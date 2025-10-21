Javier Milei confirmó que hará cambios en el Gabinete tras las elecciones del domingo.

Javier Milei confirmó que hará cambios en su Gabinete tras las elecciones del domingo, según los resultados y pensando en el segundo tramo de su gestión.

El presidente Javier Milei ratificó que realizará cambios en su Gabinete una vez que pasen las elecciones de medio término del próximo domingo . Según explicó, esperará a conocer los resultados para definir las modificaciones en su equipo de colaboradores, de cara al segundo tramo de su gobierno.

"Yo tengo un contrato con los argentinos y lo voy a cumplir. Eso quiere decir que de cara al segundo tramo del mandato, voy a reacomodar el Gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. El 26 a la noche, con los números, veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos", afirmó este martes en una entrevista con la TV Pública.

Javier Milei rearmará su Gabinete después de los comicios

Gabinete de Ministros de Javier Milei (1).jpeg

Los cambios se darán tanto por necesidades políticas como por salidas ya confirmadas dentro del equipo actual. Entre los movimientos ya definidos están la salida de Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad y de Luis Petri del Ministerio de Defensa, así como también la partida de Manuel Adorni de la vocería presidencial para asumir responsabilidades legislativas.

Sin embargo, otras modificaciones podrían sumarse a partir del lunes. Entre los ministros que estarían en la cuerda floja figuran Mariano Cúneo Libarona, titular de Justicia, y Gerardo Werthein, a cargo de Relaciones Exteriores. Este último quedó envuelto en una interna con Santiago Caputo tras los contratiempos de la reciente cumbre entre Milei y Donald Trump durante la gira por Estados Unidos.

Respecto a Caputo, cada vez toma más fuerza la posibilidad de que asuma un cargo formal dentro del Gabinete. "No es lo que quiere. Ahora, si el Presidente se lo pide no va a decir que no", afirmaron fuentes cercanas al consultor a la agencia Noticias Argentinas.

La incógnita es qué rol ocuparía Caputo y a quién reemplazaría. Todas las miradas apuntan a Guillermo Francos, actual jefe de Gabinete. Una eventual salida suya podría derivar también en cambios en el recientemente restituido Ministerio del Interior, hoy liderado por Lisandro Catalán, dirigente cercano a Francos.

Por el momento, Milei mantiene en reserva sus decisiones: cree que "la mejor forma de arruinar a un funcionario es anticipar que se le va a dar un cargo".