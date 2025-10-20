Un motociclista murió al chocar contra una camioneta cerca de Los Conquistadores

Un motociclista de 44 años murió de manera instantánea tras chocar contra una camioneta. El siniestro vial ocurrió en la Ruta N° 2.

Andrés Mendieta, de 44 años y oriundo de San Jaime de la Frontera (departamento Federación), falleció en un choque en la Ruta Provincial N°2, a unos 15 kilómetros de la rotonda de Los Conquistadores, frente a estancia La Fortuna. El siniestro se registró el domingo, alrededor de las 19.

El fallecido conducía una motocicleta Bajaj Rouser de 250 centímetros cúbicos. Según la Jefatura de Policía de Federación, el conductor murió “instantáneamente luego de colisionar contra una camioneta marca Chevrolet, modelo S10, en la que se conducía una familia con domicilio en Feliciano y que regresaban de Chajarí”.

Camioneta ruta choque

En el lugar intervino personal de Comisaría Los Conquistadores y de Sub Comisaría Bella Unión, personal de la Sección Policía Científica y Bomberos Voluntarios de Chajarí, médico de Policía, como así también personal del Puesto Caminero San Jaime.

