Concordia: confirmaron que demoraron a tres personas por la quema de una bandera de Estados Unidos

T res personas fueron demoradas el miércoles en Concordia en el marco de la marcha de jubilados y con el pasar de las horas se conoció el motivo: la quema de una bandera de Estados Unidos. La policía confirmó su intervención, pero explicó que fue para que cesen "esa actitud peligrosa para ellos mismo, los transeúntes y daños en el espacio público". En tanto, el abogado de los manifestantes analiza hacer una presentación judicial. Los demorados fueron Julio Perlestein, Ramón Cabrera y el fotógrafo Claudio Verón.

Según informaron medios locales, la manifestación se realizó en la Plaza 25 de Mayo. En determinado momento, según informó la policía, se recibió "un llamado a la sala del Comando Radioeléctrico, donde hacían saber que ciertos manifestantes habrían prendido fuego una bandera, lo que causó temor y preocupación entre quienes disfrutaban del día en la plaza”. Por tal motivo, inmediatamente se corroboró a través de las cámaras de la Sala del 911 y se observó la veracidad.

Personal policial intervino, “a los efectos que cesen con esa actitud peligrosa para ellos mismos, los transeúntes y daños en el espacio público”. Por lo que, “en consecuencia, con respeto se invitó a tres de ellos, que realizaron la conducta en mención, para que en Jefatura se pueda obtener los datos y proceder legalmente como emanan las leyes vigentes; con conocimiento inmediato de las autoridades judiciales”. La versión de la policía ratificó que “estas personas, luego de ser identificadas, quedaron desocupadas”, concluyendo en que “se inició causa de Oficio por Intimidación Pública”.

Los manifestantes fueron liberados

El abogado Felix Román fue convocado por los manifestantes demorados y dijo que analiza realizar una presentación judicial. El procedimiento había sido puesto en conocimiento de la Justicia y estaba interviniendo la fiscal Natalia Conti.

Según consignó Diario Río Uruguay, Román explicó que, tras consultar en la Jefatura, se trasladó hasta la Fiscalía para interiorizarse directamente sobre la situación. Allí mantuvo contacto con la fiscal, quien le confirmó que estaba al tanto del procedimiento policial y le explicó que la demora estaba vinculada con un presunto hecho de vandalismo ocurrido durante la manifestación, a partir de la quema de una bandera de Estados Unidos realizada en cartulina.

Mientras se desarrollaban esas gestiones, las tres personas comenzaron a recuperar su libertad, por lo que el procedimiento no derivó en una detención formal. Román adelantó que analizarán la posibilidad de realizar algún tipo de presentación ante la Justicia para dejar planteada su posición respecto del procedimiento.

El objetivo, explicó, sería evitar que quede como antecedente una situación en la que personas que participan de estas movilizaciones puedan ser trasladadas o demoradas por su intervención en una protesta, más allá de la investigación puntual que pueda corresponder por el episodio ocurrido este miércoles.