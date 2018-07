Carla Pastorizzo: "Es la condena que se merece", opinó la hermana de Fernando

Para el Tribunal, se comprobó que Nahir "extrajo el arma de entre sus prendas y le disparó por la espalda, a quemarropa", a Pastorizzo y "una vez en el piso le efectuó un segundo disparo" para terminar con la vida de Pastorizzo, publica Infobae.





También se comprobó que los dos disparos efectuados por Galarza "fueron intencionados" y descartaron así la hipótesis de la defensa que sostuvo durante el proceso que los disparos fueron de manera involuntaria. Además, los jueces señalaron que se probó el vínculo y que entre ambos había relación de pareja.





Para Carla, Nahir no está arrepentida de lo que hizo. "A mi hermano no me lo van a devolver, pero estamos tranquilos porque la asesina va a estar presa", dijo y agregó: "Con la condena a perpetua es suficiente, pero me gustaría que, con el tiempo que va a tener, reflexione sobre lo que hizo".