Uno Entre Rios | La Provincia | Escuela

La Escuela Inmaculada lanzó un S.O.S: suspensión de matrículas pone en riesgo su existencia

La Escuela Secundaria D-191 María Reina Inmaculada volvió a denunciar el riesgo de cierre debido a una disposición del CGE que suspende la matriculación 2026.

20 de octubre 2025 · 12:58hs
La Escuela Secundaria D-191 María Reina Inmaculada volvió a denunciar el riesgo de cierre debido a una disposición del CGE que suspende la matriculación 2026.

La Escuela Secundaria D-191 María Reina Inmaculada volvió a denunciar el riesgo de cierre debido a una disposición del CGE que suspende la matriculación 2026.
La Escuela Inmaculada lanzó un S.O.S: suspensión de matrículas pone en riesgo su existencia

Fotos: Natalia Padilla
La Escuela Inmaculada lanzó un S.O.S: suspensión de matrículas pone en riesgo su existencia

Foto: Natalia Padilla
La Escuela Inmaculada lanzó un S.O.S: suspensión de matrículas pone en riesgo su existencia

Foto: Natalia Padilla
La Escuela Inmaculada lanzó un S.O.S: suspensión de matrículas pone en riesgo su existencia

La Escuela Secundaria Privada D-191 María Reina Inmaculada, ubicada en el barrio Macarone de Paraná, emitió un nuevo comunicado en el que denunció el riesgo que corre su continuidad institucional, luego de la disposición emitida por la Dirección de Educación de Gestión Privada del Consejo General de Educación (CGE). La Disposición N.º 864/25, firmada el 19 de septiembre, establece la suspensión de la matriculación de estudiantes para el primer año ciclo 2026, y dispone la reubicación de los estudiantes del Ciclo Básico en otras instituciones cercanas.

Escuela Reina Inmaculada

Esta medida pone en peligro la estabilidad de una escuela que, desde su fundación, ha jugado un papel esencial en el desarrollo social y educativo de uno de los barrios más humildes de la capital entrerriana. A través de su comunicado, la institución busca visibilizar las gestiones realizadas durante el último año para regularizar su situación legal y continuar con su misión educativa.

amaru mendez, referente de neurocea, acusa al consejo de educacion de despedirla por alzar la voz

Amarú Méndez, referente de NeuroCea, acusa al Consejo de Educación de despedirla por "alzar la voz"

Cinco allanamientos simultáneos en Paraná por narcomenudeo dejaron cinco detenidos, drogas, vehículos y más de $2,2 millones secuestrados.

Operativo antidroga en Paraná: cayó una banda con base cerca de una escuela

Escuela Macarone Reina Inmaculada CGE (6)

Según el comunicado enviado a UNO, desde mediados de 2023 se habían llevado a cabo reuniones con la Dirección de Gestión Privada del CGE y con representantes del Arzobispado de Paraná. Este proceso involucraba el traspaso de la gestión de la escuela al Arzobispado, lo que implicaba una serie de ajustes administrativos y legales.

"Desde comienzo de año se viene trabajando para la continuidad y el fortalecimiento de nuestro proyecto y el crecimiento de nuestra comunidad", expresa el comunicado, subrayando que se han realizado numerosas acciones interinstitucionales con entidades como la Red Noreste, la Municipalidad de Paraná, la Policía de Entre Ríos y la Comisión Vecinal del barrio Macarone, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de la escuela.

Escuela Macarone Reina Inmaculada CGE (3)

LEER MÁS: Rechazo del PJ a la sanción del CGE que amenaza a una escuela de Paraná

Además, destacan los esfuerzos por mejorar la capacitación de directivos y docentes, así como la creación de nuevos espacios de participación, como el primer Centro de Estudiantes y la constitución de la Liga de Madres de la escuela. Todo esto forma parte de un plan integral para asegurar que la institución continúe ofreciendo una educación de calidad, en línea con los principios fundacionales del Pbro. Alejandro Patterson, quien fue su impulsor.

Escuela barrio Macarone

Pedido de apoyo para la escuela

En su comunicado, la escuela recalcó su compromiso con los valores cristianos y la formación integral de sus estudiantes, lo que la ha convertido en un pilar fundamental para muchas familias de la zona. "Nuestra escuela es un espacio de gran valor humano en el que prima el servicio comunitario, la caridad cristiana y la formación integral como camino de transformación personal y hacia el mundo", expresan los responsables del establecimiento.

El documento finaliza con un llamado urgente a las autoridades provinciales para que acompañen el proceso de regularización administrativa y no pongan en riesgo la educación de los jóvenes del barrio Macarone. "Requerimos el apoyo y acompañamiento de ustedes para asegurar la continuidad de nuestro Proyecto Educativo y para garantizar el derecho a la educación secundaria técnica a los jóvenes del barrio Macarone", indican.

