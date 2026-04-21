Daniel Marcelo Costa fue reelecto presidente de la Asociación de Citricultores de Chajarí, que renovó su Comisión Directiva para el período 2026/27.

Chajarí: se renovó la Comisión Directiva de la Asociación de Citricultores y Empacadores.

En el marco de la elección de autoridades, la Asociación de Citricultores y Empacadores de Chajarí llevó adelante la renovación de su Comisión Directiva para el período 2026/27, resultando nuevamente electo como presidente Daniel Marcelo Costa.

La asamblea definió la continuidad de Costa al frente de la institución, quien estará acompañado por un equipo de trabajo integrado por referentes del sector citrícola local, con el objetivo de dar continuidad a las acciones vinculadas a la producción, comercialización y fortalecimiento institucional.

La Asociación de Citricultores y Empacadores de Chajarí renovó sus autoridades

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La nueva Comisión Directiva quedó conformada por Daniel Marcelo Costa como presidente, Pablo Cecilio Molo como vicepresidente, Agustín Giacomelli como secretario y Javier Horacio Confalonieri como prosecretario. En el área administrativa y financiera, Mauro Antonio Silvestri fue designado tesorero, mientras que Danilo Andrés Silvestri ocupará el cargo de protesorero.

Asimismo, como vocales titulares fueron designados Patricio Germán Robol, Hernán Gabriel Robol, Ariel Panozzo Zenere y Brian Roncaglia. En tanto, los vocales suplentes serán Claudio Robol, Ariel Hernán Roncaglia, Santino Cornalo y Gabriel Prados.

Por su parte, la Comisión Revisora de Cuentas quedó integrada por Martín Nicolás Cornalo y Sergio Orfelino Dallacamina, quienes tendrán a su cargo las tareas de control y fiscalización correspondientes.

De esta manera, la institución citrícola de Chajarí inicia un nuevo período de gestión con la continuidad de su conducción y la renovación de sus integrantes, en un contexto clave para el desarrollo del sector en la región.