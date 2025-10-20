La revelación del paranaense Martín Castrogiovanni: "Yo tuve la elección de jugar para Argentina o Italia".

Martín Castrogiovanni contó cómo decidió jugar para Italia en lugar de Argentina, la rivalidad en los partidos y su satisfacción con esa elección en su carrera.

Italia ha mantenido una histórica conexión con jugadores argentinos que eligieron representar a la Azzurra. Hoy, bajo la dirección de Gonzalo Quesada, nombres como Juan Ignacio Brex, Pablo Dimcheff e Iván Nemer destacan, pero en las últimas décadas, figuras como Sergio Parisse, Gonzalo Canale, Diego Domínguez y Martín Castrogiovanni dejaron una huella imborrable en el rugby italiano.

Este último, pilar formado en Estudiantes de Paraná que disputó 119 tests entre 2002 y 2016, ofreció una entrevista a Agustín Creevy en su canal de YouTube y contó cómo fue para él la decisión de jugar para Italia, siendo que ya había vestido la camiseta argentina en Los Pumitas.

Martín Castrogiovanni: la historia detrás de su elección por Italia

Martín Castrogiovanni (1).jpeg Foto: Archivo/UNO

"Yo tuve la elección de jugar para Argentina o Italia. Jugué M19 y M21 el mismo año. Yo quería ser profesional. En 2001 me fui al CASI y me iban a conseguir un trabajo. La oportunidad de trabajo no llegaba y en esa época jugamos el Mundial contra Italia. Me fue bien y me ofrecieron ir a Calvisano. Para mí no fue fácil porque no es como ahora que está todo más globalizado y seguís en el radar", comenzó el paranaense.

Y siguió: "Ahí me llama Italia y me llama Argentina para jugar (en juveniles) estando afuera. Italia, en ese momento, me ofrece ir a la mayor directamente. Me tomé una semana para pensar y me fui a Italia. Pero yo profesionalmente quería vivir de esto. Yo quería vivir del rugby y tuve la oportunidad. Por ahí era un camino más rápido y también hubo un período que (en Argentina) no jugaban quizá los que se merecían, sino los amigos de los amigos. Se dice '¿Querés ser cola de león o cabeza de ratón?' Yo prefiero ser cabeza de ratón".

El ex jugador que pasó por Leicester, Toulon y Racing recordó además los choques contra Los Pumas y cómo vivió la rivalidad que había entonces entre ambos seleccionados.

"Al principio no era fácil. Cambió mucho todo. Cuando se jugaba Argentina - Italia, estaba lleno de argentinos y nos agarrábamos de los pelos, nos empujábamos, de todo... Lo que ayudó mucho es que después muchos argentinos que jugaban para Italia y los que iban a jugar a Francia se empezaron a juntar entre ellos, a conocer, y después te das cuenta que son elecciones de vida, de trabajo, que uno tiene que tomar. Eso después cambió muchísimo", afirmó.

En lo personal, Castrogiovanni aseguró que para él "fue difícil" enfrentar a su país de nacimiento: "Si ves todas las veces que yo jugué partidos contra el seleccionado, nunca canté el himno argentino. Siempre canté el italiano porque es un respeto hacerlo. Pero siempre fue difícil. Nunca fue fácil ese partido. Para mí el partido más difícil no era contra los All Blacks, era Argentina".

Por último, el ex jugador de 43 años dejó en claro que no se arrepiente de su elección. "Creo que todo se da por algo. Si no hubiese jugado en Italia no hubiese llegado a Leicester, después no hubiese ido a Toulon o Racing. Uno piensa 'cómo hubiese sido tu carrera si...', pero ya está", concluyó.