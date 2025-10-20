Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Se terminan las vacaciones en Patronato

El plantel de Patronato retornará este martes a los entrenamientos en el predio La Capillita. Gabriel Gómez se despediría del plantel Rojinegro.

20 de octubre 2025 · 15:21hs
Prensa Patronato

Tras haber gozado de una semana de licencia el plantel de Patronato retomará este martes los entrenamientos. La estructura profesional del Rojinegro volverá a sus funciones laborales hoy a partir de las 10 en el predio La Capillita.

Gabriel Gómez, el entrenador que dirigió al elenco de barrio Villa Sarmiento en la temporada 2025, estaría presente en el predio deportivo ubicado en la zona este de la capital entrerriana, para despedirse de sus ex-dirigidos.

Joaquín Barolín (abajo a la izquierda) atendió el llamado de Ovación desde San Gustavo.

Joaquín Barolín alcanzó varios objetivos en el 2025

Gabriel Gómez dejó de ser el entrenador de Patronato.

Nota relacionada: Gabriel Gómez dejó de ser el entrenador de Patronato

Tras haber quedado eliminado en octavos de final del Reducido de la Primera Nacional a manos de Estudiantes de Río Cuarto el DT nacido en la localidad bonaerense de Villa Ramallo rescindió el pasado viernes su vínculo contractual. Los entrenamientos estarán guiados, de manera interina, por Marcelo Candia.

La flamante comisión directiva presidida por Adrián Bruffal, quien asumirá hoy roles luego de la reunión que realizarán los directivos en la sede social de calle Grella 874, comenzará a evaluar opciones para después determinar quien será el próximo orientador táctico del representante entrerriano en el futbol profesional.

