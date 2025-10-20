Uno Entre Rios | Policiales | motociclista

Un motociclista murió al chocar contra una camioneta cerca de Los Conquistadores

Un motociclista de 44 años murió de manera instantánea tras chocar contra una camioneta. El siniestro vial ocurrió en la Ruta N° 2.

20 de octubre 2025 · 09:30hs
Un hombre de 44 años murió de manera instantánea tras chocar contra una camioneta. El siniestro vial ocurrió en la Ruta N° 2.

Un hombre de 44 años murió de manera instantánea tras chocar contra una camioneta. El siniestro vial ocurrió en la Ruta N° 2.

Andrés Mendieta, de 44 años y oriundo de San Jaime de la Frontera (departamento Federación), falleció en un choque en la Ruta Provincial N°2, a unos 15 kilómetros de la rotonda de Los Conquistadores, frente a estancia La Fortuna. El siniestro se registró el domingo, alrededor de las 19.

El fallecido conducía una motocicleta Bajaj Rouser de 250 centímetros cúbicos. Según la Jefatura de Policía de Federación, el conductor murió “instantáneamente luego de colisionar contra una camioneta marca Chevrolet, modelo S10, en la que se conducía una familia con domicilio en Feliciano y que regresaban de Chajarí”.

Motociclista permanece internado en el hospital Santa Rosa de Villaguay, en grave estado tras chocar con camión que hizo maniobra indebida en Ruta 130 

Ruta 130: un motociclista grave tras chocar contra un camión

La Policía concluyó los trabajos de campo en la investigación del femicidio de Daiana Mendieta. No se encontró el celular y peritan dos cuchillos.

Cómo sigue la causa por el femicidio de Daiana Mendieta

LEER MÁS: Despiste y vuelco en la ex Ruta 131: el conductor sufrió traumatismos

Camioneta ruta choque

En el lugar intervino personal de Comisaría Los Conquistadores y de Sub Comisaría Bella Unión, personal de la Sección Policía Científica y Bomberos Voluntarios de Chajarí, médico de Policía, como así también personal del Puesto Caminero San Jaime.

En el lugar intervino personal de Comisaría Los Conquistadores y de Sub Comisaría Bella Unión, personal de la Sección Policía Científica y Bomberos Voluntarios de Chajarí, médico de Policía, como así también personal del Puesto Caminero San Jaime.

motociclista camioneta Los Conquistadores San Jaime de la Frontera
Noticias relacionadas
Congreso de Ciencias Forenses: el Proyecto Zombi sobre fentanilo y el caso de Loan Peña

Congreso de Ciencias Forenses: el Proyecto Zombi sobre fentanilo y el caso de Loan Peña

pablo rodriguez laurta fue trasladado a cordoba para ser indagado por el doble femicidio

Pablo Rodríguez Laurta fue trasladado a Córdoba para ser indagado por el doble femicidio

Confirmaron la identidad de joven asesinada durante una fiesta en Paraná.

Confirmaron la identidad de joven asesinada durante una fiesta en Paraná

policias que patrullen arroyos, canales y brazos del rio parana podran usar fusiles fal

Policías que patrullen arroyos, canales y brazos del río Paraná podrán usar fusiles FAL

Ver comentarios

Lo último

El nuevo presidente de Bolivia convocó a los mejores hombres y mujeres que quieran ayudar a la patria

El nuevo presidente de Bolivia convocó a "los mejores hombres y mujeres que quieran ayudar a la patria"

La Escuela Inmaculada lanzó un S.O.S: suspensión de matrículas pone en riesgo su existencia

La Escuela Inmaculada lanzó un S.O.S: suspensión de matrículas pone en riesgo su existencia

Por año en Entre Ríos son adoptados 50 niños: sólo el 17% de las familias adopta personas con discapacidad

Por año en Entre Ríos son adoptados 50 niños: sólo el 17% de las familias adopta personas con discapacidad

Ultimo Momento
El nuevo presidente de Bolivia convocó a los mejores hombres y mujeres que quieran ayudar a la patria

El nuevo presidente de Bolivia convocó a "los mejores hombres y mujeres que quieran ayudar a la patria"

La Escuela Inmaculada lanzó un S.O.S: suspensión de matrículas pone en riesgo su existencia

La Escuela Inmaculada lanzó un S.O.S: suspensión de matrículas pone en riesgo su existencia

Por año en Entre Ríos son adoptados 50 niños: sólo el 17% de las familias adopta personas con discapacidad

Por año en Entre Ríos son adoptados 50 niños: sólo el 17% de las familias adopta personas con discapacidad

Cómo sigue la causa por el femicidio de Daiana Mendieta

Cómo sigue la causa por el femicidio de Daiana Mendieta

Torneo Regional Amateur: el camino de los entrerrianos en el capítulo inicial

Torneo Regional Amateur: el camino de los entrerrianos en el capítulo inicial

Policiales
Cómo sigue la causa por el femicidio de Daiana Mendieta

Cómo sigue la causa por el femicidio de Daiana Mendieta

Un motociclista murió al chocar contra una camioneta cerca de Los Conquistadores

Un motociclista murió al chocar contra una camioneta cerca de Los Conquistadores

Congreso de Ciencias Forenses: el Proyecto Zombi sobre fentanilo y el caso de Loan Peña

Congreso de Ciencias Forenses: el Proyecto Zombi sobre fentanilo y el caso de Loan Peña

Pablo Rodríguez Laurta fue trasladado a Córdoba para ser indagado por el doble femicidio

Pablo Rodríguez Laurta fue trasladado a Córdoba para ser indagado por el doble femicidio

Confirmaron la identidad de joven asesinada durante una fiesta en Paraná

Confirmaron la identidad de joven asesinada durante una fiesta en Paraná

Ovación
Torneo Regional Amateur: el camino de los entrerrianos en el capítulo inicial

Torneo Regional Amateur: el camino de los entrerrianos en el capítulo inicial

Rowing impulsa su evolución deportiva de la mano del Pipa Gutiérrez

Rowing impulsa su evolución deportiva de la mano del Pipa Gutiérrez

Argentina perdió 2 a 0 ante Marruecos la final del Mundial Sub 20

Argentina perdió 2 a 0 ante Marruecos la final del Mundial Sub 20

El Torneo Eduardo Uranga cerró con Estudiantes como campeón

El Torneo Eduardo Uranga cerró con Estudiantes como campeón

Madre y dirigente: la pasión de María Inés Goicochea en Villa del Rosario

Madre y dirigente: la pasión de María Inés Goicochea en Villa del Rosario

La provincia
La Escuela Inmaculada lanzó un S.O.S: suspensión de matrículas pone en riesgo su existencia

La Escuela Inmaculada lanzó un S.O.S: suspensión de matrículas pone en riesgo su existencia

Por año en Entre Ríos son adoptados 50 niños: sólo el 17% de las familias adopta personas con discapacidad

Por año en Entre Ríos son adoptados 50 niños: sólo el 17% de las familias adopta personas con discapacidad

Entre Ríos: lunes algo nublado con máximas de hasta 28 grados

Entre Ríos: lunes algo nublado con máximas de hasta 28 grados

Recordaron la figura de Urquiza, al cumplirse 224 años de su nacimiento

Recordaron la figura de Urquiza, al cumplirse 224 años de su nacimiento

Orquestas y coros provinciales al borde del cierre: 80 docentes sin cobrar denuncian recortes presupuestarios

Orquestas y coros provinciales al borde del cierre: 80 docentes sin cobrar denuncian recortes presupuestarios

Dejanos tu comentario