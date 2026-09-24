Uno Entre Rios | La Provincia | Concordia

Concordia: confirmaron que demoraron a tres personas por la quema de una bandera de Estados Unidos

El hecho ocurrió mientras se desarrollaba la tradicional movilización de jubilados en la Plaza 25 de Mayo de Concordia.

24 de septiembre 2026 · 09:25hs
El hecho ocurrió mientras se desarrollaba la tradicional movilización de jubilados en la Plaza 25 de Mayo de Concordia.

El hecho ocurrió mientras se desarrollaba la tradicional movilización de jubilados en la Plaza 25 de Mayo de Concordia.

Tres personas fueron demoradas el miércoles en Concordia en el marco de la marcha de jubilados y con el pasar de las horas se conoció el motivo: la quema de una bandera de Estados Unidos. La policía confirmó su intervención, pero explicó que fue para que cesen "esa actitud peligrosa para ellos mismo, los transeúntes y daños en el espacio público". En tanto, el abogado de los manifestantes analiza hacer una presentación judicial. Los demorados fueron Julio Perlestein, Ramón Cabrera y el fotógrafo Claudio Verón.

Según informaron medios locales, la manifestación se realizó en la Plaza 25 de Mayo. En determinado momento, según informó la policía, se recibió "un llamado a la sala del Comando Radioeléctrico, donde hacían saber que ciertos manifestantes habrían prendido fuego una bandera, lo que causó temor y preocupación entre quienes disfrutaban del día en la plaza”. Por tal motivo, inmediatamente se corroboró a través de las cámaras de la Sala del 911 y se observó la veracidad.

La protesta de los jubilados se lleva a cabo todos los miércoles en plaza 25 de Mayo.

Hubo tres demorados en la marcha de jubilados en Concordia

Maratón de Reyes: Concordia licitará parte de la organización y un privado asumirá los costos del evento.

Maratón de Reyes: Concordia licitará parte de la organización y un privado asumirá los costos del evento

LEER MÁS: Hubo tres demorados en la marcha de jubilados en Concordia

Personal policial intervino, “a los efectos que cesen con esa actitud peligrosa para ellos mismos, los transeúntes y daños en el espacio público”. Por lo que, “en consecuencia, con respeto se invitó a tres de ellos, que realizaron la conducta en mención, para que en Jefatura se pueda obtener los datos y proceder legalmente como emanan las leyes vigentes; con conocimiento inmediato de las autoridades judiciales”. La versión de la policía ratificó que “estas personas, luego de ser identificadas, quedaron desocupadas”, concluyendo en que “se inició causa de Oficio por Intimidación Pública”.

Los manifestantes fueron liberados

El abogado Felix Román fue convocado por los manifestantes demorados y dijo que analiza realizar una presentación judicial. El procedimiento había sido puesto en conocimiento de la Justicia y estaba interviniendo la fiscal Natalia Conti.

Según consignó Diario Río Uruguay, Román explicó que, tras consultar en la Jefatura, se trasladó hasta la Fiscalía para interiorizarse directamente sobre la situación. Allí mantuvo contacto con la fiscal, quien le confirmó que estaba al tanto del procedimiento policial y le explicó que la demora estaba vinculada con un presunto hecho de vandalismo ocurrido durante la manifestación, a partir de la quema de una bandera de Estados Unidos realizada en cartulina.

Mientras se desarrollaban esas gestiones, las tres personas comenzaron a recuperar su libertad, por lo que el procedimiento no derivó en una detención formal. Román adelantó que analizarán la posibilidad de realizar algún tipo de presentación ante la Justicia para dejar planteada su posición respecto del procedimiento.

El objetivo, explicó, sería evitar que quede como antecedente una situación en la que personas que participan de estas movilizaciones puedan ser trasladadas o demoradas por su intervención en una protesta, más allá de la investigación puntual que pueda corresponder por el episodio ocurrido este miércoles.

Concordia Bandera Estados Unidos
Noticias relacionadas
Humming Airways unirá Concordia con Buenos Aires

Humming Airways suspendió los vuelos entre Concordia y Buenos Aires

La fecha 11 del Turismo Nacional se correrá en el Autódromo Ciudad de Concordia.

Concordia será la sede de la 11ª fecha del Turismo Nacional

El abogado de Alcides Camejo renunció y el juicio se reprogramó para octubre. Lo acusan de suministro y tenencia ilegal de arma de fuego.

Postergaron para octubre el juicio contra exdirigente sindical de Concordia

Marcos Jaime peleó el último viernes en Sionista y este martes volverá a subirse al ring.

Los hermanos Marcos y Santino Jaime buscan ayuda para viajar

Ver comentarios

Lo último

Frigerio anunció un programa para proteger el salario de empleados públicos y jubilados

Frigerio anunció un programa para proteger el salario de empleados públicos y jubilados

Paraná: temen por el secado de un lapacho blanco

Paraná: temen por el secado de un lapacho blanco

APB: Recreativo goleó a Patronato y se mantiene en la cima de la tabla

APB: Recreativo goleó a Patronato y se mantiene en la cima de la tabla

Ultimo Momento
Frigerio anunció un programa para proteger el salario de empleados públicos y jubilados

Frigerio anunció un programa para proteger el salario de empleados públicos y jubilados

Paraná: temen por el secado de un lapacho blanco

Paraná: temen por el secado de un lapacho blanco

APB: Recreativo goleó a Patronato y se mantiene en la cima de la tabla

APB: Recreativo goleó a Patronato y se mantiene en la cima de la tabla

Marcelo Gallardo debutó en Ecuador con una goleada en contra

Marcelo Gallardo debutó en Ecuador con una goleada en contra

Demanda de UTA por reincorporación de despedidos de Buses Paraná quedó en manos de la Justicia entrerriana

Demanda de UTA por reincorporación de despedidos de Buses Paraná quedó en manos de la Justicia entrerriana

Policiales
Nuevo homicidio en Paraná: un hombre fue apuñalado tras una pelea

Nuevo homicidio en Paraná: un hombre fue apuñalado tras una pelea

San José: en allanamiento por amenazas secuestran drogas y armas

San José: en allanamiento por amenazas secuestran drogas y armas

Rescataron al conductor de un camión que volcó en la Ruta 14

Rescataron al conductor de un camión que volcó en la Ruta 14

Juan Ruiz Orrico: el Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia de Casación

Juan Ruiz Orrico: el Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia de Casación

Un sacerdote contó que vio con mucho miedo a Urribarri en la cárcel de Gualeguaychú

Un sacerdote contó que vio "con mucho miedo" a Urribarri en la cárcel de Gualeguaychú

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Frigerio anunció un programa para proteger el salario de empleados públicos y jubilados

Frigerio anunció un programa para proteger el salario de empleados públicos y jubilados

Paraná: temen por el secado de un lapacho blanco

Paraná: temen por el secado de un lapacho blanco

Demanda de UTA por reincorporación de despedidos de Buses Paraná quedó en manos de la Justicia entrerriana

Demanda de UTA por reincorporación de despedidos de Buses Paraná quedó en manos de la Justicia entrerriana

Defensor general de Entre Ríos apoyó a la jueza que declaró inconstitucional la baja de la edad de punibilidad

Defensor general de Entre Ríos apoyó a la jueza que declaró inconstitucional la baja de la edad de punibilidad

Calesitas: un juego que resiste y le gana por un rato a las pantallas

Calesitas: un juego que resiste y le gana por un rato a las pantallas

Dejanos tu comentario