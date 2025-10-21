Uno Entre Rios | Economia | Bancos

Los bancos de EE.UU piden garantías al gobierno de Trump para respaldar el auxilio a Argentina

The Wall Street Journal reveló que los bancos de EE.UU. buscan garantías para respaldar con préstamos el auxilio a la Argentina

21 de octubre 2025 · 13:46hs
The Wall Street Journal reveló que los bancos de EE.UU. buscan garantías para respaldar con préstamos el auxilio a la Argentina

The Wall Street Journal reveló que los bancos de EE.UU. buscan garantías para respaldar con préstamos el auxilio a la Argentina
Los bancos de EE.UU piden garantías al gobierno de Trump para respaldar el auxilio a Argentina

The Wall Street Journal reveló que los bancos de EE.UU. buscan garantías para respaldar con préstamos el auxilio a la Argentina. En ese sentido la nota del diario financiero explica que JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup esperan las indicaciones del Tesoro sobre qué podría ofrecerles el Gobierno o si Washington tiene previsto avalar la línea de crédito.

Luego de que la semana pasada se revelara que JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup ya estaban en conversaciones con el Departamento del Tesoro que lidera Scott Bessent para otorgar préstamos de hasta US$20.000 millones de dólares a la Argentina, el diario The Wall Street Journal informó este lunes que los cuatro bancos buscan garantías para respaldar el auxilio financiero sin quedar tan expuestos a los vaivenes del país.

Crecimiento del comercio bilateral. Por fuerte venta de soja y aumento de las importaciones China desplazó a Brasil como principal socio comercial de Argentina

China desplazó a Brasil como principal socio comercial de Argentina

El consumo masivo registró una caída de 6,3% interanual en septiembre, mientras que retrocedió 7,9% en comparación con agosto, según estudio privado.

Fuerte caída del consumo en septiembre

La publicación especializada, basada en Nueva York, señaló -al citar fuentes al tanto de las discusiones- que el grupo de bancos está buscando algún tipo de compromiso para asegurarse de que recuperarán su dinero, y que los directivos están esperando las indicaciones del Tesoro norteamericano sobre qué garantías podría ofrecerles la Argentina o si Washington tiene previsto respaldar la línea de crédito por su cuenta.

La línea de préstamos de hasta US$20.000 millones, que había puesto sobre la mesa el propio Bessent en un diálogo con periodistas, se sumaría al swap de monedas por el mismo monto que se instrumentó desde este lunes, según anunció el Banco Central (BCRA). Además, el Tesoro también ha intervenido en el mercado local con la compra de pesos, en un intento por aplacar las turbulencias en la previa de las elecciones legislativas del próximo domingo, publica La Nación.

WSJ

Aunque normalmente son los bancos los que organizan este tipo de mecanismos de rescate por su cuenta, el Tesoro ha estado controlando el paquete más amplio y los bancos sienten que no pueden actuar sin el respaldo de Washington, señalaron algunas de las personas consultadas por por The Wall Street Journal.

El mecanismo del multimillonario préstamo aún no se concretó y podría no materializarse si no se resolviera la cuestión de las garantías de los bancos, según afirmaron las fuentes citadas por el medio especializado.

Según añadió el artículo, publicado en la noche del lunes, un vocero del Tesoro declaró que “las conversaciones sobre este mecanismo siguen en curso” y que esperan “poder dar más detalles cuando concluyan”.

El jueves pasado, el sitio especializado Semafor había informado de las conversaciones de los cuatro bancos con el Tesoro para un préstamo de emergencia respaldado por activos argentinos.

The Wall Street Journal explicó que el swap no exige que la Argentina aporte garantías. Sin embargo, remarcó que el peso se está depreciando constantemente y podría hacerlo aún más si el Fondo Monetario Internacional (FMI) -que tiene un programa con la Argentina desde abril pasado- presionara al Gobierno de Javier Milei para permitir que el peso flote libremente y que su precio sea determinado por el mercado.

Ayuda salvataje Argentina Swap Wall Street Journal c

“Los riesgos de estas operaciones son inusualmente altos”, declaró Brad Setser, ex subsecretario adjunto del Tesoro durante la administración de Barack Obama. “Si el peso se depreciara, lo que muchos consideran no solo probable, sino necesario, el Tesoro se quedaría con activos que han perdido valor”, añadió, citado en el artículo del diario especializado.

Este lunes, pese a la confirmación del swap con el Tesoro norteamericano, la cotización del dólar volvió a subir en la Argentina: el dólar oficial minorista cerró a $1495, con una suba de $20 frente a la jornada anterior (+1,4%).

El vocero consultado por The Wall Street Journal afirmó que el Gobierno estaba “utilizando las herramientas que dispone el Tesoro, que son rápidas y eficaces, para estabilizar” al país y lo calificó como “un puente hacia un futuro económico mejor para la Argentina, no un rescate”. Se negó a especificar qué garantías, si las hubiera, se estaban utilizando para el mecanismo de intercambio.

