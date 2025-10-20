Uno Entre Rios | Policiales | femicidio

Cómo sigue la causa por el femicidio de Daiana Mendieta

La Policía concluyó los trabajos de campo en la investigación del femicidio de Daiana Mendieta. No se encontró el celular y peritan dos cuchillos.

20 de octubre 2025 · 11:48hs
La Policía concluyó los trabajos de campo en la investigación del femicidio de Daiana Mendieta. No se encontró el celular y peritan dos cuchillos.

La Policía concluyó los trabajos de campo en la investigación del femicidio de Daiana Mendieta. No se encontró el celular y peritan dos cuchillos.

La investigación por el femicidio de Daiana Mendieta, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en un aljibe de Gobernador Mansilla el martes 7 de octubre, dio un paso significativo en las últimas horas. La Jefatura Departamental Tala de Policía concluyó los trabajos de campo, tras llevar a cabo diversos rastrillajes, allanamientos y secuestros de evidencias clave para el caso. La pesquisa está bajo la dirección de la fiscal Emilce Reynoso, quien aún tiene a Gustavo Brondino, alias ‘Pino’, de 55 años, como principal sospechoso.

El hallazgo del cuerpo sin vida de Daiana Magalí Mendieta, de 27 años, desató una ola de indignación y consternación en la localidad de Tala. La joven había sido reportada como desaparecida el sábado 4 de octubre y, posteriormente, se encontró sin vida en un aljibe de la zona rural de Gobernador Mansilla. Primero se dijo que posiblemente había recibido un disparo de arma de fuego, pero la autopsia reveló que le clavaron un “elemento corto punzante” en la cabeza. Las primeras hipótesis apuntaron rápidamente a un crimen vinculado a la violencia de género, y la investigación comenzó a tomar forma en los días siguientes.

pablo rodriguez laurta fue trasladado a cordoba para ser indagado por el doble femicidio

Pablo Rodríguez Laurta fue trasladado a Córdoba para ser indagado por el doble femicidio

Pablo Laurta: Todo fue por justicia

Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio, homicidio y secuestro: "Todo fue por justicia"

Daiana Mendieta femicidio Goberandor Mansilla
Golpe mortal: la verdad detrás de la muerte de Daiana Mendieta

Golpe mortal: la verdad detrás de la muerte de Daiana Mendieta

El principal detenido hasta el momento, Gustavo Brondino, se encuentra bajo arresto preventivo por los delitos de resistencia a la autoridad y portación ilegal de arma de fuego. Y es que el domingo 5, durante un allanamiento en su vivienda, se opuso al ingreso de la policía amenazándolos con un arma. En ese episodio también intentó quitarse la vida. Afortunadamente, la bala no salió y pudo ser detenido.

LEER MÁS: Hallaron sin vida a Daiana Mendieta en Gobernador Mansilla

El 8 de octubre, en una audiencia celebrada en la ciudad de Tala, Brondino optó por abstenerse de declarar ante la fiscal. En esa misma audiencia, se resolvió que el acusado cumplirá 90 días de prisión preventiva, en virtud de los riesgos procesales que existen en la causa.

En una conferencia previa, el ministro de Seguridad de la provincia, Néstor Roncaglia, se refirió explícitamente al involucramiento de Brondino en el femicidio. “Esta persona, que además de resistirse al allanamiento, tiene elementos que lo vinculan con el hecho doloso de la muerte de Daiana”, afirmó el funcionario. La implicación de Brondino en el asesinato podría derivar en la imputación por homicidio agravado en contexto de violencia de género, es decir, femicidio.

Daiana Mendieta Gustavo Norberto Brondino

El trabajo de la Policía

El Jefe de la Departamental de Policía de Tala, Pedro Silva, informó que los trabajos de campo ya se encuentran finalizados. “Todas las actividades solicitadas por la fiscal se realizaron la semana pasada. Hemos levantado varios indicios y secuestrado elementos para la investigación”, afirmó Silva al ser consultado por UNO. Entre los objetos secuestrados, se incluyen armas de fuego, cuchillos y otros elementos, todos ellos en proceso de peritaje.

LEER MÁS: Se abstuvo de declarar el sospechoso del femicidio de Daiana Mendieta

“Se han hecho rastrillajes, allanamientos y otras acciones que son parte de la investigación solicitada por la fiscal. Todo lo que teníamos que hacer ya está hecho. Ahora seguimos atentos a lo que la fiscal requiera”, añadió el jefe policial, resaltando la cooperación entre las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público.

Sin embargo, uno de los puntos más delicados de la causa sigue siendo la localización del celular de Daiana, cuyo paradero continúa siendo un misterio. Este dispositivo podría arrojar más pruebas que resulten fundamentales para esclarecer los detalles de la muerte de la joven.

La causa por el femicidio de Mendieta continúa su curso, y la fiscal Reynoso se prepara para avanzar con la imputación más grave contra Brondino. Se esperan nuevos procedimientos y análisis que puedan contribuir a esclarecer la relación entre el detenido y la víctima, así como el móvil detrás de este trágico femicidio.

femicidio Daiana Mendieta investigación Gobernador Mansilla Gustavo Brondino
Noticias relacionadas
Velázquez y Cardoso, los policías que detuvieron a Pablo Laurta, por el doble femicidio de Córdonba y el crimen de Martín Palacio.

