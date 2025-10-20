Uno Entre Rios | La Provincia | Región Centro

Región Centro: se unificaron criterios para regular aplicadores de fitosanitarios

La Región Centro firmó un convenio de colaboración recíproca para unificar requisitos y validación de operarios de productos fitosanitarios de uso agropecuario.

20 de octubre 2025 · 15:42hs
Se unificaron criterios para regular aplicadores de fitosanitarios en la Región Centro. 

Se unificaron criterios para regular aplicadores de fitosanitarios en la Región Centro. 

Los ministros de las carteras productivas de las provincias de la Región Centro firmaron un convenio de colaboración recíproca para unificar requisitos y validación de operarios de productos fitosanitarios de uso agropecuario. En representación del gobierno entrerriano lo suscribió el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; y por las provincias de Córdoba y Santa Fe hicieron lo propio sus pares Pedro Dellarossa y Gustavo Puccini.

Además participó, entre otras autoridades, el titular del Ente Región Centro de Entre Ríos, Jorge Chemes.

En Paraná, las ventas por el Día de la Madre cayeron un 20%. 

Paraná: las ventas por el Día de la Madre cayeron un 20%

Se presentaron más de 320 CV en convocatoria laboral de concesionaria San José. Polémica con UTA y confusión con la ordenanza que aprueba pliegos de concesión

Paraná: qué dice la Ordenanza  10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes de colectivo

LEER MÁS: Región Centro: quedó constituida la Mesa Permanente contra la Trata de Personas

Datos de la reunión de la Región Centro

El acuerdo, formalizado en la ciudad cordobesa de Marcos Juárez, tiene por objeto establecer criterios técnicos necesarios para que los operarios de productos fitosanitarios de uso agropecuario, con carnet habilitante emitido en las provincias de Entre Ríos, Córdoba o Santa Fe, obtengan reconocimiento y validez para operar en las jurisdicciones de las provincias firmantes, previa validación de los requisitos legales exigidos en cada una.

Al respecto, Bernaudo ponderó que “el compromiso del gobernador Rogelio Frigerio es trabajar desde todas las áreas del gobierno en la simplificación y unificación de trámites, aranceles y habilitaciones; y en este caso lo expresamos entre las tres provincias que conforman la Región Centro”.

Y sumó: “Ahora hemos puesto un protocolo en común para las capacitaciones de los operadores aplicadores de fitosanitarios, ya sea que se sucedan en Santa Fe, Córdoba o Entre Ríos”.

En rigor, solamente tienen que capacitarse de forma online sobre alguna diferencia en lo legal que pueda diferenciarse en las provincias vecinas. “Esto permite, -dijo- que, con una sola capacitación y validación, se pueda trabajar entre las tres provincias”.

En ese contexto conformaron una mesa técnica a los fines de establecer los contenidos mínimos de los cursos de capacitación de operarios de productos fitosanitarios de uso agropecuario, articulando a tales fines con universidades, INTA, entidades agropecuarias, colegios profesionales y otros actores del sector.

En otro tramo del convenio, cuya vigencia es de dos años, desde las tres provincias reconocen que el avance tecnológico ha incorporado de manera creciente el uso de vehículos aéreos no tripulados (RPA) para aplicaciones con productos fitosanitarios, constituyéndose como una herramienta complementaria a las modalidades tradicionales.

En tal sentido, y sin perjuicio de lo establecido por la Administración Nacional de Aviación Civil respecto del uso del espacio aéreo, las partes acuerdan que la regulación de los operarios que realicen aplicaciones mediante RPA requerirá un tratamiento particular, sujeto a las competencias y procedimientos administrativos vigentes en cada jurisdicción.

Región Centro Fitosanitarios
Noticias relacionadas
Los días 21, 22 y 23 de noviembre se llevará adelante la Feria Diseña Paraná 2025. 

Diseña Paraná: ya se conocen los seleccionados para la Feria 2025

La Escuela Secundaria D-191 María Reina Inmaculada volvió a denunciar el riesgo de cierre debido a una disposición del CGE que suspende la matriculación 2026.