Respecto al swap, Milei señaló este lunes que solamente se ejecutará si fuera necesario. “Nosotros, en caso de que no podamos salir al mercado de capitales porque el riesgo país sigue siendo muy alto, haremos los pagos del 2026 utilizando la línea de swap, y eso sería tomar deuda para pagar deuda. Por lo cual, ese es el fin que tiene: es para darle seguridad a aquellos que invirtieron en la Argentina”.

Bancos EE.UU Argentina JP Morgan Washington Luis Caputo Scott Bessent
Noticias relacionadas
Estimación. En la región se calcula un rendimiento aproximado de 32 quintales por hectárea de trigo.

Argentina se prepara para una histórica cosecha de trigo 2025/26

El dólar oficial comenzó la semana en alza y tocó los $1500.

Pese al anuncio formal del swap, el dólar oficial comenzó la semana en alza

Entre Ríos perdió casi 10.000 empleos formales en los primeros 20 meses del gobierno de Milei

Entre Ríos perdió casi 10.000 empleos formales en los primeros 20 meses del gobierno de Milei

las ventas por el dia de la madre registraron una baja del 3,5%

Las ventas por el Día de la Madre registraron una baja del 3,5%

Ver comentarios

Lo último

La Cámara Nacional Electoral dispuso que los resultados se informen por distrito

La Cámara Nacional Electoral dispuso que los resultados se informen por distrito

Caputo cruzó a la hija de Agustín Rossi: Trabajás por acomodo y para chorear

Caputo cruzó a la hija de Agustín Rossi: "Trabajás por acomodo y para chorear"

Confirman cuándo será el primer vuelo de pasajeros entre Concordia y Buenos Aires

Confirman cuándo será el primer vuelo de pasajeros entre Concordia y Buenos Aires

Ultimo Momento
La Cámara Nacional Electoral dispuso que los resultados se informen por distrito

La Cámara Nacional Electoral dispuso que los resultados se informen por distrito

Caputo cruzó a la hija de Agustín Rossi: Trabajás por acomodo y para chorear

Caputo cruzó a la hija de Agustín Rossi: "Trabajás por acomodo y para chorear"

Confirman cuándo será el primer vuelo de pasajeros entre Concordia y Buenos Aires

Confirman cuándo será el primer vuelo de pasajeros entre Concordia y Buenos Aires

Jazmín González: dictaron prisión domiciliaria para uno de los participantes del tiroteo

Jazmín González: dictaron prisión domiciliaria para uno de los participantes del tiroteo

Javier Milei confirmó que hará cambios en el Gabinete tras las elecciones del domingo

Javier Milei confirmó que hará cambios en el Gabinete tras las elecciones del domingo

Policiales
Jazmín González: dictaron prisión domiciliaria para uno de los participantes del tiroteo

Jazmín González: dictaron prisión domiciliaria para uno de los participantes del tiroteo

Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

Falleció un vecino de Santa Ana que cayó al lago mientras pescaba

Falleció un vecino de Santa Ana que cayó al lago mientras pescaba

Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Narcotráfico: secuestran ocho vehículos y drogas en Concepción del Uruguay

Narcotráfico: secuestran ocho vehículos y drogas en Concepción del Uruguay

Ovación
Concepción del Uruguay: chicos de Gimnasia buscan apoyo para viajar al Nacional

Concepción del Uruguay: chicos de Gimnasia buscan apoyo para viajar al Nacional

Hamilton salió a bancar a Colapinto tras la polémica en Alpine

Hamilton salió a bancar a Colapinto tras la polémica en Alpine

Joaquín Pagola, el piloto de 15 años que sueña en grande

Joaquín Pagola, el piloto de 15 años que sueña en grande

Torneo Oficial de Damas: Echagüe y Estudiantes Blanco son los finalistas de la Zona Ascenso

Torneo Oficial de Damas: Echagüe y Estudiantes Blanco son los finalistas de la Zona Ascenso

La revelación del paranaense Martín Castrogiovanni: Yo tuve la elección de jugar para Argentina o Italia

La revelación del paranaense Martín Castrogiovanni: "Yo tuve la elección de jugar para Argentina o Italia"

La provincia
Confirman cuándo será el primer vuelo de pasajeros entre Concordia y Buenos Aires

Confirman cuándo será el primer vuelo de pasajeros entre Concordia y Buenos Aires

El Gobierno prevé un 30% de ausentismo y apuesta a ganar en Entre Ríos y otras provincias

El Gobierno prevé un 30% de ausentismo y apuesta a ganar en Entre Ríos y otras provincias

Sueño cumplido: Ignacio Müller se convirtió en el primer egresado universitario de su familia

Sueño cumplido: Ignacio Müller se convirtió en el primer egresado universitario de su familia

Promulgaron las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, pero postergaron su aplicación

Promulgaron las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, pero postergaron su aplicación

Concordia fue nombrada como Ciudad Art Noveau de América 2025

Concordia fue nombrada como "Ciudad Art Noveau de América 2025"

Dejanos tu comentario