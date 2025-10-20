La Escuela Inmaculada lanzó un S.O.S: suspensión de matrículas pone en riesgo su existencia

La Escuela Secundaria Privada D-191 María Reina Inmaculada, ubicada en el barrio Macarone de Paraná, emitió un nuevo comunicado en el que denunció el riesgo que corre su continuidad institucional, luego de la disposición emitida por la Dirección de Educación de Gestión Privada del Consejo General de Educación (CGE). La Disposición N.º 864/25, firmada el 19 de septiembre, establece la suspensión de la matriculación de estudiantes para el primer año ciclo 2026, y dispone la reubicación de los estudiantes del Ciclo Básico en otras instituciones cercanas.

Esta medida pone en peligro la estabilidad de una escuela que, desde su fundación, ha jugado un papel esencial en el desarrollo social y educativo de uno de los barrios más humildes de la capital entrerriana. A través de su comunicado, la institución busca visibilizar las gestiones realizadas durante el último año para regularizar su situación legal y continuar con su misión educativa.

Escuela Macarone Reina Inmaculada CGE (6) Foto: Natalia Padilla

Según el comunicado enviado a UNO, desde mediados de 2023 se habían llevado a cabo reuniones con la Dirección de Gestión Privada del CGE y con representantes del Arzobispado de Paraná. Este proceso involucraba el traspaso de la gestión de la escuela al Arzobispado, lo que implicaba una serie de ajustes administrativos y legales.

"Desde comienzo de año se viene trabajando para la continuidad y el fortalecimiento de nuestro proyecto y el crecimiento de nuestra comunidad", expresa el comunicado, subrayando que se han realizado numerosas acciones interinstitucionales con entidades como la Red Noreste, la Municipalidad de Paraná, la Policía de Entre Ríos y la Comisión Vecinal del barrio Macarone, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de la escuela.

Escuela Macarone Reina Inmaculada CGE (3) Foto: Natalia Padilla

Además, destacan los esfuerzos por mejorar la capacitación de directivos y docentes, así como la creación de nuevos espacios de participación, como el primer Centro de Estudiantes y la constitución de la Liga de Madres de la escuela. Todo esto forma parte de un plan integral para asegurar que la institución continúe ofreciendo una educación de calidad, en línea con los principios fundacionales del Pbro. Alejandro Patterson, quien fue su impulsor.

Escuela barrio Macarone

Pedido de apoyo para la escuela

En su comunicado, la escuela recalcó su compromiso con los valores cristianos y la formación integral de sus estudiantes, lo que la ha convertido en un pilar fundamental para muchas familias de la zona. "Nuestra escuela es un espacio de gran valor humano en el que prima el servicio comunitario, la caridad cristiana y la formación integral como camino de transformación personal y hacia el mundo", expresan los responsables del establecimiento.

El documento finaliza con un llamado urgente a las autoridades provinciales para que acompañen el proceso de regularización administrativa y no pongan en riesgo la educación de los jóvenes del barrio Macarone. "Requerimos el apoyo y acompañamiento de ustedes para asegurar la continuidad de nuestro Proyecto Educativo y para garantizar el derecho a la educación secundaria técnica a los jóvenes del barrio Macarone", indican.