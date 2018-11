Caudana espera desvincular a su hijo y a su pareja de la banda narco

En medio de un amplio despliegue de fuerzas de seguridad, comenzó el juicio con mayor cantidad de imputados por narcotráfico que se haya producido en el Tribunal Oral Federal de Paraná.

Se trata, según la acusación, de la estructura montada por Elvio Gonzalo Gastón Caudana para el tráfico de cocaína, desde el comercio mayorista hasta la venta al menudeo. Los principales socios serían Walter Ramírez, coordinando por teléfono desde la Unidad Penal N° 1 de Paraná; Natalia Bonasola, quien redistribuía la droga en Concordia y Federal, y Sandra Bernal, quien proveía de la sustancia a vendedores de distintos barrios de Paraná. Todos ellos ya tienen condenas por narcotráfico.

En total son 22 procesados y hay citados más de 80 testigos, aunque las partes podrían desistir de varios y de este modo reducir la cantidad de audiencias.





Apretados

Minutos antes del inicio de la audiencia, Caudana se quejó de las cámaras que lo apuntaban cuando tenía en brazos a un bebé. El hombre se levantó y se retiró del salón. Antes, le dijo al camarógrafo de Canal Once: "A vos te conozco".

Luego ingresaron los vocales Roberto López Arango, Lilia Carnero y Noemí Berros. El primero (presidente del Tribunal), dijo a los trabajadores de prensa y televisión: "No se pueden sacar fotografías ni tomar filmaciones de los bebés o familiares de los imputados para publicar en ningún medio. Así que les pido por favor que se abstengan, de lo contrario no vamos a permitir el acceso a esta audiencia. O respetan las reglas o no hay fotografías ni filmaciones ¿estamos?".

En seguida, Caudana regresó al recinto con el bebé, se sentó en el salón y varios uniformados lo rodearon, de modo tal que, finalmente, logró evitar quedar registrado en ese momento, a diferencia de lo ocurrido con el resto de los procesados, tanto en este juicio como en todos.

El problema es que fue ese el único momento en que permitieron a la prensa estar dentro del salón, debido a que el debate se desarrolla en un espacio demasiado pequeño para la cantidad de imputados, la decena de defensores más los fiscales y secretarios. Algunos abogados se quejaron por lo bajo de la falta de oxígeno en el recinto.

El público (prensa y familiares de los acusados) puede seguir el juicio sólo en el espacio previo, a través un televisor, bajo condiciones que complican el trabajo periodístico, elemental para la publicidad de una causa tan trascendente.

La acusación

Hasta el mediodía duró la lectura de la requisitoria fiscal de elevación de la causa a juicio.

En síntesis, se plantea que había un núcleo que organizaba el comercio de cocaína al por mayor, con Gonzalo Caudana a la cabeza, quien contaba con la colaboración de su hijo Matías, su pareja Rosalía Sánchez, Juan Ramón Colliard y Patricia Leiva. Cada uno con su rol: provisión, organización, distribución, transporte, aprovisionamiento, almacenamiento, fraccionamiento y venta de los tóxicos a los consumidores.

Además, se sostiene que el jefe conseguía en Buenos Aires la droga que proveía a una organización de Paraná y a otra de Concordia y Federal.

La banda con asiento en la capital provincial operaba en distintos barrios de la ciudad, prioritariamente en Villa Mabel, Rocamora, San Agustín y Paraná XI. Era liderada por Walter Ramírez y Sandra Bernal, e integrada por Víctor Hugo Solioz, Raúl Holotte, Sonia Taborda, Carlos Gómez, Agustín Cabral, Norma Osorio y Carina Díaz.

En tanto, la organización que desplegaba sus actividades ilícitas en Concordia y Federal era liderada por Natalia Bonasola e integrada por Juan José Martínez, Celia Toledo y Jorge Alberto Rocha.

Las escuchas telefónicas que están citadas en el texto de la imputación fiscal, refieren diálogos elocuentes al comercio de drogas, y en uno de ellos se menciona al "hijo del Mameluco" como proveedor en Buenos Aires. Se trata de Iván Villalba, hijo del Zar de la Cocaína oriundo de San Martín, la provincia de Buenos Aires.





Estrategias

La prueba reunida en la investigación desarrollada por la Delegación Paraná de la Policía Federal y el Juzgado Federal de esta ciudad, es abundante y complica severamente a los principales acusados, aunque tendría interpretaciones por parte de los defensores que apuntarán dos objetivos: desvincular a quienes tendrían roles secundarios en la actividad ilícita, y desarmar la idea de una única organización, con el fin de derribar el agravante que implica una pena mayor.

En este sentido, Caudana ya se sabe condenado. Incluso, está cumpliendo una pena de cinco años y medio de prisión por delitos en la Justicia provincial. Por eso, su objetivo en el juicio es desvincular a su hijo, quien tenía 18 años cuando fue apresado y está desde hace dos con prisión preventiva, y a su pareja. Al joven lo acusan de colaborar con su padre. La mujer lo acompañaba el día que fue detenido en la ruta nacional 18 con 10,5 kilos de cocaína de máxima pureza ocultos en los paneles de un auto.

Por otro lado, no son pocos los acusados que sostendrán su inocencia. Hay algunos cuyos defensores los consideran perejiles en la causa. Y otros que intentarán que los condenen solo por el delito de narcomenudeo, no por formar parte de una organización.





Los 22 acusados y los roles que les imputan en la organización

• Elbio Gonzalo Gastón Caudana, 41 años, de Paraná: organizador, proveedor, financiador. • Walter Ramírez, 35 años, de Paraná: organizador, intermediador. • Natalia Soledad Bonasola, 34 años, de Concordia: organizadora, proveedora,financiadora. • Juan Ramón Colliard, 34 años, de Paraná: asistente, colaborador. • Jorge Alberto Rocha, 40 años, de Federal: vendedor minorista. • Víctor Hugo Solioz, 65 años, Paraná: almacenador, vendedor minorista. • Matías Caudana, 20 años, de Paraná: asistente, distribuidor, almacenador. • Carlos Gómez, 33 años, de Paraná: almacenador, vendedor minorista. • Sonia Edith Taborda, 41 años, de Paraná: almacenadora, fraccionadora, vendedora minorista. • Norma Beatriz Osorio, 45 años, de Paraná: fraccionadora, almacenadora. • Sandra Bernal, 36 años, de Paraná: organizadora, proveedora, financiadora. • Celia María Toledo, 49 años, de Concordia: vendedora minorista. • Rosalía Alejandra Sánchez, 33 años, de Santo Tomé (Santa Fe): asistente, colaboradora. • Carina Marta Díaz, 42 años, de Paraná: almacenadora. • Patricia Leiva, 43 años, de San Benito: vendedora. • Raúl Alberto Holotte, 34 años, de Paraná: vendedor. • Juan José Martínez, 39 años, de Concordia: asistente, colaborador. • Marcelo Julián Osuna, 28 años, de Paraná. • Alberto Enrique Osuna, 31 años, de Paraná. • Kelia Solange Gutiérrez, 25 años, de Colonia Avellaneda. • Daian Navarro, de Colonia Avellaneda. • Agustín Cabral, de Paraná.