Escuela suspensión matrícula
Noticias relacionadas
En la Escuela República de Chile un grupo de padres organiza una feria solidaria

La escuela República de Chile invita a una feria solidaria este sábado

Por año en Entre Ríos son adoptados 50 niños: apenas el 17% de las familias está dispuesta a adoptar personas con discapacidad

Por año en Entre Ríos son adoptados 50 niños: sólo el 17% de las familias adopta personas con discapacidad

Martes, jueves y viernes serán los días más calurosos de la semana en Entre Ríos, con temperaturas máximas de 30 grados. Para el viernes, tormentas aisladas

Entre Ríos: lunes algo nublado con máximas de hasta 28 grados

Recordaron la figura de Urquiza, al cumplirse 224 años de su nacimiento

Recordaron la figura de Urquiza, al cumplirse 224 años de su nacimiento

Ver comentarios

Lo último

El nuevo presidente de Bolivia convocó a los mejores hombres y mujeres que quieran ayudar a la patria

El nuevo presidente de Bolivia convocó a "los mejores hombres y mujeres que quieran ayudar a la patria"

La Escuela Inmaculada lanzó un S.O.S: suspensión de matrículas pone en riesgo su existencia

La Escuela Inmaculada lanzó un S.O.S: suspensión de matrículas pone en riesgo su existencia

Por año en Entre Ríos son adoptados 50 niños: sólo el 17% de las familias adopta personas con discapacidad

Por año en Entre Ríos son adoptados 50 niños: sólo el 17% de las familias adopta personas con discapacidad

Ultimo Momento
El nuevo presidente de Bolivia convocó a los mejores hombres y mujeres que quieran ayudar a la patria

El nuevo presidente de Bolivia convocó a "los mejores hombres y mujeres que quieran ayudar a la patria"

La Escuela Inmaculada lanzó un S.O.S: suspensión de matrículas pone en riesgo su existencia

La Escuela Inmaculada lanzó un S.O.S: suspensión de matrículas pone en riesgo su existencia

Por año en Entre Ríos son adoptados 50 niños: sólo el 17% de las familias adopta personas con discapacidad

Por año en Entre Ríos son adoptados 50 niños: sólo el 17% de las familias adopta personas con discapacidad

Cómo sigue la causa por el femicidio de Daiana Mendieta

Cómo sigue la causa por el femicidio de Daiana Mendieta

Torneo Regional Amateur: el camino de los entrerrianos en el capítulo inicial

Torneo Regional Amateur: el camino de los entrerrianos en el capítulo inicial

Policiales
Cómo sigue la causa por el femicidio de Daiana Mendieta

Cómo sigue la causa por el femicidio de Daiana Mendieta

Un motociclista murió al chocar contra una camioneta cerca de Los Conquistadores

Un motociclista murió al chocar contra una camioneta cerca de Los Conquistadores

Congreso de Ciencias Forenses: el Proyecto Zombi sobre fentanilo y el caso de Loan Peña

Congreso de Ciencias Forenses: el Proyecto Zombi sobre fentanilo y el caso de Loan Peña

Pablo Rodríguez Laurta fue trasladado a Córdoba para ser indagado por el doble femicidio

Pablo Rodríguez Laurta fue trasladado a Córdoba para ser indagado por el doble femicidio

Confirmaron la identidad de joven asesinada durante una fiesta en Paraná

Confirmaron la identidad de joven asesinada durante una fiesta en Paraná

Ovación
Torneo Regional Amateur: el camino de los entrerrianos en el capítulo inicial

Torneo Regional Amateur: el camino de los entrerrianos en el capítulo inicial

Rowing impulsa su evolución deportiva de la mano del Pipa Gutiérrez

Rowing impulsa su evolución deportiva de la mano del Pipa Gutiérrez

Argentina perdió 2 a 0 ante Marruecos la final del Mundial Sub 20

Argentina perdió 2 a 0 ante Marruecos la final del Mundial Sub 20

El Torneo Eduardo Uranga cerró con Estudiantes como campeón

El Torneo Eduardo Uranga cerró con Estudiantes como campeón

Madre y dirigente: la pasión de María Inés Goicochea en Villa del Rosario

Madre y dirigente: la pasión de María Inés Goicochea en Villa del Rosario

La provincia
La Escuela Inmaculada lanzó un S.O.S: suspensión de matrículas pone en riesgo su existencia

La Escuela Inmaculada lanzó un S.O.S: suspensión de matrículas pone en riesgo su existencia

Por año en Entre Ríos son adoptados 50 niños: sólo el 17% de las familias adopta personas con discapacidad

Por año en Entre Ríos son adoptados 50 niños: sólo el 17% de las familias adopta personas con discapacidad

Entre Ríos: lunes algo nublado con máximas de hasta 28 grados

Entre Ríos: lunes algo nublado con máximas de hasta 28 grados

Recordaron la figura de Urquiza, al cumplirse 224 años de su nacimiento

Recordaron la figura de Urquiza, al cumplirse 224 años de su nacimiento

Orquestas y coros provinciales al borde del cierre: 80 docentes sin cobrar denuncian recortes presupuestarios

Orquestas y coros provinciales al borde del cierre: 80 docentes sin cobrar denuncian recortes presupuestarios

Dejanos tu comentario