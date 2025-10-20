Cómo sigue la causa por el femicidio de Daiana Mendieta

La Policía concluyó los trabajos de campo en la investigación del femicidio de Daiana Mendieta. No se encontró el celular y peritan dos cuchillos.

La Policía concluyó los trabajos de campo en la investigación del femicidio de Daiana Mendieta. No se encontró el celular y peritan dos cuchillos.

La investigación por el femicidio de Daiana Mendieta, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en un aljibe de Gobernador Mansilla el martes 7 de octubre, dio un paso significativo en las últimas horas. La Jefatura Departamental Tala de Policía concluyó los trabajos de campo, tras llevar a cabo diversos rastrillajes, allanamientos y secuestros de evidencias clave para el caso. La pesquisa está bajo la dirección de la fiscal Emilce Reynoso, quien aún tiene a Gustavo Brondino, alias ‘Pino’, de 55 años, como principal sospechoso.

El hallazgo del cuerpo sin vida de Daiana Magalí Mendieta, de 27 años, desató una ola de indignación y consternación en la localidad de Tala. La joven había sido reportada como desaparecida el sábado 4 de octubre y, posteriormente, se encontró sin vida en un aljibe de la zona rural de Gobernador Mansilla. Primero se dijo que posiblemente había recibido un disparo de arma de fuego, pero la autopsia reveló que le clavaron un “elemento corto punzante” en la cabeza. Las primeras hipótesis apuntaron rápidamente a un crimen vinculado a la violencia de género, y la investigación comenzó a tomar forma en los días siguientes.

El principal detenido hasta el momento, Gustavo Brondino, se encuentra bajo arresto preventivo por los delitos de resistencia a la autoridad y portación ilegal de arma de fuego. Y es que el domingo 5, durante un allanamiento en su vivienda, se opuso al ingreso de la policía amenazándolos con un arma. En ese episodio también intentó quitarse la vida. Afortunadamente, la bala no salió y pudo ser detenido.

El 8 de octubre, en una audiencia celebrada en la ciudad de Tala, Brondino optó por abstenerse de declarar ante la fiscal. En esa misma audiencia, se resolvió que el acusado cumplirá 90 días de prisión preventiva, en virtud de los riesgos procesales que existen en la causa.

En una conferencia previa, el ministro de Seguridad de la provincia, Néstor Roncaglia, se refirió explícitamente al involucramiento de Brondino en el femicidio. “Esta persona, que además de resistirse al allanamiento, tiene elementos que lo vinculan con el hecho doloso de la muerte de Daiana”, afirmó el funcionario. La implicación de Brondino en el asesinato podría derivar en la imputación por homicidio agravado en contexto de violencia de género, es decir, femicidio.

El trabajo de la Policía

El Jefe de la Departamental de Policía de Tala, Pedro Silva, informó que los trabajos de campo ya se encuentran finalizados. “Todas las actividades solicitadas por la fiscal se realizaron la semana pasada. Hemos levantado varios indicios y secuestrado elementos para la investigación”, afirmó Silva al ser consultado por UNO. Entre los objetos secuestrados, se incluyen armas de fuego, cuchillos y otros elementos, todos ellos en proceso de peritaje.

“Se han hecho rastrillajes, allanamientos y otras acciones que son parte de la investigación solicitada por la fiscal. Todo lo que teníamos que hacer ya está hecho. Ahora seguimos atentos a lo que la fiscal requiera”, añadió el jefe policial, resaltando la cooperación entre las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público.

Sin embargo, uno de los puntos más delicados de la causa sigue siendo la localización del celular de Daiana, cuyo paradero continúa siendo un misterio. Este dispositivo podría arrojar más pruebas que resulten fundamentales para esclarecer los detalles de la muerte de la joven.

La causa por el femicidio de Mendieta continúa su curso, y la fiscal Reynoso se prepara para avanzar con la imputación más grave contra Brondino. Se esperan nuevos procedimientos y análisis que puedan contribuir a esclarecer la relación entre el detenido y la víctima, así como el móvil detrás de este trágico femicidio.