarazada (...) Ese día me abusó, con la excusa de cortar la gestación". En este contexto, remarcó que muchos de los testimonios que le llegaron tenían la misma dinámica.