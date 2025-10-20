Diseña Paraná: ya se conocen los seleccionados para la Feria 2025

Los días 21, 22 y 23 de noviembre se llevará adelante la Feria Diseña Paraná 2025. En este marco, ya se conocieron los proyectos seleccionados.

La Feria Diseña Paraná 2025 ya tiene a sus emprendimientos y diseñadores seleccionados. Se trata de proyectos locales que a lo largo del año formaron parte del programa de formación y acompañamiento que impulsa la Municipalidad de Paraná junto a Marca Paraná, y que fueron evaluados en distintas etapas de un proceso integral de trabajo.

La selección final es el resultado de un recorrido que incluyó instancias de capacitación, clínicas especializadas y la participación en nuevas propuestas como la Ruta del Diseño, una iniciativa que acercó al público los distintos espacios creativos de la ciudad y fue recibida con gran entusiasmo por la comunidad emprendedora.

Como parte del proceso de selección para la Feria Diseña Paraná 2025, se llevó adelante una primera evaluación por parte de un jurado interdisciplinario integrado por profesionales del diseño, la producción y la comunicación.

En esta etapa se analizaron aspectos como la originalidad, la pertenencia local, la comunicación y la calidad de cada propuesta.

Posteriormente, los emprendimientos mejor puntuados participaron de las Clínicas del Diseño, una instancia clave en la que presentaron sus productos finales, desarrollados y perfeccionados durante el año en torno a la temática del río, eje identitario de esta edición.

En ese espacio se valoró la coherencia entre concepto, materialidad y presentación, la innovación en el uso de materiales y la consolidación de una identidad local.

Qué contempló el proceso de evaluación

-Originalidad e identidad local: innovación, aporte cultural y vínculo con la identidad paranaense.

-*Propuesta de diseño: coherencia entre concepto, materiales, marca y comunicación.

-Innovación y técnica: uso creativo de recursos, materiales o procesos.

-Calidad del producto: nivel de ejecución, terminación y consistencia.

-Presentación y comunicación: identidad visual clara y uso adecuado de canales digitales.

-Formación y proyección: participación en el curso Fortalecimiento del Diseño y potencial de crecimiento comercial.

Más datos

La lista final de seleccionados incluye emprendimientos de distintos rubros —como diseño multisoporte, textil, almacén natural y diseño lúdico, entre otros— y puede consultarse completa aquí.

“Cada proyecto que forma parte del programa aporta una mirada valiosa al ecosistema del diseño local. Aunque no todos puedan estar en esta edición de la feria, el compromiso, la dedicación y la evolución que demostraron a lo largo del proceso son motivo de orgullo”, destacaron.

“La feria es un hito más, pero el objetivo del programa es mucho más profundo y transformador”, expresaron en el final.

La Feria Diseña Paraná 2025 se realizará los días 21, 22 y 23 de noviembre, y reunirá a los emprendimientos seleccionados en una nueva edición que busca seguir potenciando el diseño local como motor de desarrollo, identidad y encuentro.