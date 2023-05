Buscan patrones entre hackeos a los municipios de "La Histórica" y Gualeguaychú

Cibercrimen hacker.jpg

La pericia informática está a cargo de la División de Cibercrimen de la Policía de Entre Ríos y busca establecer si existe alguna relación entre el ataque informático que sufrió el municipio que administra el intendente Martín Oliva con el que está a cargo de Martín Piaggio. La investigación también permitirá establecer si el hackeo fue "interno o externo" a los municipios mencionados.

El abogado Gerardo Javier Robin, director de Legislación y Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, señaló a UNO: "Estamos a la espera del resultado de la pericia informática que coteja las máquinas de aquí con las de Gualeguaychú, para ver si se repite un patrón".

Y agregó:"Aún no sabemos si hay injerencia interna o externa y estamos supeditados al resultado de esa pericia". Asimismo, el funcionario indicó que la causa "aún no tiene imputados" y que el municipio aún "no ha recuperado el dinero" de las transferencias no autorizadas.

No obstante, Robin aclaró que se realizaron los pedidos al Banco de Entre Ríos para que reponga los montos faltantes. "El dinero aún no se recuperó. Están los pedidos hechos y nos estamos por constituir como actor civil y solicitando también la posibilidad de querellante particular en la causa penal. Aunque un artículo del Código Procesal Penal lo impide, el intendente planteó la intención de constituirnos como querellante particular".

El caso

El hackeo a las cuentas del municipio de Concepción del Uruguay fue detectado el 3 de abril por el Tesorero en un control de rutina. El funcionario observó que hubo movimientos llamativos que no recordaba haber efectuado. Al consultar la documentación en Contabilidad Municipal, vio que los movimientos bancarios no estaban autorizados por el municipio.

Luego la investigación judicial estableció que el dinero -alrededor de $25 millones- fue transferido a 16 cuentas, todas por montos similares de entre uno y dos millones de pesos. Si bien los propietarios de las cuentas ya están identificados, aún resta establecer si tuvieron alguna intervención en la maniobra delictiva. A la par de la causa penal se abrió un sumario interno para investigar si hubo alguna responsabilidad interna en el desfalco virtual.

Semanas después, el 20 de abril, la Municipalidad de Gualeguaychú comunicó que realizó una denuncia ante la Fiscalía local por el intento de ataque a la plataforma Red Link. Por entonces, desde la Dirección de Informática y Nuevas Tecnologías, Pablo Mazaeda, destacó que “se pudo accionar rápidamente gracias a la permanente capacitación que tiene desde hace 7 años el personal y continuaremos por esta vía en la capacitación del personal de planta permanente de la Municipalidad, en la seguridad informática y a la innovación tecnológica”.