El relato de los policías que detuvieron a Pablo Laurta: "Se tomaron todos los recaudos"

La madre de Pablo Rodríguez Laurta, acusado de dos femicidios, rompió el silencio desde Uruguay y lo repudió públicamente, pidiendo justicia ejemplar.

Doble femicidio y un chofer asesinado: la madre del acusado pide justicia severa

el perfil del acusado de doble femicidio y su detencion en gualeguaychu

El perfil del acusado de doble femicidio y su detención en Gualeguaychú

Laurta fue detenido por doble femicidio y Palacio permanece detenido y se teme lo peor.

Confirman conexión entre el detenido por el doble femicidio de Córdoba y el chofer de transfer desaparecido

Ver comentarios

Lo último

El nuevo presidente de Bolivia convocó a los mejores hombres y mujeres que quieran ayudar a la patria

El nuevo presidente de Bolivia convocó a "los mejores hombres y mujeres que quieran ayudar a la patria"

La Escuela Inmaculada lanzó un S.O.S: suspensión de matrículas pone en riesgo su existencia

La Escuela Inmaculada lanzó un S.O.S: suspensión de matrículas pone en riesgo su existencia

Por año en Entre Ríos son adoptados 50 niños: sólo el 17% de las familias adopta personas con discapacidad

Por año en Entre Ríos son adoptados 50 niños: sólo el 17% de las familias adopta personas con discapacidad

Ultimo Momento
El nuevo presidente de Bolivia convocó a los mejores hombres y mujeres que quieran ayudar a la patria

El nuevo presidente de Bolivia convocó a "los mejores hombres y mujeres que quieran ayudar a la patria"

La Escuela Inmaculada lanzó un S.O.S: suspensión de matrículas pone en riesgo su existencia

La Escuela Inmaculada lanzó un S.O.S: suspensión de matrículas pone en riesgo su existencia

Por año en Entre Ríos son adoptados 50 niños: sólo el 17% de las familias adopta personas con discapacidad

Por año en Entre Ríos son adoptados 50 niños: sólo el 17% de las familias adopta personas con discapacidad

Cómo sigue la causa por el femicidio de Daiana Mendieta

Cómo sigue la causa por el femicidio de Daiana Mendieta

Torneo Regional Amateur: el camino de los entrerrianos en el capítulo inicial

Torneo Regional Amateur: el camino de los entrerrianos en el capítulo inicial

Policiales
Cómo sigue la causa por el femicidio de Daiana Mendieta

Cómo sigue la causa por el femicidio de Daiana Mendieta

Un motociclista murió al chocar contra una camioneta cerca de Los Conquistadores

Un motociclista murió al chocar contra una camioneta cerca de Los Conquistadores

Congreso de Ciencias Forenses: el Proyecto Zombi sobre fentanilo y el caso de Loan Peña

Congreso de Ciencias Forenses: el Proyecto Zombi sobre fentanilo y el caso de Loan Peña

Pablo Rodríguez Laurta fue trasladado a Córdoba para ser indagado por el doble femicidio

Pablo Rodríguez Laurta fue trasladado a Córdoba para ser indagado por el doble femicidio

Confirmaron la identidad de joven asesinada durante una fiesta en Paraná

Confirmaron la identidad de joven asesinada durante una fiesta en Paraná

Ovación
Torneo Regional Amateur: el camino de los entrerrianos en el capítulo inicial

Torneo Regional Amateur: el camino de los entrerrianos en el capítulo inicial

Rowing impulsa su evolución deportiva de la mano del Pipa Gutiérrez

Rowing impulsa su evolución deportiva de la mano del Pipa Gutiérrez

Argentina perdió 2 a 0 ante Marruecos la final del Mundial Sub 20

Argentina perdió 2 a 0 ante Marruecos la final del Mundial Sub 20

El Torneo Eduardo Uranga cerró con Estudiantes como campeón

El Torneo Eduardo Uranga cerró con Estudiantes como campeón

Madre y dirigente: la pasión de María Inés Goicochea en Villa del Rosario

Madre y dirigente: la pasión de María Inés Goicochea en Villa del Rosario

La provincia
La Escuela Inmaculada lanzó un S.O.S: suspensión de matrículas pone en riesgo su existencia

La Escuela Inmaculada lanzó un S.O.S: suspensión de matrículas pone en riesgo su existencia

Por año en Entre Ríos son adoptados 50 niños: sólo el 17% de las familias adopta personas con discapacidad

Por año en Entre Ríos son adoptados 50 niños: sólo el 17% de las familias adopta personas con discapacidad

Entre Ríos: lunes algo nublado con máximas de hasta 28 grados

Entre Ríos: lunes algo nublado con máximas de hasta 28 grados

Recordaron la figura de Urquiza, al cumplirse 224 años de su nacimiento

Recordaron la figura de Urquiza, al cumplirse 224 años de su nacimiento

Orquestas y coros provinciales al borde del cierre: 80 docentes sin cobrar denuncian recortes presupuestarios

Orquestas y coros provinciales al borde del cierre: 80 docentes sin cobrar denuncian recortes presupuestarios

Dejanos tu comentario