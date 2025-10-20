Estudiantes y un gran año en la categoría M15

El Club Atlético Estudiantes (CAE) está viviendo una temporada para el recuerdo en su categoría M15, con dos logros que marcan un punto de inflexión para el club en el rugby juvenil. Este año, el equipo de M15 no solo se coronó campeón del Torneo Dos Orillas Juvenil, sino que también alcanzó la gloria en el Torneo Eduardo Uranga, consolidándose como uno de los clubes más importantes en la formación de jóvenes talentos en la región.

El primer gran título llegó en el Torneo Dos Orillas Juvenil, donde Estudiantes M15 dejó en claro su poderío con una victoria contundente por 28-13 sobre el Santa Fe Rugby Club, uno de los rivales más duros de la competencia. En este torneo, el CAE mostró un rendimiento sobresaliente en todos los aspectos del juego: una defensa sólida, un ataque letal y una excelente toma de decisiones en momentos clave del encuentro. Este triunfo no solo es una recompensa al esfuerzo y la dedicación de los jugadores, sino que también demuestra el trabajo serio y comprometido que el club viene realizando en los últimos años en sus divisiones inferiores. Con este título, Estudiantes no solo se llevó la gloria, sino que reforzó su estatus como una cantera de talentos en ascenso dentro del rugby juvenil argentino.

Estudiantes M15: dos campeonatos que marcan el futuro

El segundo gran logro del año para Estudiantes M15 llegó en el Torneo Eduardo Uranga, donde el equipo volvió a brillar con una victoria clara en la Copa de Oro. En la final, el CAE Negro derrotó por 6-0 a Universitario de Tucumán Azul, mostrando una vez más su capacidad para competir al más alto nivel. En este torneo, los jóvenes jugadores de Estudiantes destacaron por su concentración y su orden táctico, claves para neutralizar a un rival de gran jerarquía. Aunque el marcador final fue ajustado, la superioridad del CAE fue evidente durante todo el partido, destacando en aspectos fundamentales como el juego en equipo y la fortaleza mental. Este título, además de representar un logro más en el palmarés del club, demuestra la consistencia del trabajo realizado por los entrenadores y el cuerpo técnico de la institución. A través de una metodología de trabajo enfocada en el desarrollo integral de los jugadores, Estudiantes ha logrado formar un equipo con una identidad de juego clara y con una mentalidad ganadora que es difícil de quebrar.

Más allá de los títulos obtenidos, uno de los aspectos más destacados de este grupo de jugadores es la fuerte conexión y el trabajo en equipo que han demostrado a lo largo de la temporada. El rugby es un deporte de mucha exigencia física y emocional, y Estudiantes ha sabido construir un equipo que sabe trabajar unido en cada fase del juego, desde las formaciones fijas hasta el juego en el espacio. El compromiso de cada jugador, tanto en los entrenamientos como en los partidos, ha sido fundamental para lograr estos éxitos. El trabajo en equipo, sin dudas, ha sido uno de los pilares que sustentan estos logros. Cada victoria es el resultado del esfuerzo colectivo, de la confianza que los jugadores tienen unos en otros y de la dedicación que ponen en cada entrenamiento. Esta mentalidad grupal es, sin lugar a dudas, una de las claves que ha permitido al equipo destacarse y superar a rivales de gran nivel.

Este 2025 ha sido un año de grandes conquistas para Estudiantes M15, pero el club no se detiene aquí. La victoria en el Torneo Dos Orillas Juvenil y el Torneo Eduardo Uranga son solo el reflejo del trabajo que se ha venido realizando desde hace tiempo. La institución ha apostado fuerte al crecimiento de su rugby formativo, con una infraestructura que apoya el desarrollo de los jugadores y un cuerpo técnico altamente capacitado para sacar lo mejor de cada uno de ellos. Las categorías juveniles de Estudiantes se han convertido en un verdadero semillero de talentos, y los éxitos de la M15 son solo la punta del iceberg. El club sigue demostrando que tiene una mirada a largo plazo, enfocada no solo en los títulos, sino en la formación de jugadores que, además de sobresalir en la cancha, sean ejemplos de los valores que transmite el rugby: esfuerzo, respeto, solidaridad y compañerismo.

Además, el hecho de que los jóvenes valores de Estudiantes logren este tipo de victorias tan relevantes tiene un impacto más allá de los trofeos. Estos logros también motivan a las futuras generaciones de rugby infantil a soñar con metas más grandes, a seguir el ejemplo de los jugadores que hoy celebran estos títulos, y a entender que el camino hacia el éxito está basado en la constancia, el sacrificio y la pasión por el deporte. Con estos campeonatos, Estudiantes M15 se posiciona como uno de los equipos más prometedores de la región, con una base de jugadores que, sin duda, seguirá dando mucho que hablar en el futuro cercano. El club ha logrado crear una identidad de rugby que trasciende los resultados inmediatos, apostando a la formación integral de sus jugadores y a su crecimiento dentro y fuera de la cancha.

Este es solo el comienzo para un grupo de chicos que, guiados por sus entrenadores y con el respaldo de todo un club, tiene por delante un futuro lleno de oportunidades y desafíos. Estudiantes continúa demostrando que está a la vanguardia del rugby juvenil, y con el nivel de compromiso que hoy muestran sus jugadores, todo parece indicar que seguirán sumando éxitos a lo largo de los años. En resumen, el Club Atlético Estudiantes ha logrado un 2025 memorable en su M15, con títulos importantes como el Torneo Dos Orillas Juvenil y el Torneo Eduardo Uranga, y, lo más importante, ha dejado en claro que el trabajo de formación, la mentalidad de equipo y los valores que promueve el rugby seguirán siendo su principal bandera en los próximos años, afianzando aún más su legado.

Plantel completo

El plantel está compuesto por Fausto Alcaraz Ietri, Martiniano Aragonés, Juan Cruz Bahler, Vicente Borruat Bala, Manuel Caino, Tomás Castello, Berto Cháves, Juan Ignacio Cháves, Felipe de Aracil Grimaux, Federico Etchelouz, Justo Fiscarelli, Ignacio Fortini, Ignacio Gaitán Schroeder, Roberto Galeano, Justino García Arroyo, Tomás Garrigo Vottero, Juan Martín Larriera, Felipe Marcos Apaz, Santiago Márquez, Felipe Mechetti, Fausto Molina Predolini Parera, Benicio Mullor, Emmanuel Niz, Fausto Piaggio, Ignacio Pierola, Pedro Pujol Pieri, Amaros Quinteros, Gerónimo Raiteri, Adriano Raspini, Estanislao Ríos Schaab, Marcos Riso, Cristóbal Rodríguez Bruchmann, Juvenal Rodríguez Vagaría, Valentino Roldán Basa, Baltazar Romero, Johann Roskopf, Isidoro Rubín, Felipe Rubio, Santino Sodagli, Vittorio Testa, Julián Udrisar, Santino Vannoni, Juan Tiziano Varisco, Lucas Vicentini y Evaristo Villagrán.

Por su parte, al cuerpo técnico lo integran Matías Uranga, Diego Mirich, Fabio Zitelli, Juan Cruz Mullor, Tomás Ferreira, Mario Aguirre, Agustín Brasseur, Valentín Haieck, Patricio Ferreras y Juan Rosas Paz.

A su vez, los managers del equipo son Mariano Pujol y Aracelli Ramírez.