Celis volvió a declarar y, esta vez, dijo que Varisco "no tiene nada que ver con el narcotráfico"

Daniel 'Tavi' Celis llegó hoy a Paraná para dialogar con su abogado defensor, y en medio del traslado del penal de Federal hasta la capital entrerriana, se enteró que estaba siendo procesado por liderar la banda narco, junto a autoridades municipales. Ocurrido esto, solicitó ampliar su declaración indagatoria, en la cual informó que Varisco, el concejal, Bordeira y Viola no forman parte de la organización de venta de drogas.





Se hizo saber a UNO que en el acto judicial llevado a cabo este mediodía en el despacho del secretario del Juez Federal Leandro Ríos, solicitó ampliar su declaración indagatoria. En la misma declaró junto a su abogado defensor oficial, que el intendente de Paraná, "Sergio Varisco, no tiene ninguna vinculación con la causa que se me imputó, y que desconozco si es adicto o no".













tavi.jpg



Del mismo modo indicó: "Sobre Griselda Bordeira voy a decir que la función que tenía sobre mi familia, era la de entregar por parte de la Municipalidad un dinero todos los meses, desconociendo la procedencia de ese dinero".









Por parte del concejal Hernández, marcó: "Tenía la misma función que Griselda Bordeira, la de acercar a mi familia el dinero de la Municipalidad, todos los meses, sin saber de donde venía ese dinero".









Finalmente hizo saber que la única vinculación que tenía con el inspector municipal Alan Viola era una relación laboral.