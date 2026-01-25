Uno Entre Rios | Policiales | Ruta 12

Accidente en Ruta 12: conductor alcoholizado y colisión con camión involucra a dos vehículos

Accidente en Ruta 12 involucra a un Chevrolet Prisma y un Volkswagen Gol. El conductor del Prisma, alcoholizado, fue sometido a alcoholemia por Seguridad Vial.

Gerónimo Flores

Por Gerónimo Flores

25 de enero 2026 · 15:56hs
Este domingo, un accidente de tránsito ocurrió en la Ruta 12, cerca de Colonia Avellaneda, entre un Chevrolet Prisma, un Volkswagen Gol y un camión. Según los primeros informes, el conductor del Prisma, bajo los efectos del alcohol, colisionó contra el camión. Fue sometido a un control de alcoholemia, cuyos resultados aún no han sido confirmados, según pudo saber UNO.

Como consecuencia del choque, el Volkswagen Gol, que circulaba detrás del Prisma, también se vio involucrado en el incidente al no poder evitar el impacto. El hecho generó un "choque en cadena", complicando aún más la situación en la vía.

Accidente en ruta 12: dos vehículos involucrados tras impacto con camión y conductor alcoholizado

En el Gol viajaba una mujer, aunque no se ha confirmado su estado de salud ni otros detalles sobre su identidad. Afortunadamente, no se reportaron víctimas fatales. Las autoridades de la comisaría de San Benito y Seguridad y Prevención Vial intervinieron rápidamente para controlar la situación y gestionar el tránsito, lo que permitió minimizar las demoras en la circulación.

Las causas exactas del accidente están siendo investigadas, y se espera que en las próximas horas se brinden más detalles oficiales.

