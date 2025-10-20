Uno Entre Rios | Ovación | Regional Amateur

Torneo Regional Amateur: el camino de los entrerrianos en el capítulo inicial

Juventud Unida, Atlético María Grande y el CAVE festejaron como local en el inicio del Torneo Regional Amateur. Libertad fue el único que ganó de visitante.

20 de octubre 2025 · 11:43hs
Juventud Unida goleó en Gualeguaychú a Parque Sur de Concepción del Uruguay.

Juventud Unida goleó en Gualeguaychú a Parque Sur de Concepción del Uruguay.

Comenzó este fin de semana la temporada 2025 del Torneo Regional Amateur. Juventud Unida de Gualeguaychú, Atlético María Grande y Atlético Villa Elisa capitalizaron la localía al iniciar su camino con una victoria. Libertad de Concordia festejó a domicilio.

Por la Zona 1 de la Región Litoral Sur Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén igualaron 1 a 1 en el Fortín de La Floresta. Nicolás Ramírez puso en ventaja a la V Azulada; Ian Barrios, en contra de su propia valla, convirtió para el Pingüi. Este sector también reúne a Unión de Crespo, que tuvo jornada libre.

Sebastián Malimberni llega a reforzar la delantera de Atlético Paraná.

Atlético Paraná sumó tres nuevos refuerzos de cara al Regional Amateur

En el Regional Amateur, Atlético Paraná irá por el quinto ascenso en los últimos 16 años.

Regional Amateur: los equipos paranaenses palpitan el pitazo inicial

Por otro lado, Atlético María Grande derrotó como local a Cultural Aranguren por 2 a 0 en el marco de la Zona 2. El Rojo sacó provecho de la capacidad goleadora de Iván Aguilar y Walter Torres, autores de las conquistas. Atlético Paraná tuvo fecha de descanso

En la Ciudad del Carnaval Juventud Unida de Gualeguaychú goleó 3 a 0 a Parque Sur de Concepción del Uruguay en un juego correspondiente a la Zona 3. El Decano sacó dos tantos de distancia en la etapa inicial a través de Facundo Britos y Maximiliano Solari. En el complemento Laureano Doello, de penal, decretó la goleada del dueño de casa.

El conjunto de la Histórica finalizó el juego con nueve futbolistas por las expulsiones a Facundo Martínez y Martín Lind.

Por este grupo Atlético Villa Elisa derrotó 2 a 0 a Unión y Fraternidad de San Salvador. Tomas Rodriguez y Manuel Benítez fueron los artilleros del CAVE.

Por la Zona 4 Recreativo San Jorge de Villa Elisa y Social Achirense igualaron 1 a 1. Misael Orcellet puso en ventajas al local; Braian Fabre igualó para el Verde. Lanús de Concepción del Uruguay tuvo fecha libre.

El duelo de Concordia fue para Libertad

Por su parte, Libertad se quedó con el duelo de Concordia al superar, en calidad de visitante a Defensores de Barrio Nebel por 3 a 1. Los goles del Lobo fueron marcados por Enzo Galarza, Cristian Sánchez y Nahuel González, Para el local convirtió Valentín Peralta

Resumen de la Primera fecha del Torneo Regional Amateur

Zona 1

Sportivo Urquiza 1 (Nicolás Ramírez)

Atlético Neuquén 1 (Ian Barrios, en contra)

Libre: Unión (Crespo)

Zona 2

Atlético María Grande 2 (Iván Aguilar, Walter Torres)

Cultural Aranguren 0

Libre: Atlético Paraná

Zona 3

Juventud Unida (Gualeguaychú) 3 (Facundo Britos, Maximiliano Solari; Laureano Doello)

Parque Sur (Concepción del Uruguay) 0

Atlético Villa Elisa 2 (Tomás Rodriguez, Manuel Benítez)

Unión y Fraternidad (San Salvador) 0

Zona 4

Recreativo San Jorge 1 (Misael Orcellet)

Achirense 1 (Braian Fabre)

Libre: Lanús (Concepción del Uruguay)

Zona 5

Defensores del barrio Nebel (Concordia) 1 (Valentín Peralta

Libertad (Concordia) 3 (Enzo Galarza, Cristian Sánchez y Nahuel González)

Libre: Defensores de Pronunciamiento

Regional Amateur Juventud Unida Libertad
