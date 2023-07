Concordia: demoraron a un hombre por la desaparición de una joven

Hace 9 días que se busca a una joven de 24 años. No está claro por qué dejó de tener contacto con la familia. Un conocido fue demorado en Concordia.

Se cumplieron 9 días de la desaparición de una joven de 24 años en Concordia , y hasta la fecha no hay novedades del paradero. Lo que sí ocurrió en esta jornada, fue la detención de un hombre de 44 años, conocido de Luisina Leoncino.

Luisina se encuentra en situación de calle y es madre de dos hijos menores que no están con ella. Según denunció su madre, “tiene problemas”, de los cuales no es correcto brindar información a fin de preservar la intimidad de la joven y su familia.

Respecto a cómo avanza con la investigación para dar con el paradero de la joven, la fiscal Rivoira precisó que “se hicieron allanamientos y se están registrando cámaras; hay una persona demorada. Hasta ahora, (Luisina) no fue hallada”.

Además de los allanamientos, la investigación incluye el “registro de cámaras, averiguaciones, entrevistas, rastreo de líneas y más”.

Días atrás, la familia de la joven había solicitado a la comunidad información sobre el paradero de Luisina, quien se trata de la hermana de Valeria Leoncino, víctima de femicidio que enlutó a la sociedad concordiense el pasado 6 de marzo, dos días antes de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer.

La familia informó que Luisina Celina Leoncino tiene 24 años, de estatura media de 1.58 metros aproximadamente, pelo castaño claro, tez blanca y ojos marrones. Se desconoce qué ropa llevaba puesta al momento de su desaparición. Además, tiene tres tatuajes: unas patitas en su brazo izquierdo; en cada brazo tiene los nombres de Mateo y Lorenzo; y debajo del cuello tiene un infinito con dos nombres.

El Sol destacó que desde su entorno solicitaron, además, seriedad a la hora de aportar información.

Paula Miño, la hermana de Luisina Leoncino, pidió a la comunidad que “todo dato o información que puedan aportar sea exacta, no datos al aire; y que se lo comuniquen inmediatamente a la policía”.

En ese marco, Miño dialogó con Diario Río Uruguay y comentó que “lo que a nosotros nos preocupa es que, si bien, Luisina es independiente y ya tiene su vida, con algunos problemas personales que no vienen al caso, pero nunca había pasado que se desaparezca por completo de las redes y de WhatsApp”.

Al tiempo que detalló que “la semana pasada no, la anterior, ella se quedó unos días en casa. Después ya no la vi más, pasaron algunos días y vi que al celular no le llegaban los mensajes, hasta que un domingo ella se comunicó conmigo por última vez y desde ese domingo -que ayer hizo una semana-, se pierde completamente todo el rastro del teléfono y comunicación por redes”.

“La única información exacta que tenemos, es una información que dio una prima mía, la cual comentó que el día jueves de la semana pasada, 17,30 horas más o menos, la vio en un supermercado de calle Las Heras y 25 de Mayo”, señaló.

En ese contexto, “el sábado radicamos la denuncia y a partir de allí, ellos enseguida empezaron la búsqueda. Luego, nos llamaron a mi mamá y a mí para que vayamos a ampliar la denuncia con los datos que nos fuimos acordando, como, por ejemplo, como vestía la última vez que salió de mi casa, de qué color era el bolso”.

Asimismo, indicó que “me llega mucha información de que la vieron, que nos llena de ilusión y no es verdadera. Por eso si la ven, traten de retenerla o dar aviso inmediato a la policía, que no se deje pasar ese momento, porque más tiempo pasa y más desesperados estamos”.

Para concluir su hermana le habló directamente a la joven desaparecida. Le enfatizó: “Quiero decirte que aparezcas, por favor. Que si tenes algunos problemas, se pueden resolver. Que lo único que queremos es saber que estás bien”.

“Comunicate de alguna manera, porque queremos que aparezcas y poder resolver esto que nos tiene tan angustiados”, finalizó.