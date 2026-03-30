Chajarí: informe preliminar de la autopsia al cuerpo encontrado en un arroyo

Este lunes se realizó la autopsia del cuerpo de hombre de 42 años encontrado en un arroyo en calle Concordia, entre Lombardía y 25 de Mayo en Chajarí.

En la tarde de este lunes se realizó la autopsia del cuerpo de hombre de 42 años encontrado en un arroyo en calle Concordia, entre Lombardía y 25 de Mayo en Chajarí . En un informe preliminar el profesional a cargo de la misma, caratuló el deceso de Matías Sebastián Medina, como "muerte por ahogamiento".

Además, se dejó en claro que no se advirtieron otras cuestiones relevantes. Con este informe la Unidad Fiscal de Chajarí dispuso la entrega del cuerpo a sus familiares.

Hallaron sin vida el cuerpo de un hombre en un arroyo en Chajarí

El hecho en Chajarí

En la tarde de este domingo, 14.30 horas aproximadamente, una familia que se dirigía hacia la alcantarilla ubicada sobre calle Concordia, entre 25 de Mayo y Lombardía, en la ciudad de Chajarí, para internarse en el hilo de agua allí existente con el objetivo de pescar y pasar una tarde al aire libre.

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Tal es la sorpresa que cuando llegan a la costa advierten la presencia de un cuerpo sin vida de un hombre, en una zona poca profunda en posición decúbito ventral. Llegados hasta allí los funcionarios policiales efectivamente constatan el hallazgo del cuerpo, dándole intervención inmediata al Agente Fiscal, el médico policial y la Policía científica.

Luego de las primeras investigaciones sobre la identificación se puede confirmar que se trata de Matías Sebastián Medina de 42 años de edad, indicó Tal Cual Chajarí.

En el primer examen médico no se encontraron signos de violencia física o heridas traumáticas, aunque el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición. Del estudio del lugar donde se halló el cuerpo no surgen indicios relevantes que permitan la conformación de una hipótesis respecto a las causas de la muerte.

El cuerpo fue enviado a Concordia para la realización de la autopsia correspondiente.