La Escuela Inmaculada lanzó un S.O.S: suspensión de matrículas pone en riesgo su existencia

Por año en Entre Ríos son adoptados 50 niños: apenas el 17% de las familias está dispuesta a adoptar personas con discapacidad

Por año en Entre Ríos son adoptados 50 niños: sólo el 17% de las familias adopta personas con discapacidad

Martes, jueves y viernes serán los días más calurosos de la semana en Entre Ríos, con temperaturas máximas de 30 grados. Para el viernes, tormentas aisladas

Entre Ríos: lunes algo nublado con máximas de hasta 28 grados

Ver comentarios

Lo último

Paraná Rojo se coronó en el Campeonato Entrerriano de Selecciones

Paraná Rojo se coronó en el Campeonato Entrerriano de Selecciones

Pese al anuncio formal del swap, el dólar oficial comenzó la semana en alza

Pese al anuncio formal del swap, el dólar oficial comenzó la semana en alza

Liga Provincial: Ferro, Urquiza y Regatas siguen imparables

Liga Provincial: Ferro, Urquiza y Regatas siguen imparables

Ultimo Momento
Paraná Rojo se coronó en el Campeonato Entrerriano de Selecciones

Paraná Rojo se coronó en el Campeonato Entrerriano de Selecciones

Pese al anuncio formal del swap, el dólar oficial comenzó la semana en alza

Pese al anuncio formal del swap, el dólar oficial comenzó la semana en alza

Liga Provincial: Ferro, Urquiza y Regatas siguen imparables

Liga Provincial: Ferro, Urquiza y Regatas siguen imparables

Paraná: las ventas por el Día de la Madre cayeron un 20%

Paraná: las ventas por el Día de la Madre cayeron un 20%

Estudiantes y un gran año en la categoría M15

Estudiantes y un gran año en la categoría M15

Policiales
Narcotráfico: secuestran ocho vehículos y drogas en Concepción del Uruguay

Narcotráfico: secuestran ocho vehículos y drogas en Concepción del Uruguay

Cómo sigue la causa por el femicidio de Daiana Mendieta

Cómo sigue la causa por el femicidio de Daiana Mendieta

Un motociclista murió al chocar contra una camioneta cerca de Los Conquistadores

Un motociclista murió al chocar contra una camioneta cerca de Los Conquistadores

Congreso de Ciencias Forenses: el Proyecto Zombi sobre fentanilo y el caso de Loan Peña

Congreso de Ciencias Forenses: el Proyecto Zombi sobre fentanilo y el caso de Loan Peña

Pablo Rodríguez Laurta fue trasladado a Córdoba para ser indagado por el doble femicidio

Pablo Rodríguez Laurta fue trasladado a Córdoba para ser indagado por el doble femicidio

Ovación
Estudiantes y un gran año en la categoría M15

Estudiantes y un gran año en la categoría M15

Paraná Rojo se coronó en el Campeonato Entrerriano de Selecciones

Paraná Rojo se coronó en el Campeonato Entrerriano de Selecciones

Torneo Regional Amateur: el camino de los entrerrianos en el capítulo inicial

Torneo Regional Amateur: el camino de los entrerrianos en el capítulo inicial

Liga Provincial: Ferro, Urquiza y Regatas siguen imparables

Liga Provincial: Ferro, Urquiza y Regatas siguen imparables

Madre y dirigente: la pasión de María Inés Goicochea en Villa del Rosario

Madre y dirigente: la pasión de María Inés Goicochea en Villa del Rosario

La provincia
Paraná: las ventas por el Día de la Madre cayeron un 20%

Paraná: las ventas por el Día de la Madre cayeron un 20%

Región Centro: se unificaron criterios para regular aplicadores de fitosanitarios

Región Centro: se unificaron criterios para regular aplicadores de fitosanitarios

Paraná: qué dice la Ordenanza  10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes de colectivo

Paraná: qué dice la Ordenanza  10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes de colectivo

Diseña Paraná: ya se conocen los seleccionados para la Feria 2025

Diseña Paraná: ya se conocen los seleccionados para la Feria 2025

La Escuela Inmaculada lanzó un S.O.S: suspensión de matrículas pone en riesgo su existencia

La Escuela Inmaculada lanzó un S.O.S: suspensión de matrículas pone en riesgo su existencia

Dejanos tu comentario