El hecho ocurrió durante la madrugada en el barrio 100 Viviendas de Concepción del Uruguay. La mujer intentó evitar la detención de su hijo

Una mujer de 40 años terminó detenida en Concepción del Uruguay luego de agredir a policías que habían acudido a su vivienda tras un llamado suyo por una grave situación de violencia con su hijo, quien la habría amenazado con armas blancas y finalmente logró escapar.

Al llegar al lugar, efectivos de comisaría Primera encontraron al joven en la puerta de la vivienda empuñando una faca de fabricación casera. Tras varios minutos de tensión, la madre logró que su hijo soltara el arma, lo que permitió el ingreso del personal para intentar controlar la situación.

El episodio ocurrió alrededor de las 2:30 de este domingo en una casa de la Manzana 3 del barrio 100 Viviendas, donde la mujer solicitó con urgencia la presencia policial. Según denunció, su hijo, de 25 años, estaba fuera de sí, agresivo y la amenazaba con un arma blanca.

detenida Concepción del Uruguay Concepción del Uruguay: llamó a la policía porque su hijo la amenazaba, pero terminó detenida

Sin embargo, una vez dentro de la casa, el joven volvió a tomar un cuchillo de cocina y retomó las amenazas contra los funcionarios. Finalmente, los efectivos lograron reducirlo, aunque en medio del procedimiento llegó a golpear a un suboficial con una pava eléctrica antes de ser esposado.

Cambio de actitud

Cuando los policías intentaban trasladarlo al móvil, la situación se agravó. Según la información oficial, la mujer cambió de actitud y comenzó a golpear por la espalda al comisario que encabezaba el operativo, además de forcejear con otros agentes para evitar que se llevaran a su hijo. En medio del tumulto, también agredió a una oficial, a quien tomó del cabello, por lo que fue inmediatamente aprehendida.

Aprovechando ese forcejeo, el joven logró zafarse y escapó corriendo hacia una zona de descampado en dirección al sector conocido como “el Curro”. Pese al operativo de búsqueda desplegado tras la fuga, no pudo ser localizado.

Por disposición de la fiscal Lara Plescia, la mujer fue trasladada primero al hospital local para su revisión médica, donde no se constataron lesiones, y luego quedó alojada en la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, imputada por el delito de resistencia a la autoridad.